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Vinicius Jr. nişanlandı! Real Madrid yıldızı ve Virginia Fonseca, bir yıllık ilişkinin ardından uyumlu yüzüklerini gösterdi
Madridli güç çiftinden sosyal medya paylaşımı
Haber, Virginia'nın birlikte oldukları net bir fotoğrafı paylaşmak için Instagram hesabına gitmesiyle ortaya çıktı. Paylaşımda hem Real Madrid forveti hem de ünlü içerik üreticisinin parmaklarında aynı yüzükleri taktığı görülüyor. Fonseca, bir yıldır birlikte olduklarını ve artık resmen nişan yüzükleri taktıklarını belirterek fotoğrafa açıklık getirdi; bu da iki Brezilyalı yıldız arasında uzun vadeli bir bağlılığa işaret ediyor.
YouTube kanalıyla ün kazanan ve 35 milyondan fazla takipçiye ulaşan Fonseca, Santiago Bernabeu'da artık sürekli görülen bir isim haline geldi. Özellikle bu cumartesi Santiago Bernabéu Stadı'nda yer aldı ve Real Madrid'in Rayo Vallecano karşısında 4-1'lik net bir galibiyet almasını izledi.
Nişan, sık sık manşetleri süsleyen ilişkide önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor. Özellikle influencer'ın kalabalık çevresini ve üç çocuğunu, Maria Alice, Maria Flor ve Jose Leonardo'yu, oyuncunun Madrid'deki ev yaşamına dahil etmesi dikkat çekmişti.
- AFP
Yıldız statüsü ile yüksek riskli futbolu dengelemek
Özel hayatı yolunda giderken, Vinicius sahada ise mevcut sezona zorlu bir başlangıç yapmak zorunda kaldı. Brezilyalı oyuncu, üretkenliğindeki düşüş konusunda dikkat çekici derecede açık sözlü oldu ve kısa süre önce sosyal medyada gol vuruşlarındaki bitiriciliğini geliştirmesi gerektiğini kabul etti. Hücum oyuncusu, Instagram'da paylaştığı mesajda, "Goller geri gelecek... Bu kadar çok kaçırmaya devam edemem."
Yaşam tarzının yoğun biçimde gündeme gelmesi, odağı konusunda endişe duyan taraftarların bir bölümünden bazı eleştiriler almasına yol açtı. Oyuncunun malikanesinin, Fonseca'nın çekim faaliyetleri ve dadılar ile iş ortaklarını da içeren geniş destek ekibi için bir merkeze dönüştüğüne dair haberler ortaya çıktı.
Bazı viral videolara göre, Virginia'nın videolarından birini çektiği ve oyuncunun ertesi sabahki antrenman öncesinde dinlenmeye çalıştığı sırada bunun gece geç saatlerde yaşandığı anlar bile oldu.
İspanya'nın başkentinde halkın önünde bir görünüm
Çift, kameralardan kaçınmadı ve Madrid genelindeki büyük etkinliklerde sık sık birlikte görüntülendi. Kısa süre önce Madrid Formula 1 Grand Prix'sine birlikte katılıp paddock alanında el ele yürüyünce gündem oldular.
Yarıştaki görüntüleri tartışmasız değildi; Fonseca'nın kıyafet tercihi, yani cesur siyah bir üst ve çok renkli pantolon, etkinliğin protokol standartlarını ihlal etmiş olabileceği gerekçesiyle eleştiri aldı. Buna rağmen ikili, yarış öncesinde Max Verstappen ve Gabriel Bortoleto'nun da aralarında bulunduğu birkaç pilotu selamlayarak ilginin odağı olmayı sürdürdü.
- Reprodução/Instagram
Geçmişteki zorlukların üstesinden gelerek parlak bir geleceğe doğru
Bu nişana giden yol her zaman sorunsuz olmadı. Çift, 2025'te birkaç ayrılık ve barışmayla şekillenen çalkantılı bir dönem geçirdi. Kalıcı bir ayrılık yaşandığına dair söylentiler aylarca dolaştıktan sonra, sonunda mevcut sezonun başında birbirlerine bağlanmaya karar verdiler.
Fonseca, tüm çevresiyle birlikte Real Madrid yıldızının evine taşınarak iki dünyalarını fiilen birleştirdi ve bu konutu cilt bakım markası ile çeşitli eğlence girişimleri için bir üs hâline getirdi.
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