İngiliz taraftarlar "Bottle Job" terimini kullandıklarında, genellikle bir maçta ya da şampiyonluk mücadelesinde, rakibin gözünde aslında kazanılması imkansız gibi görünen bir avantajı elinden kaçıran ve kendi üstünlüğünü ya da iyi başlangıç konumunu sonunda somut bir sonuca dönüştüremeyen bir takımı, bir oyuncuyu ya da ara sıra bir teknik direktörü kastederler.
Çeviri:
Vincent Kompany ve FC Bayern'e "derslerini verdiler": "Avrupa'nın korkusu" tarihi bir fiyasko ile karşı karşıya
- AFP
FC Arsenal, Premier Lig şampiyonluğunu iki kez kıl payı kaçırdı
Yakın geçmişte, İngiliz futbolunda bu isim hiçbir takımla FC Arsenal kadar yakından ilişkilendirilmemiştir. Sadece son yıllarda bile, Kuzey Londra’ya nihayet büyük bir şampiyonluk getirmek üzereyken, son anda nefesleri kesildi ve diğer kulüplere öncelik vermek zorunda kaldılar.
Örneğin 2022/23 sezonunda, Premier League'in 32. haftasında Manchester City'ye karşı beş puanlık bir avantajları vardı, ancak sezon sonuna kadar kalan haftalarda bu avantajı kaybetmeyi başardılar ve sonunda Skyblues'un beş puan gerisinde ikinci oldular.
Bir yıl sonra da Gunners, sezonun bitimine birkaç hafta kala liderlik koltuğundaydı ve şampiyonluğu çoktan garantilemiş gibi görünüyordu. Ancak 32. haftada Aston Villa'ya karşı alınan acı 0-2'lik yenilgi, şampiyonluk yarışında dönüm noktası oldu. Yine City, bu hatayı acımasızca değerlendirdi, sonuna kadar soğukkanlılığını korudu ve Londra ekibinin son beş maçta aldığı beş galibiyete rağmen, Arsenal'in iki puan önünde kupayı Manchester'a taşıdı.
- AFP
FC Arsenal, FC Bayern'i mağlup ettikten sonra "Avrupa'nın korkulu rüyası" oldu
Bu sezon her şey farklı olacaktı. 3. haftada Liverpool FC’ye karşı alınan kıl payı mağlubiyet dışında sezona iyi bir başlangıç yapıldı; Ekim başında West Ham United’ı 2-0 mağlup ettikten sonra Gunners, Premier League’de liderliğe yükseldi ve o günden beri bu pozisyonu hiç kaybetmedi. Birkaç hafta sonra, 26 Kasım'da, Arsenal'in bu sezon belki de en büyük anı yaşandı.
Yoğun geçen maçta Gunners, o ana kadar Bundesliga, DFB Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde rakiplerini adeta ezip geçen, o zamana kadar yenilgisiz olan FC Bayern Münih'i mağlup etti. Üstelik bunu 3-1'lik skorla haklı ve net bir şekilde yaptı. Daily Mail, Arteta'nın rakibi Kompany'ye "bir ders" verdiğini yazdı. The Sun, "oyun sanatından" övgüyle bahsetti ve uluslararası basın bile bu yeni, başarılı Arsenal karşısında hayranlık duymaktan kendini alamadı. AS, "Avrupa'nın korkusu"nun "beklenen bir final"i kazandığını yazdı ve "Bu Arsenal'e kimse yetişemez!" diye sevinç çığlıkları attı.
- AFP
Manchester City, şampiyonluk yarışında Arsenal'e yetişebilir
O zamanlar zaten güçlü olan Bayern'e karşı sergilenen performans, Arsenal'e Avrupa kulüp futbolunun en iyi takımı olduğu imajını bir anda kazandırdı. Ve bu statüyü sonraki haftalarda da bir kez daha pekiştirdiler. Takvimde biraz geriye, daha doğrusu 17 Ocak'a gidersek, Arsenal o tarihte Manchester ve Birmingham'dan gelen rakiplerine karşı yedi puanlık bir farkla birinci sırada yer alıyordu.
