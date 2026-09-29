Vincenzo Montella hedefte, taraftarlardan "İstifa et" çağrısı. O ise "Kalıyorum, üç yıl önce C Ligi'ndeydik" dedi

"Şunu söylemeliyiz: Maça yaklaşımımız, özellikle de ilk yarıda, rakibin seviyesine uygun değildi. Üç günde bir maç oynamaya alışık değiliz. İlk yarıdaki ıslıkları ve tepkileri hak ettik. Bu beni rahatsız ediyor! 3-1'den sonra daha iyi başladık, ardından bir golümüz de iptal edildi! Maçları analiz ederken sakin kalmaya çalışıyorum. Ama genel olarak, üç günde bir bu seviyede maçlar oynamaya alışık değiliz."