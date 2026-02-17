Getty Images Sport
Vinicius Jr'ın gol sevinci 10 dakikalık gecikmeye neden oldu. Real Madrid'in süperstarı, Şampiyonlar Ligi play-off maçında Benfica oyuncusunu ırkçılıkla suçladı
Lizbon'da kaos
Kaleciyi geçerek muhteşem bir gol attıktan sonra, Benfica oyuncuları ve taraftarları Vinicius'un köşe bayrağı yanında uzun süre kutlama yapmasından dolayı öfkelendi. Ev sahibi takımın oyuncusu Nicolas Otamendi ile karşı karşıya geldi ve takım arkadaşları onu korumak için ayrı ayrı itiş kakışlara karıştı. Kanat oyuncusu sonunda 'aşırı kutlama' nedeniyle sarı kart gördü.
İki takım maçı yeniden başlatmaya hazırlanırken gerginlik yatışmış gibi göründüğü anda, Vinicius hakemlere koşarak Prestianni'nin kendisine söylediği bir şeyi bildirdi ve hakem ırkçılık protokolü gereği oyunu durdurdu. Bu sırada Vinicius, Real Madrid yedek kulübesine oturarak oynamayı reddetti.
Çirkin sahneler uzayıp gidiyor
Maç sonunda 10 dakikalık bir gecikmenin ardından yeniden başladı. Benfica'nın teknik ekibinden bir üye, saha genelinde yaşanan çeşitli çatışmaların ortasında kırmızı kart gördü. Aguias'ın baş antrenörü Jose Mourinho da bu olaylara karıştı. Kylian Mbappe de söylenenlere çok öfkelendi. Sonunda hakem, FIFA'nın Mayıs 2024'te uygulamaya koyduğu ırkçılık olayı protokolünü işaret etmek için kollarını çaprazlama hareketi yaptı. Bu protokol, bu tür sorunlarla başa çıkmak için üç aşamalı bir süreç içeriyordu ve ilk aşama maçı durdurmaktı.
Ne söylendiği belli değil
Televizyon tekrarları, Vinicius'un Prestianni'nin söylediği bir şeye tepki gösterdiğini ve hemen hakeme koşarak olayı bildirdiğini gösterdi. Bu olay üzerine hakem maçı durdurdu. Brezilyalı milli oyuncu, maç durdurulduğu sırada birkaç dakika boyunca yedek kulübesinde oturdu ve teknik direktör Alvaro Arbeloa'nın kanat oyuncusuyla derin bir konuşma yaptığı görüldü. Maçın ilerleyen dakikalarında Vinicius, tribünden atılan bir nesneyle kolundan vuruldu. Bu, oyuncunun tribün olaylarına karıştığı ilk olay değil. 25 yaşındaki oyuncu, İspanya'da da taraftarlarla bir dizi tartışma yaşamıştı.
Madrid'in savunma oyuncusu Trent Alexander-Arnold, maçtan sonra takım arkadaşını savunarak, "Bu iğrenç bir durum. Bu gece olanlar futbol için bir utanç. Takımın gecesini mahvetti" dedi. Teknik direktör Arbeloa, savunma oyuncusunun sözlerini tekrarlayarak, "Benfica oyuncularına sormalısınız, bu bana sorulacak bir soru değil. Bence herkes olanları gördü. Vinny'nin söyledikleri önemli değil. Ne diyebilirim ki? Elbette bu tür davranışlara karşı mücadele etmeliyiz. Birbirimize saygı duymazsak, bu bir sorundur."
Mourinho, Real'in avantajını kullanırken kırmızı kart gördü
Mourinho daha sonra kendisi de oyundan atıldı - saha kenarında itiraz ettiği için arka arkaya iki sarı kart gördü. Bu arada, Real Madrid oyuncularına ev sahibi taraftarların attığı nesneler nedeniyle maç sık sık durduruldu. Eski Madrid teknik direktörü, olay sırasında Vinicius ile konuşmuştu, ancak maçın geri kalanında sakinliğini koruyamadı. Şimdi Madrid'deki rövanş maçını kaçıracak ve takımı, onsuz bir gol farkını telafi etmek zorunda kalacak.
