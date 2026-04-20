Vinicius Jr o kadar büyük ve o kadar iyi ki Real Madrid'den ayrılması neredeyse imkansız - Michael Owen, Brezilyalı süperstarı sadece iki takımın karşılayabileceğini iddia ediyor

Eğer yeni bir sözleşme imzalanamazsa ya da Vini'nin takım içinde olumsuz bir etki yarattığı düşünülürse, Real Madrid tekliflere açık hale gelebilir. Bunun bir sonraki transfer döneminde gerçekleşip gerçekleşmeyeceği sorulduğunda, eski Real Madrid forveti Owen, GOAL'a şunları söyledi: "Bundan emin değilim. Sorun şu ki, harika bir oyuncunuz ve harika bir kulübünüz varsa, onu kim satın alacak? İyi bir oyuncunuz ve fena olmayan bir kulübünüz varsa, o zaman pek çok farklı talip olur.

“Peki Vini Junior'un bedeli ne olur? Günümüzde birkaç yüz milyonluk rakamlardan bahsediyoruz. Bunu kim karşılayabilir? Şu anda muhtemelen iki takım. Barcelona bunu karşılayamazdı ve o oraya asla gitmeyecek. Kim karşılayabilir?

“Bazen bir oyuncu o kadar büyük ve o kadar iyi olur ki, onun transfer olacağını hiç düşünemiyorum. Neymar'ın transfer olduğunu biliyorum, ama o zaman PSG her yere para saçıyordu. Ben pek olası görmüyorum. Ve o açıkça çok yetenekli bir oyuncu.

“Şahsen onun Madrid'den ayrılacağını düşünmüyorum. O, en iyi oyuncularından biri. Madrid, genç ve harika oyuncularını genellikle elinden çıkarmaz, bu yüzden onun kalacağını düşünüyorum.”