Vincent Kompany ve FC Bayern'e "derslerini verdiler": "Avrupa'nın korkusu" tarihi bir fiyasko ile karşı karşıya

Yakın geçmişte, İngiliz futbolunda bu isim hiçbir takımla FC Arsenal kadar yakından ilişkilendirilmemiştir. Sadece son yıllarda bile, Kuzey Londra’ya nihayet büyük bir şampiyonluk getirmek üzereyken, son anda nefesleri kesildi ve diğer kulüplere öncelik vermek zorunda kaldılar.

Örneğin 2022/23 sezonunda, Premier League'in 32. haftasında Manchester City'ye karşı beş puanlık bir avantajları vardı, ancak sezon sonuna kadar kalan haftalarda bu avantajı kaybetmeyi başardılar ve sonunda Skyblues'un beş puan gerisinde ikinci oldular.

Bir yıl sonra da Gunners, sezonun bitimine birkaç hafta kala liderlik koltuğundaydı ve şampiyonluğu çoktan garantilemiş gibi görünüyordu. Ancak 32. haftada Aston Villa'ya karşı alınan acı 0-2'lik yenilgi, şampiyonluk yarışında dönüm noktası oldu. Yine City, bu hatayı acımasızca değerlendirdi, sonuna kadar soğukkanlılığını korudu ve Londra ekibinin son beş maçta aldığı beş galibiyete rağmen, Arsenal'in iki puan önünde kupayı Manchester'a taşıdı.