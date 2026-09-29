Getty Images Sport
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Vincenzo Montella, Türkiye'nin İtalya karşısında aldığı ağır yenilginin ardından gelen istifa çağrılarını reddetti
Montella, Bursa’daki düşmanca tavra değindi
Bursa'daki Timsah Arena'da atmosfer, Türkiye'nin İtalya karşısında aldığı hayal kırıklığı yaratan yenilgiyle birlikte zehirlendi. Konuk ekip henüz ilk yarım saat dolmadan üç gollü üstünlüğü yakalarken, hayal kırıklığı yaşayan ev sahibi taraftarlar teknik direktörün istifa etmesi yönünde tezahürat yapmaya başladı. Tribünlerden yükselen bu yüksek sesli tepki, son dönemde milli takımın etrafındaki iyimser havayla keskin bir tezat oluşturdu, ancak İtalyan teknik adam tribünlerden artan baskıya rağmen projeye olan bağlılığında kararlı kalmayı sürdürüyor.
Maç sonrası görevleri sırasında istifa çağrılarına yanıt veren Montella, görevi konusunda net bir duruş sergiledi. "İstifa mı? Ayrılmayı kesinlikle düşünmüyorum. Çocukların desteğini hissediyorum ve ilgi çekici teklifler aldığımda bile ayrılmayı aklımdan geçirmedim. Buraya birlikte geldik ve devam etme konusunda motiveyim" dedi Sky Sport Italia'ya.
- Getty Images Sport
Taraftar tepkisine karşı kadroyu savunmak
Türk taraftarların öfkesini hisseden sadece teknik direktör değildi; kaleci Altay Bayındır da dahil olmak üzere birçok oyuncu eleştirilerin hedefi oldu. Montella, özellikle takımın son birkaç yılda kaydettiği gelişim düşünüldüğünde, oyuncularına yönelik bu hedefli tepkileri görmenin zor olduğunu kabul etti. Taraftarlardan, üst düzey bir rakibe karşı alınan tek bir kötü sonucun duygusuyla hareket etmek yerine bakış açılarını ve alçakgönüllülüklerini korumalarını istedi.
Montella, "Yuhalamalar mı? Hata sonrası Altay'a yapılanlar beni üzdü. Hepimizin biraz daha alçakgönüllü olması gerekiyor: benim, takımın ve çevrenin. Ruh hâlini anlıyorum ama kendimizi kaptırmamak önemli. Dengemi kaybetmiş değilim. Ve taraftar onlara karşı olmasına rağmen takımın verdiği reaksiyonla gurur duyuyorum" dedi. Deneyimli teknik adam, gruba karşı korumacı tavrını şu sözlerle bir kez daha vurguladı: "Bu çocuklar, son üç yılda gösterdiklerine bakılırsa bunu hak etmiyor."
Felaket bir ilk yarıyı analiz etmek
Türkiye'nin maçın ilk bölümündeki performansı, hatalarla ve taktik disiplin eksikliğiyle doluydu; bu da İtalya'nın karşılaşmanın kontrolünü tamamen ele almasına izin verdi. Montella, yavaş başlangıcın başlıca nedeni olarak modern uluslararası fikstürün fiziksel ve zihinsel yüküne işaret etti. Gelişim sürecindeki ekibinin Avrupa'nın elit ülkeleriyle arasındaki farkı kapatmaya çalıştığı bu dönemde, üç günde iki maç boyunca yoğunluğu koruyamamak önemli bir engel olmaya devam ediyor.
Teknik aksaklıklara dair açık sözlü bir değerlendirme yapan Montella şunları söyledi: "İlk yarım saati unutmamız gerekiyor. Bu seviyede üç günde bir oynamak, bizde olmayan bir alışkanlık gerektiriyor. Bu, hem zihinsel hem de fiziksel olarak toparlanma meselesi. Onlar yaklaşımlarında üstündü ama biz koordineli şekilde koşmadık ve özgüvenimizi kaybettik."
- AFP
Uluslar Ligi'ndeki sıkıntılar sürüyor
4-1’lik skor, Türkiye’nin üst düzey rakiplerle karşılaştığında savunma istikrarına ilişkin büyüyen bir endişeyi gözler önüne seriyor. Gruptaki ivmesini koruyan net bir galibiyeti kutlayan İtalya adına tablo olumlu kalırken, Türkiye’nin şimdi Bursa’da neden bu kadar kolay geçildiğini anlamak için kapsamlı bir değerlendirme yapması gerekiyor. Bu sonuç, giderek sabırsızlaşan taraftar kitlesinin güvenini yeniden kazanmayı hedefleyen Montella’nın, bir sonraki maçlar öncesinde üzerinde çalışması gereken çok sayıda taktik konu bıraktı. Uluslar Ligi puan tablosu daha az elverişli bir hâl almışken, yaklaşan maçlar Montella’nın eleştirmenlerini susturması ve takımının bu yüksek seviyedeki uluslararası futbolda gerçekten rekabet edebileceğini göstermesi açısından kritik olacak.
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