Ancak her yıl olduğu gibi Kuzey Londra'ya bahar geldi ve onunla birlikte her yıl büyük bir başarısızlık, yeni bir "Bottle Job" korkusu da ortaya çıkıyor gibi görünüyor. O zamandan beri İngiltere'nin üst liginde on maçta "sadece" altı galibiyet alındı ve iki mağlubiyetle, önceki 33 karşılaşmada olduğu kadar çok yenilgi yaşandı. Buna FC Brentford ve ligin en alt sıralarında yer alan Wolverhampton ile oynanan iki beraberlik de eklenince, o kadar rahat görünen fark artık altı puana indi. Üstelik ManCity'nin bir erteleme maçı daha var.
Skyblues, Crystal Palace karşısında üç puan alırsa, Gunners'ın avantajı sadece üç puana düşecek - ve tabii ki önümüzdeki hafta sonu oynanacak doğrudan karşılaşma da bu durumun gerginliğini daha da artıracak. Bu durum, geçtiğimiz Cumartesi günü AFC Bournemouth'a 1-2 yenilen Londra ekibi için özellikle dikkat çekiciydi. Kendi sahası Emirates Stadyumu'nda uzun süre etkisiz ve ilhamsız bir performans sergileyen takımın taraftarları, bu sezon ilk kez yıldızlarının performansını geniş çapta yuhalayarak tepki gösterdi.
Arsenal ve Mikel Arteta'da gerginlik mi hakim oluyor?
Gerginlik, maçın bitiş düdüğünün ardından oyuncularına alışılmadık derecede sert çıkan ve önümüzdeki maçlarda performanslarında belirgin bir artış talep eden Teknik Direktör Arteta'da da hissedildi. "Bugün aldığımız bir tokat gibiydi. Şimdi önemli olan, buna nasıl tepki vereceğimiz. (…) Bugün pek çok tuhaf şey yaptık diyebilirim. Seviyemizden çok uzaktaydık," diye TNT Sports'a öfkeyle konuştu İspanyol teknik adam.
Şampiyonluk mücadelesinde bu gerileme yaşanmadan hemen önce, Arsenal bu sezon şampiyonluk şanslarından ikisini de dikkatsizce elinden kaçırmıştı. Mart sonunda Arteta'nın takımı, Lig Kupası finalinde önce Manchester City'ye 0-2 yenilmiş, ardından iki hafta geçmeden de Southampton'a 1-2 yenilerek prestijli FA Kupası'nda da yoluna son vermişti.
Lig dışında Gunners'a geriye sadece Şampiyonlar Ligi kaldı. Orada bu sezon tek yenilgisiz takım olarak kalmayı başardılar ve Sporting'e karşı çeyrek final ilk maçında 1-0 galip geldikten sonra, en azından yarı finale bir adım daha yaklaştılar. Ancak Arsenal, Portekiz'in başkent kulübü karşısında bir kez daha net bir oyun konseptinden yoksun kaldı. Daha çok, Lizbon ekibinin çok sayıda gol fırsatını değerlendirememesinden ve oyuna sonradan giren Kai Havertz'in attığı geç golden faydalandı. Bu gol, Çarşamba akşamı oynanacak rövanş maçı öncesinde taraftarların endişelerini en azından biraz yatıştırmış olmalı.
- Getty Images Sport
FC Arsenal bu sezon tek boyutlu mu oynuyor?
Ancak genel olarak bakıldığında, sezon ilerledikçe Arsenal’in oyun konseptindeki tekdüzelik ve yaratıcılık eksikliği giderek daha fazla başlarına bela oluyor gibi görünüyor. Kadroda bolca bulunan dünya çapındaki oyuncuların bireysel performanslarına güvenilemediğinde, Arteta’nın takımı en azından son derece sağlam bir savunma yapısı üzerinden duran toplarda tehlike yaratmayı başarabiliyordu.
