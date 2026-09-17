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Vinicius Jr., Kylian Mbappe ve Yan Diomande ile Real Madrid'de ilk 11 rekabeti kızışırken bitiriciliğinin kötü olduğunu kabul etti
Vinicius Junior gol kuraklığını değerlendirdi
Vini'nin Real Madrid hiyerarşisindeki dokunulmazlık havası şimdiye kadarki en ciddi sınavıyla karşı karşıya. Brezilyalı oyuncu kulübün son dönemdeki başarılarının yüzü olsa da, mevcut sezonun başındaki performansı daha önce düşünülmesi bile mümkün olmayan bir tartışmayı ateşledi.
Sahada kaldığı 598 dakikada yalnızca bir gol atabilen kanat oyuncusu, bu süreçte üç asist yapmasına rağmen takım arkadaşlarının ortaya koyduğu bitiricilik standardını yakalamakta zorlanıyor.
Son dönemde gol yollarında yaşadığı sıkıntıyı kabul eden Vinicius, form durumunu değerlendirmek ve Madridistalara güven vermek için sosyal medyaya başvurdu. Brezilyalı hücum oyuncusu Instagram'da "Goller geri gelecek... Bu kadar çok kaçırmaya devam edemem" mesajını paylaştı.
- AFP
Mbappe dakika ve gol sayısında öne geçti
Mbappe'nin gelişi, Real Madrid hücum hattındaki dengeleri her zaman değiştirecekti, ancak Fransız yıldızın ilk dönemdeki baskınlığı dikkat çekici oldu. As'a göre, süre rekabeti kızışırken Vinicius takım içindeki konumunun bir kısmını kaybetmeye başladı. Jose Mourinho başlangıçta iki ana yıldızı arasında süre konusunda sıkı bir denge kurmaya çalışsa da, son dönemde ibre eski Paris Saint-Germain oyuncusundan yana döndü.
İstatistiksel olarak ikisi arasındaki fark teknik heyetin göz ardı etmekte zorlanacağı bir noktaya geliyor. Mbappe, mevcut sezona müthiş bir giriş yaptı ve ilk yedi maçında sekiz gol attı. Bu üretken performans onu ilk 11'de neredeyse dokunulmaz hale getirirken, diğerlerini kalan yerler için mücadele etmek zorunda bırakıyor.
Mourinho'nun yaklaşımındaki değişim en net şekilde, Vinicius'un Elche karşısında 68. dakikada oyundan alınmasıyla görüldü. Bu, oyuncunun son düdükten önce kenara alındığı üst üste üçüncü maç oldu.
Diomande'nin yükselişi
Mourinho'nun kadro seçimi konusunda başını ağrıtan tek konu Mbappe'nin gelişi değil; Yan Diomande gibi genç yeteneklerin yükselişi de tabloya yeni bir karmaşıklık katmış durumda. Martinez Valero'daki maçın son bölümünde Diomande, Vinicius'un adını duyurduğu sol kanatta görev yaptı.
Genç oyuncu, takımın en tehlikeli hücum anlarının birkaçına imza atarak bu boşluğu doldurabilecek kapasiteden fazlasına sahip olduğunu gösterdi. Bu çok yönlülük, Brezilyalı oyuncunun dinlendirildiği ya da son üçüncü bölgede gereken kıvılcımı veremediği anlarda teknik direktöre gerçek alternatifler sunuyor.
- Getty
Mourinho, oyuncu değişikliği trendini açıkladı
Elche karşısında Vinicius'u neden bu kadar erken oyundan aldığına değinen Jose Mourinho, aralarında bir sorun olduğu ya da bunun taktiksel bir geri plana itme olduğu yönündeki iddiaları hızla küçümsedi. Portekizli teknik adam, değişikliğin ana nedeni olarak savunma sisteminin fiziksel gerekliliklerini işaret ederek şunları söyledi: "Yorgun, yorgun... Vinicius savunma organizasyonumuzda çok iyi iş çıkardı. Yorgundu."
Oyuncu, oyundan alınma kararını gözle görülür bir hayal kırıklığı belirtisi göstermeden kabul etti ve bu da profesyonel olgunluk ile takımın ihtiyaçlarını anladığını ortaya koydu. Ancak bu hamle, yine de başkalarına yüksek baskılı durumlarda değerlerini kanıtlama fırsatının kapısını araladı.
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