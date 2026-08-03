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Vinicius Jr gelsin! Arsenal'ın yeni kanat oyuncusu Christos Tzolis, Gunners'ın Real Madrid'in süperstarı için kulüp rekoru kıracak bir anlaşmayı gözden geçirdiği sırada Mikel Arteta'ya meydan okuyan bir mesaj verdi
Tzolis, Emirates mücadelesine hazır
Arsenal'ın yaz transfer dönemindeki hamleleri, Tzolis'in 34 milyon sterlinlik bir anlaşmayla takıma katılmasıyla şimdiden başladı ve 24 yaşındaki oyuncu, sol kanatta kalıcı bir isim olabileceğini kanıtlamakta kararlı. Vinicius Jr için Britanya rekoru olabilecek bir transfer ihtimali etrafındaki yoğun spekülasyonlara rağmen Tzolis, yalnızca Arteta yönetiminde kendi gelişimine odaklanıyor.
Daha fazla rekabet getirebilecek olası transferler sorulduğunda Tzolis, muhabirlere şöyle konuştu: "Açıkçası bir oyuncu olarak kendime güveniyorum, bu yüzden geleceği ve kulübün bu pozisyonda ne yapacağını düşünmüyorum. Nasıl gelişeceğimi ve kulübe mümkün olduğunca çabuk nasıl uyum sağlayacağımı düşünüyorum çünkü sezonun başından itibaren doğrudan takımla çalışma, hazırlık maçlarında oynama ve ardından resmi maçlara çıkma fırsatım var.
"Bu, doğrudan baştan itibaren oynama şansı ve sonrasında sahip olduğum özellikleri ve takıma neler katabileceğimi göstermem bana kalmış. Bunu gelecek maçlarda göstereceğime fazlasıyla güveniyorum."
- Getty Images
Arteta, Vinicius için rekor transfer planlıyor
Tzolis sahada kendini gösterirken, Arsenal'in Premier League transfer rekorunu kıracak bir anlaşma üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Arteta'nın, Vinicius transferiyle bizzat ilgilendiği ve vizyonunu anlatmak için Brezilyalı milli oyuncuyla doğrudan görüşmeler yaptığı öne sürülüyor. Haberlere göre Real Madrid, kanat oyuncusu için rekor seviyede 150 milyon avroluk bir bonservis bedeli belirledi.
Bu ilgi, Bernabeu'da yaşanan sözleşme çıkmazının ortasında geliyor; Real Madrid'in, oyuncuyu sözleşmesinin ilerleyen bölümünde daha düşük bir bedelle kaybetme riskiyle karşı karşıya kalmak yerine 26 yaşındaki futbolcudan bonservis geliri elde etmeye hazır olduğu bildiriliyor. Arteta, bu bağlantılarla ilgili sorular karşısında ketum davrandı ancak kulübün piyasada aktif olmaya devam ettiğini kabul etti.
Yunan millî oyuncu için rüya gibi başlangıç
Tzolis, Arsenal'daki ilk maçında Girona karşısında alınan 4-1'lik galibiyette gol atarak hemen etkisini gösterdi. Maçın ardından Arteta, yeni Yunan transferinin A takım ortamına sorunsuz şekilde uyum sağlamasını ve şimdiden takım arkadaşlarıyla kurduğu güçlü bağı övmekte gecikmedi.
"Ondan çok memnunum. Her şeyden önce kulübe, takıma uyum sağlama şekli," diyen Arteta, bunu kulübün resmi internet sitesine söyledi. "Çocuklarla şimdiden kurduğu bağ. Bence bu oyuncuyu çok seveceksiniz. Çok direkt bir oyuncu. Gözü sürekli topta. Bence bağlantı oyununda da gerçekten çok iyi.
"Yapabildiği birçok şey ve kullanabildiği alanlar açısından Leo [Trossard] ile çok fazla benzerliği var. Bir de sahip olduğu çalışma disiplini var. Aynı zamanda büyük bir açlıkla gelen ve kendisini kanıtlamak isteyen bir çocuk. Bu onun için bir rüya ve biz de ona yardım etmek için buradayız."
- Getty Images Sport
En üst düzeyde başarıya açlık
Tzolis için Arsenal'a transfer, Norwich City'deki önceki döneminin ardından İngiltere'nin en üst düzey liginde yeniden parlamak adına ikinci bir şans anlamına geliyor. Kanat oyuncusu, 2021'de Premier League'deki ilk maçına Gunners'a karşı çıkmıştı. Önündeki görevin büyüklüğü konusunda hiçbir yanılsaması yok, ancak tam potansiyeline ulaşmak için doğru yerde olduğuna inanıyor.
Tzolis, "Dünyanın en iyilerinden biri olan bu seviyedeki bir takımın oyuncusu olmak büyük bir fırsat ... Bu da burada olduğum için beni çok mutlu ediyor ve gelişmem için beni daha da istekli hale getiriyor" dedi. "Bence gelişmek ve en üst seviyeye ulaşmak için doğru kulüpteyim. Bu fırsata sahip olduğum için gerçekten çok mutluyum ve bunu değerlendirmek istiyorum."
Sözlerini şöyle tamamladı: "Artık Premier League'de oynamaya daha hazır hissediyorum. Norwich'ten sonra doğru kararı verdiğimi düşünüyorum. Kendimi geliştirdim, çok ilerleme kaydettim. Norwich'tekiyle aynı oyuncu değilim. Bunu hem vücudumda hem de zihniyetimde hissediyorum. Şimdi Premier League'de oynamaya hazır ve buna yeterli olduğumu gösterme zamanı."
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