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Vinicius Raphinha Brasilien Nationalmannschaftgetty
Moataz Elgammal

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"Vinicius Jr. Dünya Kupası'nı eve getirebilir!" - Raphinha, Brezilya'ya altıncı şampiyonluğu kazandıracak kişinin kendisi ya da Real Madrid'deki takım arkadaşı olacağına inanıyor

Vinicius Junior
Raphinha
Brezilya - Fas
Brezilya
Fas
Dünya Kupası
Barcelona
Real Madrid

Barcelona'nın kanat oyuncusu Raphinha, bu yaz Brezilya'yı altıncı Dünya Kupası zaferine taşıyacakları konusunda Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'a ve kendisine büyük bir güven duyduğunu dile getirdi. 2026 turnuvası öncesinde milli takımın antrenman kampından konuşan forvet, 2002'den beri süren şampiyonluk hasretine son vermek için başarıya ulaşmak üzere gençlik ve tecrübenin oluşturduğu hayati uyumu vurguladı.

  • Raphinha, Brezilya'dan büyük umutlar besliyor

    Son beş Dünya Kupası turnuvasında da Brezilya, o çok arzulanan altıncı şampiyonluk kupasını kucaklayamadı. Her başarısızlıkta – 2002'den bu yana sadece bir kez çeyrek finalleri geçebildiler – Selecao kadrosu üzerindeki baskı artıyor gibi görünüyor ve mevcut kadrodaki oyuncular da bunu hissediyor.

    Neymar'ın turnuva öncesinde hala formda olmaması nedeniyle, Güney Amerika ülkesinin bu kez şampiyonluğa ulaşabilmesi için büyük maçlarda fark yaratma görevi Vinicius ve Raphinha gibi oyunculara düşecek.

    İkili kulüp düzeyinde rakip olsa da, Barcelona forveti, Real Madrid'in yıldızı Vinicius'un zorlu bir kulüp sezonu geçirmesine rağmen parlamaya hazır olduğunu düşünüyor. Madrid, 2025-26 sezonunda büyük bir şampiyonluk kazanamadı, ancak yıldızları 53 maçta 22 gol attı.

    Raphinha, "Vini genç, ancak tecrübesi ve başarıları sayesinde bir Dünya Kupası maçını çözüme kavuşturabilir ve altıncı şampiyonluğu getirebilir; ben de kendimi bu gruba dahil ediyorum" dedi.

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  • Raphinha Brazil 2024Getty Images

    Raphinha, savunmadaki sağlamlığın çok önemli olduğunu söylüyor

    Eski Leeds United oyuncusu, son dönemdeki kendi zorluklarına ve tecrübeli oyuncuların sorumluluklarına değindi. Raphinha, Barcelona’da sakatlıklarla boğuşan bir sezon geçirdi, ancak 33 maçta 21 gol atarak etkileyici bir performans sergiledi. Fiziksel kondisyon sorunlarına rağmen, takımın genel olarak iyi durumda olduğunu düşünüyor ve savunmada sağlam kalmanın önemini vurguladı.

    "Çok iyi hazırlanmış olarak geldik," dedi. "Defans kısmını çok çalışmalıyız. İyi savunursak, kazanma ihtimalimiz çok yüksek. Bu turnuva kısa ve zorlu. Hazırlanmak için çok az zaman var. Hatalar yapmamak için uyum sağlamaya ve mümkün olduğunca en iyi şekilde gelmeye çalışıyoruz."

  • Ancelotti yönetiminde parlayan

    Brezilya milli takım teknik direktörü Carlo Ancelotti ile olan ilişkisini değerlendiren Raphinha, teknik direktörün sarsılmaz güvenine minnettarlığını dile getirdi. Milli takımı devralmadan önce Real Madrid’i çalıştıran İtalyan teknik adam, olumlu bir ortam yarattı.

    Mayıs 2025'te başlayan bu dönemde sakatlıklar nedeniyle milli takım maçlarının neredeyse yarısını kaçırmasına rağmen, forvet kendini değerli hissediyor. "Rakip olsak da aramızda iyi bir ilişki vardı," diye ekledi.

    Kanat oyuncusu, en iyi formuna ulaşma konusunda kararlı. "Ancelotti, antrenmanlarda ve maçlarda gösterdiğim performanstan çok memnun, ancak ben daha fazlasını yapabileceğimi biliyorum ve hala en iyi halimi arıyorum," diye itiraf etti.

  • FBL-WC-2026-TRAINING-BRAAFP

    Brezilya'nın geleceği ne olacak?

    2002'den beri süren şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Brezilya, bu hafta sonu Fas ile oynayacağı maçla C Grubu'ndaki mücadelesine başlayacak. Ancelotti'nin yıldızlarla dolu kadrosu, daha sonra Haiti ile karşılaşacak ve grup aşamasını İskoçya ile oynayacağı maçla tamamlayacak.

    Raphinha ve Vinicius, önümüzdeki haftalarda tarihi altıncı dünya şampiyonluğunu kovalarken, kulüpteki formlarını sahada da göstermeye can atıyor.

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