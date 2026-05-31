Mourinho'nun Madrid'in teknik direktörlüğüne dönmek üzere üç yıllık bir sözleşme imzaladığı bildiriliyor; ancak bu hamle, Florentino Perez'in 7 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimlerini kazanmasına bağlı. "Özel Adam" İspanya'nın başkentinde kendini kanıtlamış bir şampiyon olsa da, bu yılın başlarında kamuoyuna yansıyan anlaşmazlıklarının ardından yeniden atanması, kulübün şu anki yıldızı Vinicius ile uyumu konusunda hemen soru işaretleri yaratıyor.

Gerginlik, Şubat ayında oynanan Şampiyonlar Ligi eleme maçına kadar uzanıyor. O dönemde Benfica'nın teknik direktörlüğünü yapan Mourinho, Brezilya milli takım oyuncusuyla anlaşmazlığa düşmüştü. Mourinho'nun ikinci döneminin hikayesi, şüphesiz 25 yaşındaki oyuncuyu nasıl yöneteceği konusuna odaklanacak. Kulübün en önemli yeteneği olarak görülen bu oyuncunun konumu, hem kulüp içi maaş görüşmeleri hem de Kylian Mbappe gibi dünya çapındaki yıldızların gelmesiyle sorgulanmaya başlamıştı.