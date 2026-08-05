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Vinicius Jr, Arsenal'a sürpriz transfer bağlantılarının ortaya çıkmasından bu yana verdiği ilk röportajda Real Madrid'deki geleceğiyle ilgili sessizliğini bozdu
Vinicius, Mourinho ile yaptığı görüşmeleri anlattı
Kuzey Londra'ya ses getirecek olası bir transferle ilgili kulakları sağır eden gürültüye rağmen, Vinicius resmen İspanya'nın başkentinde takım arkadaşlarına yeniden katıldı. 26 yaşındaki oyuncu, antrenman sahasına çıkmadan önce sağlık kontrollerinden geçmek üzere kulübün Valdebebas tesislerine dönerken görüntülendi. Antrenman tesisindeki varlığı Arsenal adına bir darbe olarak görülebilecek olsa da oyuncu, sezon öncesindeki ilk medya buluşmasında yeni patronu Jose Mourinho ile ilişkisini anlattı.
Real Madrid TV'ye konuşan kanat oyuncusu, Portekizli teknik adamla 2026-27 sezonundaki rolü hakkında şimdiden verimli görüşmeler yaptığını açıkladı. "Çok iyi, yeni teknik direktörü, yeni oyuncuları tanıyorum ve antrenmanlarda gerçekten çok sıkı çalışıyorum" dedi. "Benden her zaman olduğum gibi olmamı istiyor; mutlu, pozitif ve kendi futbolumu oynayan biri olarak."
- AFP
Transfer çılgınlığının ortasında sezon öncesi yoğun tempo
Brezilyalı milli oyuncu, Kuzey Amerika'daki Dünya Kupası'nın ardından geliyor ve Valdebebas'a dönüşteki ilk antrenmanların fiziksel açıdan zorlayıcı olduğunu kabul ediyor.
Programın yoğunluğunu şöyle anlattı: "Bence amaç, bizi maç oynamaya hazır hale getirmek; böylece sezon boyunca daha az sakatlık yaşarız ve kampanya boyunca herkese güvenebiliriz. Şimdiden iki gün oldu. Dün çift antrenman vardı, bugün sadece bir tane. Süreç böyle ilerliyor.
"Bugün biraz salonda çalıştık, sonunda bunlar bacak gücünü artırmaya yönelik kısa egzersizlerdi ve bence gerçekten çok iyi bir antrenmandı.
"Hepimiz adeta bitik halde tamamladık ama şimdi yarın için dinlenme zamanı. İşte hazırlık dönemi böyle, hazır olmak zorundayız."
Arteta, Emirates'e sansasyonel bir takviye hedefliyor
Oyuncu sahada profesyonelliğini korurken, sözleşme durumunun arka planı kaynamaya devam ediyor. Madrid'in, son sözleşme uzatma teklifi konusunda kabul et ya da bırak şeklinde bir ültimatom verdiği öne sürüldü. Mevcut sözleşmesi gelecek yıl sona ereceği için, anlaşma sağlanmaması halinde Real Madrid'in bu yaz bonservis geliri elde etmeye sıcak baktığı belirtiliyor. Bu durum Arsenal'i alarma geçirdi; Arsenal teknik direktörünün, Vinicius'u Premier League şampiyonlarına katılmaya ikna etme operasyonuna bizzat liderlik ettiği ifade ediliyor.
Haberler, Arsenal'in 26 yaşındaki oyuncuyu Premier League tarihinin en çok kazanan futbolcusu yapmak için maaş yapısını bozmaya hazır olduğunu öne sürüyor. Spekülasyonlar, oyuncunun menajerinin Londra'dan sosyal medya paylaşımları yapmasının ardından daha da güç kazandı.
- Getty Images
Madrid büyük sözleşme ikilemiyle karşı karşıya
Transfer dönemi son haftalarına girerken, Bernabeu’daki yönetim artık kritik bir kararla karşı karşıya. Ya yıldız oyuncularını önerilen yeni sözleşmeyi imzalamaya ikna etmeleri ya da onu şimdi daha düşük bir bonservis bedeliyle veya Haziran 2027’de bedelsiz olarak kaybetme riskiyle yüzleşmeleri gerekiyor. Mourinho’nun gelişi, duruma yeni bir dinamik kattı ancak Arsenal’in mali gücünün yarattığı tehdit önemli bir etken olmaya devam ediyor.
Ancak sözleşme imzalanmadığı sürece Arsenal tetikte kalacak ve hamle yapmaya hazır olacak. Önümüzdeki birkaç hafta, Vinicius Jr’ın Emirates’te yeni bir dönemin yüzü mü olacağını, yoksa Madrid’de Mourinho’nun devrimine mi öncülük edeceğini belirleyecek.
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