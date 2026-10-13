Bayern, Norveç’te alışılmadık bir sınava hazırlanırken Kompany hiçbir şeyi şansa bırakmıyor. Alman ekibi, deplasman maçlarına uçmadan önce son antrenmanını genellikle Sabener Strase’de yapıyor. Ancak Stavanger’daki sentetik zemin, bu rutinin değişmesine neden oldu. Kompany, oyuncularının zeminin topun sekmesine etkisine ve hissine alışmasını sağlamak için pazartesi günü erken bir uçuş planladı. Böylece takım, maçın oynanacağı sahada antrenman yapabilecek.

Belçikalı teknik direktör, kendisinin de bu zeminde deneyimi olmadığını belirterek rutinlerini neden değiştirdiklerini şöyle açıkladı: “20 yıllık kariyerimde hiç suni çimde oynamadım. Oyuncular bunu ilk kez yapacaksa orada bir kez antrenman yapmamız belki daha iyi olur. Böylece zemini hissedebilir, örneğin ne tür ayakkabılar giymemiz gerektiğini öğrenebiliriz. Ben de bunun cevabını bilmiyorum. Bunu maç günü değil, bir gün önce öğrenmek isterim. Maçtan önce biraz daha bilgi edinmemiz için doğru kararın bu olduğunu düşünüyorum.”Bild’in aktardığına göre Kompany bu ifadeleri kullandı.