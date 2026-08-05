Kuzey Londra'ya ses getirecek olası bir transferle ilgili kulakları sağır eden gürültüye rağmen, Vinicius resmen İspanya'nın başkentinde takım arkadaşlarına yeniden katıldı. 26 yaşındaki oyuncu, antrenman sahasına çıkmadan önce sağlık kontrollerinden geçmek üzere kulübün Valdebebas tesislerine dönerken görüntülendi. Antrenman tesisindeki varlığı Arsenal adına bir darbe olarak görülebilecek olsa da oyuncu, sezon öncesindeki ilk medya buluşmasında yeni patronu Jose Mourinho ile ilişkisini anlattı.

Real Madrid TV'ye konuşan kanat oyuncusu, Portekizli teknik adamla 2026-27 sezonundaki rolü hakkında şimdiden verimli görüşmeler yaptığını açıkladı. "Çok iyi, yeni teknik direktörü, yeni oyuncuları tanıyorum ve antrenmanlarda gerçekten çok sıkı çalışıyorum" dedi. "Benden her zaman olduğum gibi olmamı istiyor; mutlu, pozitif ve kendi futbolumu oynayan biri olarak."