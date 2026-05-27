Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports
Moataz Elgammal

Vinicius Jr., Barcelona'nın forvet oyuncusuna yönelik özel övgülerinde, Lamine Yamal'ın İspanya için "tek başına Dünya Kupası'nı kazanabileceğini" söyledi

Real Madrid'in süperstarı Vinicius Jr, yaklaşan Dünya Kupası öncesinde Barcelona'nın yıldız oyuncusu Lamine Yamal'a büyük övgüler yağdırdı. Brezilya milli takım oyuncusu, genç İspanyol kanat oyuncusunun o kadar olağanüstü bir yeteneğe sahip olduğunu düşünüyor ki, iki kulüp arasındaki şiddetli rekabete rağmen bu prestijli uluslararası turnuvayı tek başına kazanabileceğine inanıyor.

  • Şiddetli rekabet bir kenara bırakıldı

    Real Madrid ile Barcelona arasındaki rekabet, dünya futbolundaki en şiddetli rekabetlerden biridir; ancak bu durum, Vinicius’un Yamal’ın olağanüstü yeteneğini takdir etmesine engel olmamıştır. Caze TV'ye konuşan 25 yaşındaki forvet, kulüp bağlılıklarını bir kenara bırakarak Yamal hakkında övgü dolu sözler sarf etti. Kanalda şunları söyledi: "İspanya'da dünyanın en iyi oyuncularından biri olan Lamine Yamal var. Sahada inanılmaz şeyler yapıyor. Tek başına Dünya Kupası'nı kazanabilecek bir oyuncu. İzlemek için para ödeyeceğiniz oyunculardan biri."

    Kulüp ve milli takımda olağanüstü performans

    2025 Ballon d'Or sıralamasında ikinci olan Yamal, olağanüstü bir hakimiyet dönemi yaşadı. Barcelona formasıyla çıktığı 151 maçta, bu genç yetenek 49 gol ve 52 asist kaydetti. Özellikle bu sezonki performansı dikkat çekici; tüm turnuvalarda oynadığı 45 maçta 24 gol ve 18 asist üretti. Yamal, üç İspanya ligi şampiyonluğunun yanı sıra, İspanya milli takımında 25 kez forma giydi ve Eylül 2023'teki ilk maçından bu yana altı gol atarak 2024 Avrupa Şampiyonası madalyasını kazandı. Şu anda, bu yaz milli takımı liderlik etmek için tam olarak formda olabilmek amacıyla, yaşadığı sakatlıktan kurtulmak için yoğun bir şekilde çalışıyor.

  • Uluslararası sahnede istikrarlı bir başarı

    Madrid'in son dönemde ligde yaşadığı zorluklara rağmen Vinicius, hâlâ çok güçlü bir oyuncu olmaya devam ediyor. 2024 FIFA En İyi Erkek Futbolcu ödülünün sahibi, başkent kulübü adına toplamda 375 maça çıkmış ve 128 gol ile 100 asist kaydetmiştir. 2025-26 sezonunda, kanat oyuncusu 53 maçta 22 gol attı ve 14 asist yaptı. İki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve üç lig şampiyonluğu bulunan Vinicius, ülkesinin hücumdaki ana lideri olacak.

    Dünya Kupası'na hazırlanmak

    Yoğun bir sezonun ardından her iki süperstar da artık kendi Dünya Kupası hazırlıklarına yoğun bir şekilde odaklanmış durumda. İspanya, 15 Haziran’da Yeşil Burun Adaları ile H Grubu’ndaki ilk maçına çıkmadan önce Irak ve Peru ile hazırlık maçları oynayacak; ardından Suudi Arabistan ve Uruguay ile zorlu karşılaşmalar bekliyor. Öte yandan Brezilya, 13 Haziran'da Fas ile oynayacağı C Grubu açılış maçı öncesinde Panama ve Mısır ile hazırlık maçları yapmayı planlıyor. Güney Amerika devi, her iki ülkenin de bu prestijli turnuvada ilerlemeyi hedeflediği Haiti ve İskoçya ile oynayacağı maçlarla zorlu grup aşaması programını tamamlayacak.