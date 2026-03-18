Getty Images
Çeviri:
Vinicius Jr, Ballon d’Or ödülünü Rodri’ye kaptırmasının ardından Man City taraftarlarının alaycı tavırlarına tepki olarak “ağlama” sevinci yaptığını açıkladı. Real Madrid yıldızı, Şampiyonlar Ligi’nde Pep Guardiola’nın takımını mağlup etti
Etihad bir kez daha sessizliğe büründü
Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Madrid ile City arasındaki rekabet yeniden alevlendi. İlk maçtan 3-0'lık üstünlükle gelen Madrid, 22. dakikada Vinicius Jr. sayesinde turu fiilen garantiledi. Kaotik bir pozisyonun ardından Bernardo Silva, kale çizgisinde kasıtlı eliyle topu eline aldığı için kırmızı kart gördü ve Brezilyalı milli oyuncu penaltıyı gole çevirdi. Bunun ardından yaptığı kutlama — önce seyircileri susturup ardından ağlama hareketi taklit etmesi — ev sahibi taraftarlar arasında anında öfkeye yol açtı. Bu, forvet için tarihi bir geceydi; City'ye karşı toplamda 8 golde rol alan oyuncu, bu rekoru sadece Lionel Messi (9) geçebildi.
- Getty Images Sport
Gerçekleri ortaya koymak
Maçın ardından Vinicius, davranışlarının genel bir saygısızlık sonucu olmadığını, aksine Madrid'in Manchester'a yaptığı önceki ziyaret sırasında gördüğü muameleye yönelik hedefli bir tepki olduğunu hemen açıkladı. "Buraya son geldiğimizde, Manchester City taraftarları benimle dalga geçiyordu," diyen forvet, 2024 Ballon d'Or'da Rodri'nin ardından ikinci sırada yer almasını alay eden pankartlara atıfta bulundu. "City taraftarlarına saygısızlık etmiyordum, ama bu benim kendimi onlara kanıtlamam için bir yoldu."
Bireysel mücadelelerle şekillenen bir rekabet
İki Avrupalı dev arasındaki gerilim, taktiksel düzenlerin ötesine geçerek son derece kişisel bir hal aldı. Vinicius ile City taraftarları arasındaki etkileşim, 2024 Ballon d'Or sonuçlarının Şampiyonlar Ligi'nde nasıl yankılanmaya devam ettiğini gözler önüne seriyor. Rodri'nin zaferi Manchester'ın mavi yarısı için bir gurur kaynağı olsa da, etkinliği boykot etmesiyle bilinen Madrid yönetimi için hâlâ bir yara noktası olmaya devam ediyor. Vinicius'un, bir kırmızı kartın çıkmasına neden olduğu ve toplamda maçı belirleyen golü attığı kusursuz performansı, bireysel ödüllerden bağımsız olarak, dünyanın en iyi maç kazandıran oyuncularından biri olduğunu bir kez daha hatırlattı.
Man City teknik direktörü Pep Guardiola şunları söyledi: "4-0 gerideyken ve 10 kişiye karşı 11 kişiyle oynamak zor. Ama elimizden geleni yaptık.
"Olağanüstü bir takımımız ve olağanüstü bir oyuncu grubumuz var. Gelecek parlak. Bu biraz bir öğrenme süreci ama 11'e 11 oynamalıydık. Ama bunu asla bilemeyiz. Belki 6-0 kaybederdik ama bu bir gerçek."
"Pazartesi günü [Carabao Kupası finalinden sonra] umarım uyanırız ve güneşli bir gün olur. Bu çok önemli değil, bu bir futbol maçı, iyi bir performansla kazanmaya çalışacağız.
"Şu ana kadar İngiltere'nin en iyi takımıyla, Avrupa'nın en iyi takımıyla mücadele edeceğiz çünkü grup aşamasındaki sonuçlarına bakın, birinci oldular ve tüm sezon boyunca üç veya dört maç kaybettiler. Onlara meydan okuyacağız ve onlara karşı nasıl mücadele ettiğimizi göreceğiz."
Ayrıca takımın formunu savunarak şunları ekledi: "Bir veya iki hafta sonra Premier Lig'de onlarla oynayacağız ve bu, onların ulaştığı seviyeye gelmek için ne yapmamız gerektiğini görmek için iyi bir ayna olacak. Bir futbol maçının büyük bir mutluluk olmadığını ya da bir yenilginin dünyanın sonu olmadığını görecek kadar olgunum, bu sadece bir maç.
"Sonuçta, Newcastle hariç sonuçlar iyi olmadı ama ben, sevdiğim pek çok iyi yönü olan olağanüstü bir takım olduğumuzu hissediyorum.
"Hala tam olarak hazır değiliz, bazı anlarda ve bazı alanlarda farkındalığımız eksik, daha soğukkanlı olmalıyız ama benim hissettiğim kadarıyla bu sadece zaman meselesi."
- Getty
Şampiyonluk yarışı yeniden başlıyor
City'yi toplamda 5-1 yenerek Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerinde yenilmesi gereken takım konumuna gelen Madrid, La Liga'da kalan 10 maçla lider Barcelona'nın dört puan gerisinde bulunuyor. Sezonun son düzlüğünde Vini, yüksek riskli Avrupa maçlarında oldukça etkili görünen patlayıcı formunu sürdürmek zorunda.
