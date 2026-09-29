Hedef tahtasında. Türk taraftarlara göre Türkiye'nin Fransa'ya karşı ilk maçta ve dün de İtalya'ya karşı aldığı yenilgilerin sorumlusu Vincenzo Montella. Bursa'da yerel taraftarlar, eski Milan ve Fiorentina teknik adamının istifasını yüksek sesle talep etti. Montella ise basın toplantısında bu ihtimali dışladı: "İstifa etmek gibi bir niyetim yok. Yapılan çalışmaya inanıyorum, önemli teklifler aldığımda da kaldım. Oyunculara güveniyorum, buraya birlikte geldik".
Vincenzo Montella hedefte, taraftarlardan "İstifa et" çağrısı. O ise "Kalıyorum, üç yıl önce C Ligi'ndeydik" dedi
Serie C'den Serie A'ya
"Üç yıl önce bu takım C Ligi'ndeydi, ardından benimle birlikte B Ligi'ni kazandık. Bugün A Ligi'ndeyiz. Seviyenin yükseldiği açık. Bu rakiplere karşı üç günde bir oynamak zor. Maçtan önce takımların değerlemelerini okudum: İtalya 840 milyon euro, Türkiye 417 milyon euro! Gazeteler bizi kolay bir maçın beklediği izlenimini veriyordu. Oyuncularıma bunun kolay olmayacağını söyledim."
Yanlış yaklaşım
"Şunu söylemeliyiz: Maça yaklaşımımız, özellikle de ilk yarıda, rakibin seviyesine uygun değildi. Üç günde bir maç oynamaya alışık değiliz. İlk yarıdaki ıslıkları ve tepkileri hak ettik. Bu beni rahatsız ediyor! 3-1'den sonra daha iyi başladık, ardından bir golümüz de iptal edildi! Maçları analiz ederken sakin kalmaya çalışıyorum. Ama genel olarak, üç günde bir bu seviyede maçlar oynamaya alışık değiliz."
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