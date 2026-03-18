Vinicius Jr, Ballon d’Or ödülünü Rodri’ye kaptırmasının ardından Man City taraftarlarının alaycı tavırlarına tepki olarak “ağlama” sevinci yaptığını açıkladı. Real Madrid yıldızı, Şampiyonlar Ligi’nde Pep Guardiola’nın takımını mağlup etti

İki Avrupalı dev arasındaki gerilim, taktiksel düzenlerin ötesine geçerek son derece kişisel bir hal aldı. Vinicius ile City taraftarları arasındaki etkileşim, 2024 Ballon d'Or sonuçlarının Şampiyonlar Ligi'nde nasıl yankılanmaya devam ettiğini gözler önüne seriyor. Rodri'nin zaferi Manchester'ın mavi yarısı için bir gurur kaynağı olsa da, etkinliği boykot etmesiyle bilinen Madrid yönetimi için hâlâ bir yara noktası olmaya devam ediyor. Vinicius'un, bir kırmızı kartın çıkmasına neden olduğu ve toplamda maçı belirleyen golü attığı kusursuz performansı, bireysel ödüllerden bağımsız olarak, dünyanın en iyi maç kazandıran oyuncularından biri olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Man City teknik direktörü Pep Guardiola şunları söyledi: "4-0 gerideyken ve 10 kişiye karşı 11 kişiyle oynamak zor. Ama elimizden geleni yaptık.

"Olağanüstü bir takımımız ve olağanüstü bir oyuncu grubumuz var. Gelecek parlak. Bu biraz bir öğrenme süreci ama 11'e 11 oynamalıydık. Ama bunu asla bilemeyiz. Belki 6-0 kaybederdik ama bu bir gerçek."

"Pazartesi günü [Carabao Kupası finalinden sonra] umarım uyanırız ve güneşli bir gün olur. Bu çok önemli değil, bu bir futbol maçı, iyi bir performansla kazanmaya çalışacağız.

"Şu ana kadar İngiltere'nin en iyi takımıyla, Avrupa'nın en iyi takımıyla mücadele edeceğiz çünkü grup aşamasındaki sonuçlarına bakın, birinci oldular ve tüm sezon boyunca üç veya dört maç kaybettiler. Onlara meydan okuyacağız ve onlara karşı nasıl mücadele ettiğimizi göreceğiz."

Ayrıca takımın formunu savunarak şunları ekledi: "Bir veya iki hafta sonra Premier Lig'de onlarla oynayacağız ve bu, onların ulaştığı seviyeye gelmek için ne yapmamız gerektiğini görmek için iyi bir ayna olacak. Bir futbol maçının büyük bir mutluluk olmadığını ya da bir yenilginin dünyanın sonu olmadığını görecek kadar olgunum, bu sadece bir maç.

"Sonuçta, Newcastle hariç sonuçlar iyi olmadı ama ben, sevdiğim pek çok iyi yönü olan olağanüstü bir takım olduğumuzu hissediyorum.

"Hala tam olarak hazır değiliz, bazı anlarda ve bazı alanlarda farkındalığımız eksik, daha soğukkanlı olmalıyız ama benim hissettiğim kadarıyla bu sadece zaman meselesi."