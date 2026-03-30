Brezilya teknik direktörü Ancelotti, son dönemde özellikle Vinicius ve Paris Saint-Germain'in savunma oyuncusu Marquinhos'la ilgili ortaya çıkan sakatlık endişelerinin ardından, iki kilit oyuncunun sağlık durumuna ilişkin güven verici bir açıklama yaptı ve bu oyuncuların yaklaşan maçta forma giyebileceklerini doğruladı.

İkili hakkında basına konuşan Ancelotti, "Dün ayrı antrenman yaptılar ama ikisi de iyi durumda ve yarın oynayacaklar" dedi.

Madridli forvetin sağlık durumuna ilişkin endişeler, geçen hafta Fransa ile oynanan maçın ardından ortaya çıkmıştı, ancak Pazar günü yapılan açıklamaya göre Vinicius, kas yorgunluğu nedeniyle hafta başında antrenmanların tamamını kaçırmasına rağmen ciddi bir sakatlık yaşamadı.