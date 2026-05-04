Ancak Çarşamba akşamı oynanacak Şampiyonlar Ligi'ndeki büyük maç öncesinde, Almanya'nın rekor şampiyonu buraya yerleşmiş durumda; bu nedenle Parisliler alternatif bir konaklama yeri aramak zorunda. Münih'teki Allianz Arena'ya arabayla sadece 15 dakika (yaklaşık 20 kilometre) uzaklıkta bulunan "Infinity", stadyuma zaman kaybetmeden ulaşmak için ideal bir konaklama yeri.

FC Bayern, geçmişte de sık sık 'Infinity'de konaklamıştı; geleneksel olarak bu otel, FCB'nin ev sahibi olduğu maçlar öncesinde konakladığı oteldir. Heidenheim maçından önceki basın toplantısında, teknik direktör Vincent Kompany ve sportif direktör Christoph Freund, alıştıkları ortamı terk etmek istemediklerini açıkça belirtmişlerdi. "Burası bizim şehrimiz! Biz Infinity'deyiz," dedi Kompany. Freund ise şöyle konuştu: "Ev otelimizi başkasına bırakmayız! Bu bizim iç saha maçımız ve bizim şehrimiz!"