Getty
Çeviri:
Vinicius Jr., Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid’de kalacak mı? Şampiyonlar Ligi’nde “Özel Adam” ile oynanan maçın ardından Brezilyalı forvetin gelecek planlarına dair “güçlü işaretler”
Mourinho'nun dönüşü ve Vinicius faktörü
Mourinho'nun Madrid'in teknik direktörlüğüne dönmek üzere üç yıllık bir sözleşme imzaladığı bildiriliyor; ancak bu hamle, Florentino Perez'in 7 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimlerini kazanmasına bağlı. "Özel Adam" İspanya'nın başkentinde kendini kanıtlamış bir şampiyon olsa da, bu yılın başlarında kamuoyuna yansıyan anlaşmazlıklarının ardından yeniden atanması, kulübün şu anki yıldızı Vinicius ile uyumu konusunda hemen soru işaretleri yaratıyor.
Gerginlik, Şubat ayında oynanan Şampiyonlar Ligi eleme maçına kadar uzanıyor. O dönemde Benfica'nın teknik direktörlüğünü yapan Mourinho, Brezilya milli takım oyuncusuyla anlaşmazlığa düşmüştü. Mourinho'nun ikinci döneminin hikayesi, şüphesiz 25 yaşındaki oyuncuyu nasıl yöneteceği konusuna odaklanacak. Kulübün en önemli yeteneği olarak görülen bu oyuncunun konumu, hem kulüp içi maaş görüşmeleri hem de Kylian Mbappe gibi dünya çapındaki yıldızların gelmesiyle sorgulanmaya başlamıştı.
- Getty Images
Vinicius, uzun vadeli geleceğini buraya bağlayacak mı?
Mourinho'nun yaklaşan gelişine rağmen, BBC Sport'a göre Vinicius'un geleceğini hâlâ Madrid'de gördüğüne dair "güçlü işaretler" var. Mevcut sözleşmesi 2027'ye kadar sürse de, uzatma görüşmeleri yavaşladı. Haberlere göre forvet, özellikle son dönemdeki büyük harcamalardan önce kulübü birkaç geçiş sezonunda istikrarlı performanslarıyla sürükledikten sonra, maaş paketinin takımın en önemli yıldızı olarak statüsünü yansıtmasını istiyor.
Vinicius daha önce Madrid'i "hayallerimin kulübü" olarak nitelendirmişti, ancak "Özel Adam"ın gelişi, ikili arasında uyum sağlanamazsa bir değişim katalizörü görevi görebilir. Ortak bir vizyon bulup bulamayacakları ve Mourinho'nun, dış baskılar karşısında oyuncunun ihtiyaç duyduğu "sarsılmaz desteği" sağlayıp sağlamayacağı, önümüzdeki La Liga sezonunun belirleyici hikayesi olacak.
Şampiyonlar Ligi'nden kaynaklanan gerginlikler tırmanıyor
Bu gerginliğin kökeni, Estadio da Luz'da yaşanan hararetli bir geceye dayanıyor. Vinicius, muhteşem bir gol attıktan sonra kutlaması nedeniyle sarı kart gördü; ardından Benfica'dan Gianluca Prestianni'nin kendisine ırkçı hakaretlerde bulunduğunu iddia etti. Olay, maçın 10 dakika durmasına neden oldu ve Vinicius ile birkaç takım arkadaşının protesto amacıyla sahayı kısa süreliğine terk etmesine yol açarak UEFA'nın ırkçılıkla mücadele protokollerinin devreye girmesine neden oldu.
UEFA, ırkçı sözler için yeterli delil bulunmadığını gerekçe göstererek Prestianni'ye homofobik hakaret nedeniyle altı maçlık ceza verdi, ancak en büyük zararı Mourinho'nun tepkisi verdi. Portekizli teknik direktör, "Başka bir dünyadan gelen bir gol attın, neden öyle kutladın? Aynı şey pek çok stadyumda hep oluyor. O bu dünyadan olmayan bir oyuncu, onu seviyorum. Vinicius bana bir şey söylüyor, Prestianni başka bir şey söylüyor. Tarafsız olmak istiyorum."
- AFP
Mourinho’nun ırkçılık iddialarına ilişkin tartışmalı tutumu
Mourinho’nun Benfica’daki atmosferle ilgili yaptığı spesifik açıklamalar, ikilinin gelecekteki ilişkisini daha da karmaşık hale getiriyor. Mourinho, Vinicius’un tribünleri kışkırttığını ima ederek şöyle dedi: “Evet. Öyle düşünüyorum. O an maçın en çılgın anı olmalıydı, muhteşem bir gol. Ne yazık ki [o], o şaşırtıcı golü atmış olmaktan sadece mutlu olmakla kalmadı. Böyle bir gol attığında, saygılı bir şekilde kutlama yaparsın.”
Mourinho ayrıca, zehirli bir ortam olduğu iddialarına karşı eski kulübünü savunmak için Eusebio'nun mirasını da hatırlattı. "O ırkçılık hakkında tartışırken, ona bu kulübün tarihindeki en büyük kişinin [Eusebio] siyahi olduğunu söyledim," diye ekledi Mourinho. "Bu kulüp, ırkçı olmaktan çok uzaktır. Onlar [Vinicius ve Prestianni] bana farklı şeyler anlattılar. Ama ben ikisine de inanmıyorum. Tarafsız olmak istiyorum."