Arsenal'ın yaz transfer dönemindeki hamleleri, Tzolis'in 34 milyon sterlinlik bir anlaşmayla takıma katılmasıyla şimdiden başladı ve 24 yaşındaki oyuncu, sol kanatta kalıcı bir isim olabileceğini kanıtlamakta kararlı. Vinicius Jr için Britanya rekoru olabilecek bir transfer ihtimali etrafındaki yoğun spekülasyonlara rağmen Tzolis, yalnızca Arteta yönetiminde kendi gelişimine odaklanıyor.

Daha fazla rekabet getirebilecek olası transferler sorulduğunda Tzolis, muhabirlere şöyle konuştu: "Açıkçası bir oyuncu olarak kendime güveniyorum, bu yüzden geleceği ve kulübün bu pozisyonda ne yapacağını düşünmüyorum. Nasıl gelişeceğimi ve kulübe mümkün olduğunca çabuk nasıl uyum sağlayacağımı düşünüyorum çünkü sezonun başından itibaren doğrudan takımla çalışma, hazırlık maçlarında oynama ve ardından resmi maçlara çıkma fırsatım var.

"Bu, doğrudan baştan itibaren oynama şansı ve sonrasında sahip olduğum özellikleri ve takıma neler katabileceğimi göstermem bana kalmış. Bunu gelecek maçlarda göstereceğime fazlasıyla güveniyorum."