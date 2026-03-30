Vinicius Jr, Brezilya forması giymeye hazır; Carlo Ancelotti, Real Madrid'in forvetinin Hırvatistan maçında sahaya çıkacağını doğruladı
Vinicius Jr ve Marquinhos kadroya geri döndü
Brezilya teknik direktörü Ancelotti, son dönemde özellikle Vinicius ve Paris Saint-Germain'in savunma oyuncusu Marquinhos'la ilgili ortaya çıkan sakatlık endişelerinin ardından, iki kilit oyuncunun sağlık durumuna ilişkin güven verici bir açıklama yaptı ve bu oyuncuların yaklaşan maçta forma giyebileceklerini doğruladı.
İkili hakkında basına konuşan Ancelotti, "Dün ayrı antrenman yaptılar ama ikisi de iyi durumda ve yarın oynayacaklar" dedi.
Madridli forvetin sağlık durumuna ilişkin endişeler, geçen hafta Fransa ile oynanan maçın ardından ortaya çıkmıştı, ancak Pazar günü yapılan açıklamaya göre Vinicius, kas yorgunluğu nedeniyle hafta başında antrenmanların tamamını kaçırmasına rağmen ciddi bir sakatlık yaşamadı.
Ancelotti kadro kararlarını kendine saklıyor
En büyük yıldızlarının kadroda yer alacağı kesin olsa da, Ancelotti ilk 11'in tam kadrosu konusunda ağzını sıkı tuttu. Selecao, yaklaşan Dünya Kupası döngüsüne hazırlanırken, mevcut teknik kadro altında takımın ilk mağlubiyeti olan Boston'daki Fransa'ya karşı alınan 2-1'lik hayal kırıklığı yaratan yenilginin ardından toparlanmaya çalışıyor.
"Yarınki kadroyu açıklamayacağım çünkü oyuncularla henüz konuşmadım. Değişiklikler yapacağız ama sistem değişmeyecek," diye açıkladı Ancelotti.
Zorunlu değişiklikler ve savunma rotasyonları
Brezilya, kadrodaki diğer oyuncuların sakatlık sorunları nedeniyle birkaç taktiksel değişiklik yapmak zorunda kalacak. Luiz Henrique, ciddi bir hamstring sakatlığı nedeniyle tedaviye başlamak üzere Barcelona'ya dönen Raphinha'nın yerine geçecek. Savunmada ise Danilo ve Roger Ibanez, sağ bek pozisyonunda Wesley'in yerini almak için rekabet halindeyken, Marquinhos'un dönüşüyle Bremer yedek kulübesine çekilecek.
Diğer değişiklikler arasında, Manchester City'den Ederson'un yerine Bento'ya kaleci pozisyonunda şans verilebilir. Orta sahada ise Botafogo'dan Danilo Oliveira'nın ilk 11'de yer alacağı tahmin ediliyor. Forvet hattında da bir değişiklik olması muhtemel; Joao Pedro'nun, geri dönen Vinicius Jr.'ın yanında Gabriel Martinelli'nin yerini alması bekleniyor.
Dünya Kupası'na giden yol devam ediyor
Hırvatistan ile oynanacak hazırlık maçı, yoğun rekabet programı başlamadan önce Ancelotti için hayati önem taşıyan bir deneme aşaması niteliğinde. Orlando'daki karşılaşmanın ardından Brezilya milli takımı, 2026 için kadrosunu son halini alırken Panama ve Mısır ile oynayacağı hazırlık maçları için Mayıs ve Haziran aylarına kadar sahalara dönmeyecek.