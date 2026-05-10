Vinicius Junior, kıl payı farkla Real Madrid'e değil, ezeli rakibi FC Barcelona'ya transfer olacaktı. Josep Maria Bartomeu, Pazar akşamı oynanacak El Clásico öncesinde ESPN'de böyle bir iddiada bulundu. Katalan kulübünün eski başkanına göre, kulüp Real Madrid'in bir başka dünya yıldızını da kadrosuna katmak üzereydi.
Çeviri:
Vinicius, FC Barcelona'ya mı gidiyor? Eski menajeri, gerçekleşmek üzere olan şok transferi açıkladı: "Temel bir anlaşma vardı"
Bartomeu, "Vinicius, Barça'nın ilgisini çekmişti; ailesiyle ve menajerleriyle görüştük ve aslında prensipte bir anlaşmaya varılmıştı" dedi. O zamanlar 17 yaşında olan Flamengo Rio de Janeiro oyuncusuyla, oyuncunun reşit olmasıyla yürürlüğe girecek bir anlaşma imzalanması planlanıyordu.
Bugün biliniyor ki: Bu başarıyı Real Madrid elde etti ve Vinicius o zamandan beri dünyanın en iyi forvetlerinden biri haline geldi ve üç şampiyonluk ile iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı.
"Madrid muhtemelen Barça'dan daha iyi bir teklifte bulundu," dedi Bartomeu. Vinicius ise bir keresinde, Barcelona'nın daha fazla para teklif ettiğini, ancak Real'in kendisine göre daha iyi bir sportif gelecek sunduğunu belirtmişti.
Mbappé yerine Dembélé: Barça yine eli boş döndü
Ama hepsi bu kadar değil. Bartomeu, bugün bilindiği üzere Real Madrid forması giyen Kylian Mbappé'nin de peşindeydi. Ancak o dönemde Paris Saint-Germain, 2017'de henüz bir genç olarak AS Monaco'yu Fransa şampiyonluğuna taşıyan çok genç Mbappé'yi kadrosuna katmayı başardı.
Bartomeu, Monaco'nun Mbappe için "çok fazla para" istediğini, ancak Barcelona'nın bunu kesinlikle ödeyebileceğini söyledi. Görüşmelerin de iyi gittiğini belirtti.
Bartomeu: "Mbappe'nin babasıyla birkaç kez konuştuğumu hatırlıyorum, ancak Paris Saint-Germain, Monaco'ya büyük baskı uyguladı ve sanırım Mbappe de bir Fransız kulübü olan PSG'ye gitmeyi tercih etti."
Bunun yerine Barcelona, o dönemde Borussia Dortmund'dan Ousmane Dembele'yi transfer etti. Dembele, Katalonya'da başarısız bir performans sergiledi, ancak son olarak PSG'de parladı ve hatta Ballon d'Or ödülünü kazandı.
Vinicius Junior: Real Madrid'deki istatistikleri
Yarışma
Maçlar
Goller/Asistler
La Liga
239
76/48
Şampiyonlar Ligi
82
34/33
Copa del Rey
27
7/12
Diğer
24
10/7
Toplam
372
127/100