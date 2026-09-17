Haber, Virginia'nın birlikte oldukları net bir fotoğrafı paylaşmak için Instagram hesabına gitmesiyle ortaya çıktı. Paylaşımda hem Real Madrid forveti hem de ünlü içerik üreticisinin parmaklarında aynı yüzükleri taktığı görülüyor. Fonseca, bir yıldır birlikte olduklarını ve artık resmen nişan yüzükleri taktıklarını belirterek fotoğrafa açıklık getirdi; bu da iki Brezilyalı yıldız arasında uzun vadeli bir bağlılığa işaret ediyor.

YouTube kanalıyla ün kazanan ve 35 milyondan fazla takipçiye ulaşan Fonseca, Santiago Bernabeu'da artık sürekli görülen bir isim haline geldi. Özellikle bu cumartesi Santiago Bernabéu Stadı'nda yer aldı ve Real Madrid'in Rayo Vallecano karşısında 4-1'lik net bir galibiyet almasını izledi.

Nişan, sık sık manşetleri süsleyen ilişkide önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor. Özellikle influencer'ın kalabalık çevresini ve üç çocuğunu, Maria Alice, Maria Flor ve Jose Leonardo'yu, oyuncunun Madrid'deki ev yaşamına dahil etmesi dikkat çekmişti.