"Futboldaki en sinir bozucu adam" olarak bilinen duran top antrenörü Nicolas Jover'in, esasen rakibin ceza sahasında olabildiğince fazla kargaşa yaratmaya ve kalecileri ve rakip oyuncuları hedefli bir şekilde engelleyerek kendi üstünlük durumlarını yaratmaya dayanan akıllıca tasarlanmış stratejisi sayesinde, Arsenal bir ara gollerinin yüzde 50'sini duran toplardan attı.
Ancak artık giderek daha fazla takım bu taktiksel hilelere uyum sağlamış görünüyor; duran toplardaki üstünlüğü gözle görülür şekilde azalıyor. Bournemouth karşısında on kornerden sadece birkaçı gerçek bir tehlike yarattı; geçen iç saha maçında Everton'a karşı sekiz korner denemesinde olduğu gibi, bu kornerlerden doğrudan bir gol çıkmadı.
- Getty Images Sport
Mikel Arteta, Arsenal'in "korkunç oyunu" nedeniyle eleştirilerin hedefinde – ve kovulmak üzere mi?
Bunun dışında, özellikle defansif oynayan takımlara karşı Arsenal'in maçlarında alternatif bir plan çoğu zaman eksik kalıyor. FC Bayern Münih veya Barcelona, acımasız bir karşı presle topu sık sık ele geçirmeye çalışırken rakiplerini kendi yarı sahasından neredeyse hiç çıkaramazken, Manchester City ise ezici bir top hakimiyetiyle rakiplerini boğarken, Arsenal iyi yapılandırılmış ve işleyen bir savunma ve bahsedilen duran top gücünün dışında genel olarak çok az şey sunuyor.
Son haftalarda ve aylarda İngiliz gazetelerinde, Londralıların çekici olmayan ve ilham verici olmayan oyun stilinden bahsedilirken sık sık "Terrorball" teriminin dolaşması boşuna değil. "Onlarda güzel hiçbir şey yok," dedi yakın zamanda 318 Premier Lig maçında teknik direktör olarak görev yapmış olan Alan Pardew. Arsenal şampiyon olursa, eski milli futbolcu Paul Scholes için bu, lig tarihinin "en sıkıcı" şampiyonu olacak. Uzman meslektaşı Chris Sutton için ise "en çirkin" şampiyon.
Sonunda 03/04 "Invincibles" sezonundan bu yana ilk İngiliz şampiyonluğu kazanılırsa ve Şampiyonlar Ligi'nde de büyük bir başarı elde edilirse, o zaman Gunners taraftarlarının çok azı parmağını sallayıp takımlarının pek de heyecan verici ve coşkulu bir hücum futbolu oynamadığını hatırlatacaktır.
Öte yandan, sonuçlar açısından bu kadar güçlü geçen uzun bir sezonun ardından yine şampiyonluktan mahrum kalmak ve "Bottle Job" olarak anılmaya bir kez daha hak kazanmak, çok ağır bir travma yaratacaktır.
Bu durumun Arteta için de ciddi sonuçları olabilir. Çünkü Mundo Deportivo'ya göre, Arsenal Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde de sonunda eli boş kalırsa, Arteta görevinden ayrılmak zorunda kalacak. Böyle bir sezonun böyle bir şekilde sona ermesi, "Bottle Job"un taçlandırılması anlamına gelir.
FC Arsenal'in 2025/26 sezonundaki istatistikleri
Yarışma
Maçlar
Galibiyetler
Beraberlik
Mağlubiyetler
Maç başına puan
Goller
Premier Lig
32
21
7
4
2,19
62:24
Şampiyonlar Ligi
11
10
1
0
2,82
27:5
FA Kupası
4
3
0
1
2,25
11:4
Lig Kupası
6
5
0
1
2,50
17:12
TOPLAM
53
39
8
6
2,36
117:45