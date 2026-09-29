Vincenzo Montella eleştirilerin hedefinde, taraftarlar: "İstifa et". O ise: "Kalıyorum, üç yıl önce C Ligi'ndeydik"

"Şunu söylemeliyiz: Maça yaklaşımımız, özellikle de ilk yarıda, rakibin seviyesine uygun değildi. Her üç günde bir maç oynamaya alışkın değiliz. İlk yarıda gelen ıslıkları ve tepkileri hak ettik. Bu beni rahatsız ediyor! 3-1'den sonra daha iyi başladık, ardından da bir golümüz iptal edildi! Maçları analiz ederken sakin kalmaya çalışıyorum. Ama genel olarak, bu seviyede maçları her üç günde bir oynamaya alışkın değiliz."