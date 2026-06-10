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"Vinicius Jr. Dünya Kupası'nı eve getirebilir!" - Raphinha, Brezilya'ya altıncı şampiyonluğu kazandıracak kişinin kendisi ya da Real Madrid'deki takım arkadaşı olacağına inanıyor
Raphinha, Brezilya'dan büyük umutlar besliyor
Son beş Dünya Kupası turnuvasında da Brezilya, o çok arzulanan altıncı şampiyonluk kupasını kucaklayamadı. Her başarısızlıkta – 2002'den bu yana sadece bir kez çeyrek finalleri geçebildiler – Selecao kadrosu üzerindeki baskı artıyor gibi görünüyor ve mevcut kadrodaki oyuncular da bunu hissediyor.
Neymar'ın turnuva öncesinde hala formda olmaması nedeniyle, Güney Amerika ülkesinin bu kez şampiyonluğa ulaşabilmesi için büyük maçlarda fark yaratma görevi Vinicius ve Raphinha gibi oyunculara düşecek.
İkili kulüp düzeyinde rakip olsa da, Barcelona forveti, Real Madrid'in yıldızı Vinicius'un zorlu bir kulüp sezonu geçirmesine rağmen parlamaya hazır olduğunu düşünüyor. Madrid, 2025-26 sezonunda büyük bir şampiyonluk kazanamadı, ancak yıldızları 53 maçta 22 gol attı.
Raphinha, "Vini genç, ancak tecrübesi ve başarıları sayesinde bir Dünya Kupası maçını çözüme kavuşturabilir ve altıncı şampiyonluğu getirebilir; ben de kendimi bu gruba dahil ediyorum" dedi.
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Raphinha, savunmadaki sağlamlığın çok önemli olduğunu söylüyor
Eski Leeds United oyuncusu, son dönemdeki kendi zorluklarına ve tecrübeli oyuncuların sorumluluklarına değindi. Raphinha, Barcelona’da sakatlıklarla boğuşan bir sezon geçirdi, ancak 33 maçta 21 gol atarak etkileyici bir performans sergiledi. Fiziksel kondisyon sorunlarına rağmen, takımın genel olarak iyi durumda olduğunu düşünüyor ve savunmada sağlam kalmanın önemini vurguladı.
"Çok iyi hazırlanmış olarak geldik," dedi. "Defans kısmını çok çalışmalıyız. İyi savunursak, kazanma ihtimalimiz çok yüksek. Bu turnuva kısa ve zorlu. Hazırlanmak için çok az zaman var. Hatalar yapmamak için uyum sağlamaya ve mümkün olduğunca en iyi şekilde gelmeye çalışıyoruz."
Ancelotti yönetiminde parlayan
Brezilya milli takım teknik direktörü Carlo Ancelotti ile olan ilişkisini değerlendiren Raphinha, teknik direktörün sarsılmaz güvenine minnettarlığını dile getirdi. Milli takımı devralmadan önce Real Madrid’i çalıştıran İtalyan teknik adam, olumlu bir ortam yarattı.
Mayıs 2025'te başlayan bu dönemde sakatlıklar nedeniyle milli takım maçlarının neredeyse yarısını kaçırmasına rağmen, forvet kendini değerli hissediyor. "Rakip olsak da aramızda iyi bir ilişki vardı," diye ekledi.
Kanat oyuncusu, en iyi formuna ulaşma konusunda kararlı. "Ancelotti, antrenmanlarda ve maçlarda gösterdiğim performanstan çok memnun, ancak ben daha fazlasını yapabileceğimi biliyorum ve hala en iyi halimi arıyorum," diye itiraf etti.
- AFP
Brezilya'nın geleceği ne olacak?
2002'den beri süren şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Brezilya, bu hafta sonu Fas ile oynayacağı maçla C Grubu'ndaki mücadelesine başlayacak. Ancelotti'nin yıldızlarla dolu kadrosu, daha sonra Haiti ile karşılaşacak ve grup aşamasını İskoçya ile oynayacağı maçla tamamlayacak.
Raphinha ve Vinicius, önümüzdeki haftalarda tarihi altıncı dünya şampiyonluğunu kovalarken, kulüpteki formlarını sahada da göstermeye can atıyor.