Vincenzo Montella, Türkiye'nin İtalya karşısında aldığı ağır yenilginin ardından gelen istifa çağrılarını reddetti

Bursa'daki Timsah Arena'da atmosfer, Türkiye'nin İtalya karşısında aldığı hayal kırıklığı yaratan yenilgiyle birlikte zehirlendi. Konuk ekip henüz ilk yarım saat dolmadan üç gollü üstünlüğü yakalarken, hayal kırıklığı yaşayan ev sahibi taraftarlar teknik direktörün istifa etmesi yönünde tezahürat yapmaya başladı. Tribünlerden yükselen bu yüksek sesli tepki, son dönemde milli takımın etrafındaki iyimser havayla keskin bir tezat oluşturdu, ancak İtalyan teknik adam tribünlerden artan baskıya rağmen projeye olan bağlılığında kararlı kalmayı sürdürüyor.

Maç sonrası görevleri sırasında istifa çağrılarına yanıt veren Montella, görevi konusunda net bir duruş sergiledi. "İstifa mı? Ayrılmayı kesinlikle düşünmüyorum. Çocukların desteğini hissediyorum ve ilgi çekici teklifler aldığımda bile ayrılmayı aklımdan geçirmedim. Buraya birlikte geldik ve devam etme konusunda motiveyim" dedi Sky Sport Italia'ya.