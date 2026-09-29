Hedefte. Türk taraftarlara göre Türkiye'nin Fransa'ya karşı ilk maçta, dün de İtalya'ya yenilerek yaşadığı kötü dönemin sorumlusu Vincenzo Montella. Bursa'da yerel taraftarlar, eski Milan ve Fiorentina teknik adamının istifasını yüksek sesle istedi. Montella ise basın toplantısında bu ihtimali dışladı: "İstifa etmek gibi bir niyetim yok. Yapılan işe inanıyorum, önemli teklifler aldığımda da kaldım. Oyunculara güveniyorum, buraya birlikte geldik".
Vincenzo Montella eleştirilerin hedefinde, taraftarlar: "İstifa et". O ise: "Kalıyorum, üç yıl önce C Ligi'ndeydik"
Serie C'den Serie A'ya
"Üç yıl önce bu takım C Ligi'ndeydi, sonra benimle birlikte B Ligi'ni kazandık. Bugün A Ligi'ndeyiz. Seviyenin yükseldiği açık. Bu rakiplere karşı üç günde bir oynamak zor. Maçtan önce takımların değerlemelerini okudum: İtalya 840 milyon euro, Türkiye 417 milyon euro! Gazeteler bizi kolay bir maçın beklediği izlenimini veriyordu. Oyuncularıma bunun kolay olmayacağını söyledim."
Yanlış yaklaşım
"Şunu söylemeliyiz: Maça yaklaşımımız, özellikle de ilk yarıda, rakibin seviyesine uygun değildi. Her üç günde bir maç oynamaya alışkın değiliz. İlk yarıda gelen ıslıkları ve tepkileri hak ettik. Bu beni rahatsız ediyor! 3-1'den sonra daha iyi başladık, ardından da bir golümüz iptal edildi! Maçları analiz ederken sakin kalmaya çalışıyorum. Ama genel olarak, bu seviyede maçları her üç günde bir oynamaya alışkın değiliz."
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