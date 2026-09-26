Vincenzo Montella, Fransa yenilgisine rağmen Türkiye'nin "inanılmaz" performansını övdü

Fransa beklendiği gibi topa sahip olma oranında üstünlük kurarken, maçın genel istatistikleri son derece çekişmeli ve dengeli bir mücadeleye işaret etti. Her iki takım da şaşırtıcı şekilde tam 11 şut çekti ve rakip kalecilere üçer kurtarış yaptırdı.

Türkiye, en iyilerle özgüvenle mücadele edebileceğini gösterdi ve maçtan bir şeyler çıkarabilecek gerçek fırsatlar yarattı. Ancak sonunda, nadir görülen bir konsantrasyon kaybını cezalandıran bitirici bir Fransa takımına karşı yetersiz kaldı.

"Harika bir takım ruhu gördüm ve bunu önümüzdeki maçlara taşımamız gerekiyor," diye ekledi Montella. "Fiziksel ve zihinsel olarak bu kadar hızlı toparlanmak kolay olmayacak, bu yüzden her şeyden önce o ruha ihtiyacımız var. Oyuncularım adına üzgünüm, çünkü bugün gerçekten ellerinden gelen her şeyi verdiler."