Çeviri:
Vinicius Jr o kadar büyük ve o kadar iyi ki Real Madrid'den ayrılması neredeyse imkansız - Michael Owen, Brezilyalı süperstarı sadece iki takımın karşılayabileceğini iddia ediyor
Vinicius Jr'ın sözleşmesi: Real Madrid'deki sözleşmesi ne zaman sona eriyor?
Mevcut durumda Vinicius’un İspanya’nın başkentindeki sözleşmesi 2027 yazına kadar sürüyor. Uzatma görüşmeleri bir süredir sürüyor ve bir anlaşmaya varılmasının an meselesi olduğu bildiriliyor. Oyuncu da Real Madrid’de “uzun süre” kalmak istediğini dile getirdi.
Ancak 25 yaşındaki oyuncu, saha içindeki davranışları sık sık sorgulanırken, Madrid'de ve kıtanın genelinde tartışmalara neden olmaya devam ediyor. Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih'e yenildikleri maçta takım arkadaşı Jude Bellingham ile tartışmaya girmişti.
Real Madrid, Vinicius Jr. için gelen teklifleri dinlemeye istekli olacak mı?
Eğer yeni bir sözleşme imzalanamazsa ya da Vini'nin takım içinde olumsuz bir etki yarattığı düşünülürse, Real Madrid tekliflere açık hale gelebilir. Bunun bir sonraki transfer döneminde gerçekleşip gerçekleşmeyeceği sorulduğunda, eski Real Madrid forveti Owen, GOAL'a şunları söyledi: "Bundan emin değilim. Sorun şu ki, harika bir oyuncunuz ve harika bir kulübünüz varsa, onu kim satın alacak? İyi bir oyuncunuz ve fena olmayan bir kulübünüz varsa, o zaman pek çok farklı talip olur.
“Peki Vini Junior'un bedeli ne olur? Günümüzde birkaç yüz milyonluk rakamlardan bahsediyoruz. Bunu kim karşılayabilir? Şu anda muhtemelen iki takım. Barcelona bunu karşılayamazdı ve o oraya asla gitmeyecek. Kim karşılayabilir?
“Bazen bir oyuncu o kadar büyük ve o kadar iyi olur ki, onun transfer olacağını hiç düşünemiyorum. Neymar'ın transfer olduğunu biliyorum, ama o zaman PSG her yere para saçıyordu. Ben pek olası görmüyorum. Ve o açıkça çok yetenekli bir oyuncu.
“Şahsen onun Madrid'den ayrılacağını düşünmüyorum. O, en iyi oyuncularından biri. Madrid, genç ve harika oyuncularını genellikle elinden çıkarmaz, bu yüzden onun kalacağını düşünüyorum.”
Brezilya milli takım oyuncusu, Suudi Pro Ligi'nde Ronaldo'nun takım arkadaşları arasına katılabilir mi?
Cristiano Ronaldo’nun halihazırda forma giydiği Suudi Arabistan’dan gelen cazip tekliflerin bu tutumu değiştirip değiştirmeyeceği sorusu üzerine – Vinicius’un daha önce Orta Doğu’dan kendisine 1 milyar avro (871 milyon sterlin/1,2 milyar dolar) değerinde teklifler aldığı bildiriliyor – Owen şunları ekledi: “Eğer böyle bir şey olursa, bana fikrimi soruyorsunuz ama bunun olacağını sanmıyorum.
Suudi parası hâlâ her yere saçılıyor mu? Sanırım öyle. Bir iki yıl önce, sanki herkesi satın alabileceklermiş gibi geliyordu. Ama bilemiyorum, bana şu anda durumun biraz yumuşadığı gibi geliyor.
Sanırım böyle bir olasılık var. Ama ben öyle görmüyorum. Bence Vini Junior, bu gezegendeki en iyi, en üst düzey oyunculardan biri. Son zamanlarda manşetlere çok çıkmasına ve benzeri şeylere rağmen, onun Madrid'den ayrılacağını düşünmüyorum. Ben öyle görmüyorum.”
Vinicius Jr, Ballon d'Or yarışına yeniden girmeyi umuyor
Vinicius, 2024 yılında Ballon d’Or ödülünün ciddi bir adayıydı, ancak 12 ay sonra bu yarışın dışında kaldı. Prestijli Altın Top ödülünü kazanmak için hâlâ önünde bolca zaman var.
Real Madrid'de istikrarlı bir performans sergileyen ve dört sezon üst üste 20 gol barajını aşan oyuncu, son iki sezonda takımının ulusal veya Avrupa'da önemli bir başarıya ulaşmasına yardımcı olamadı. Ancak bu yaz, Kuzey Amerika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nda Brezilya kadrosunda yer alması halinde, dünya şampiyonluğu için mücadele etme şansı yakalayacak.