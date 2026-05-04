Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında FC Bayern Münih ile karşılaşacak olan PSG, görünüşe göre yeni bir takım oteli aramak zorunda kalacak. Bild ve L’Equipe’in haberlerine göre, Fransız dev kulüp başlangıçta Münih’in Unterschleißheim banliyösünde bulunan dört yıldızlı “Infinity” otelinde konaklamayı planlamıştı.
Vincent Kompany sert bir uyarıda bulundu: FC Bayern, Şampiyonlar Ligi'ndeki büyük maç öncesinde PSG'yi ezdi
Kompany ve Freund açıkça belirtiyor: "Evimizdeki sahayı kimseye teslim etmeyeceğiz!"
Ancak Çarşamba akşamı oynanacak Şampiyonlar Ligi'ndeki büyük maç öncesinde, Almanya'nın rekor şampiyonu buraya yerleşmiş durumda; bu nedenle Parisliler alternatif bir konaklama yeri aramak zorunda. Münih'teki Allianz Arena'ya arabayla sadece 15 dakika (yaklaşık 20 kilometre) uzaklıkta bulunan "Infinity", stadyuma zaman kaybetmeden ulaşmak için ideal bir konaklama yeri.
FC Bayern, geçmişte de sık sık 'Infinity'de konaklamıştı; geleneksel olarak bu otel, FCB'nin ev sahibi olduğu maçlar öncesinde konakladığı oteldir. Heidenheim maçından önceki basın toplantısında, teknik direktör Vincent Kompany ve sportif direktör Christoph Freund, alıştıkları ortamı terk etmek istemediklerini açıkça belirtmişlerdi. "Burası bizim şehrimiz! Biz Infinity'deyiz," dedi Kompany. Freund ise şöyle konuştu: "Ev otelimizi başkasına bırakmayız! Bu bizim iç saha maçımız ve bizim şehrimiz!"
PSG, 2025 Şampiyonlar Ligi finali öncesinde kaldığı otele yerleşmek istedi
Bununla birlikte PSG de bu otelle ilgili olumlu deneyimlere sahiptir. Geçen yıl, Şampiyonlar Ligi finali Münih’te oynandığında UEFA, Fransız takıma konaklama yeri olarak bu oteli tahsis etmişti. Sonuçta Luis Enrique’nin takımı, final maçında Inter Milano’yu 5-0’lık (2-0) net bir skorla mağlup etmişti.
Bild'in haberine göre, Paris Saint-Germain şimdi Schwabinger Tor'daki tasarım oteli 'Andaz'a taşınıyor. A9 otoyoluna çok yakın olan bu otel, Münih Arena'ya da iyi bir ulaşım bağlantısına sahip. Salı günü havaalanına indikten sonra, Parisliler önce beş yıldızlı otele gidecek, ardından stadyumda basın toplantısı ve son antrenman yapılacak.
Üst düzey kulüpler tarafından sıklıkla tercih edilen Hilton am Tucherpark – PSG, Mart 2023'te burayı kullanmıştı – şu anda tadilatta olduğundan ziyaretçilere kapalıdır.