AFP
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Vincenzo Montella, Fransa yenilgisine rağmen Türkiye'nin "inanılmaz" performansını övdü
Türkiye için hayal kırıklığı yaratan bir yenilgi
Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'ndeki son maçında Fransa'ya karşı dar ve can sıkıcı bir 1-0'lık yenilgi aldı. Maçın tek golünü Kylian Mbappe kaydetti; Michael Olise'nin asistini gole çevirerek kilidi açtı. Yüksek profilli karşılaşma sakatlıksız geçmedi. Real Madrid'in forveti daha sonra endişe verici bir diz sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Nihai sonucun hayal kırıklığı yaratmasına rağmen Türkiye Teknik Direktörü Montella, oyuncularına övgüler yağdırdı. İtalyan teknik adam, takımının çok daha iyi bir sonucu hak eden dirençli bir performans ortaya koyduğunu düşündü.
- Getty Images Sport
Montella inanılmaz bir performansı övdü
Montella, kıl payı gelen yenilginin kendi gözünde takımın ortaya koyduğu mükemmel ortak performansı gölgelemesine izin vermedi. Deneyimli teknik adam, ekibinin üst düzey uluslararası bir rakibe karşı gerçekten mesaj veren bir performans sergilediğini düşündü.
"Gururluyum, sahadan olumlu bir sonuçla ayrılamamamız üzücü," diyen Montella, Sky Sport Italia'ya konuştu. "İnanılmaz bir performanstı, en iyilerimizden biriydi; özellikle de kime karşı oynadığımızı düşününce. Böyle takımlara karşı yarım hataya bile yer olmadığını biliyorduk ama bizim de fırsatlarımız olduğunu düşündüm ve çok dengeli bir maçtı."
Fransa'yla başa baş mücadele etmek
Fransa beklendiği gibi topa sahip olma oranında üstünlük kurarken, maçın genel istatistikleri son derece çekişmeli ve dengeli bir mücadeleye işaret etti. Her iki takım da şaşırtıcı şekilde tam 11 şut çekti ve rakip kalecilere üçer kurtarış yaptırdı.
Türkiye, en iyilerle özgüvenle mücadele edebileceğini gösterdi ve maçtan bir şeyler çıkarabilecek gerçek fırsatlar yarattı. Ancak sonunda, nadir görülen bir konsantrasyon kaybını cezalandıran bitirici bir Fransa takımına karşı yetersiz kaldı.
"Harika bir takım ruhu gördüm ve bunu önümüzdeki maçlara taşımamız gerekiyor," diye ekledi Montella. "Fiziksel ve zihinsel olarak bu kadar hızlı toparlanmak kolay olmayacak, bu yüzden her şeyden önce o ruha ihtiyacımız var. Oyuncularım adına üzgünüm, çünkü bugün gerçekten ellerinden gelen her şeyi verdiler."
- AFP
Kritik bir Uluslar Ligi kapışması
Türkiye, pazartesi günü İtalya ile sahasında oynayacağı kritik maç öncesinde şimdi hızla toparlanıp kendine gelmek zorunda. Her iki ülke de açılış maçlarını kaybettikten sonra grup sıralamasının dibinden kurtulmak için galibiyete umutsuzca ihtiyaç duyuyor. İtalya, Belçika'ya sahasında 2-0 yenilerek aldığı ağır darbenin ardından şu anda averajla son sırada yer alıyor.
Türkiye, iki takım arasındaki bu kritik karşılaşmaya Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda ev sahipliği yapacak. Ancak Montella'nın ekibi, Fransa karşısında son dakikalarda kırmızı kart gören kaleci Uğurcan Çakır'dan yoksun olacak.
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