Vini'nin Real Madrid hiyerarşisindeki dokunulmazlık havası şimdiye kadarki en ciddi sınavıyla karşı karşıya. Brezilyalı oyuncu kulübün son dönemdeki başarılarının yüzü olsa da, mevcut sezonun başındaki performansı daha önce düşünülmesi bile mümkün olmayan bir tartışmayı ateşledi.

Sahada kaldığı 598 dakikada yalnızca bir gol atabilen kanat oyuncusu, bu süreçte üç asist yapmasına rağmen takım arkadaşlarının ortaya koyduğu bitiricilik standardını yakalamakta zorlanıyor.

Son dönemde gol yollarında yaşadığı sıkıntıyı kabul eden Vinicius, form durumunu değerlendirmek ve Madridistalara güven vermek için sosyal medyaya başvurdu. Brezilyalı hücum oyuncusu Instagram'da "Goller geri gelecek... Bu kadar çok kaçırmaya devam edemem" mesajını paylaştı.