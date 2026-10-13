Getty Images Sport
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Vincent Kompany, Viking'le oynanacak zorlu Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde suni çim sahayı bahane etmeyi reddediyor
Kompany alışık olmadığı bir duruma hazırlanıyor
Bayern, Norveç’te alışılmadık bir sınava hazırlanırken Kompany hiçbir şeyi şansa bırakmıyor. Alman ekibi, deplasman maçlarına uçmadan önce son antrenmanını genellikle Sabener Strase’de yapıyor. Ancak Stavanger’daki sentetik zemin, bu rutinin değişmesine neden oldu. Kompany, oyuncularının zeminin topun sekmesine etkisine ve hissine alışmasını sağlamak için pazartesi günü erken bir uçuş planladı. Böylece takım, maçın oynanacağı sahada antrenman yapabilecek.
Belçikalı teknik direktör, kendisinin de bu zeminde deneyimi olmadığını belirterek rutinlerini neden değiştirdiklerini şöyle açıkladı: “20 yıllık kariyerimde hiç suni çimde oynamadım. Oyuncular bunu ilk kez yapacaksa orada bir kez antrenman yapmamız belki daha iyi olur. Böylece zemini hissedebilir, örneğin ne tür ayakkabılar giymemiz gerektiğini öğrenebiliriz. Ben de bunun cevabını bilmiyorum. Bunu maç günü değil, bir gün önce öğrenmek isterim. Maçtan önce biraz daha bilgi edinmemiz için doğru kararın bu olduğunu düşünüyorum.”Bild’in aktardığına göre Kompany bu ifadeleri kullandı.
- Getty Images Sport
Geçmişteki zorluklar ve zihinsel dayanıklılık
Bayern'in sentetik zeminlerdeki geçmişi, mevcut kadro için uyarı niteliğinde. Kulüp, 2006'da benzer bir sahada Spartak Moskova ile karşılaşmış, maç dönemin teknik direktörü Felix Magath'ı öfkelendirmişti. Takımı Rusya'da ancak 2:2 berabere kalabilen Magath, koşulları “rekabetin çarpıtılması” olarak nitelendirmişti. Kompany, işler istedikleri gibi gitmezse oyuncularının koşulları bahane etmemesini sağlamaya kararlı.
Teknik direktör, Norveç'teki dış etkenler ne olursa olsun oyuncularından dirençli bir zihniyet istiyor. Kompany, “Tavrımız önemli: Rüzgâr, yağmur ya da güneş olsun; Amerika'da, Carolina'da 45 derecede ya da Viking'de suni çimde eksi 5 derecede olalım, benim için hepsi aynı. Uçtuğumuz her yerde Bayern olmamızı istiyorum!” dedi.
Kimmich, zemin değişikliğine rağmen iyimserliğini koruyor
Bayern kadrosundaki birçok oyuncu için bu, profesyonel düzeyde doğal olmayan bir zeminde ilk resmî maç deneyimi olacak. Orta sahanın kilit ismi Joshua Kimmich, böyle bir sahada son oynayışının üzerinden uzun zaman geçtiğini, bu zeminlerle daha çok gelişim yıllarında karşılaştığını söyledi. Yine de modern teknolojinin kaliteli futbol oynamaya imkân vereceğine inanıyor.
Kimmich, "Açıkçası uzun zamandır suni çimde oynamadım. Farklı bir zemin. Suni çim sahaların son yıllarda geliştiğini düşünüyorum. Artık gençliğimdeki gibi değiller, en azından öyle olmasını umuyorum. O zamanlar hokey sahası gibi, çimleri çok kısa suni zeminler vardı. Dolayısıyla bizi neyin beklediğini merakla göreceğim. Ama suni çimde de çok iyi futbol oynanabileceğini düşünüyorum," dedi.
- AFP
Takımın kaldığı otelde gece geç saatlerde yaşanan aksaklıklar
Yerel taraftarların gece boyunca oyuncuların dinlenmesini engellemeye çalışması, hazırlıkları sekteye uğrattı. Takımın kaldığı Radisson Blu Atlantic otelinin yakınında piroteknik maddeler ateşlendiğini Bild bildirdi. Havai fişek gösterisinin salı sabahının erken saatlerinde yaklaşık iki dakika sürdüğü belirtiliyor. Bu, ev sahibi takımın taraftarlarının önemli Avrupa maçları öncesinde konuk takımı yormak için sıkça başvurduğu bir taktik.
Bayern daha önce Rotterdam'a yaptığı ziyaretlerde de benzer havai fişek gösterileriyle karşılaşmıştı. Takım şimdi Avrupa mücadelesinde hayati önem taşıyan üç puanı almak için hem alışık olmadığı zeminin hem de bölünen uykusunun üstesinden gelebileceğini kanıtlamak zorunda.
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