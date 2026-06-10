"Vinicius Jr. Dünya Kupası'nı eve getirebilir!" - Raphinha, Brezilya'ya altıncı şampiyonluğu kazandıracak kişinin kendisi ya da Real Madrid'deki takım arkadaşı olacağına inanıyor

Son beş Dünya Kupası turnuvasında da Brezilya, o çok arzulanan altıncı şampiyonluk kupasını kucaklayamadı. Her başarısızlıkta – 2002'den bu yana sadece bir kez çeyrek finalleri geçebildiler – Selecao kadrosu üzerindeki baskı artıyor gibi görünüyor ve mevcut kadrodaki oyuncular da bunu hissediyor.

Neymar'ın turnuva öncesinde hala formda olmaması nedeniyle, Güney Amerika ülkesinin bu kez şampiyonluğa ulaşabilmesi için büyük maçlarda fark yaratma görevi Vinicius ve Raphinha gibi oyunculara düşecek.

İkili kulüp düzeyinde rakip olsa da, Barcelona forveti, Real Madrid'in yıldızı Vinicius'un zorlu bir kulüp sezonu geçirmesine rağmen parlamaya hazır olduğunu düşünüyor. Madrid, 2025-26 sezonunda büyük bir şampiyonluk kazanamadı, ancak yıldızları 53 maçta 22 gol attı.

Raphinha, "Vini genç, ancak tecrübesi ve başarıları sayesinde bir Dünya Kupası maçını çözüme kavuşturabilir ve altıncı şampiyonluğu getirebilir; ben de kendimi bu gruba dahil ediyorum" dedi.