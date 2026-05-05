Goal.com
Canlı
Live Scores, Stats, and the Latest News
FBL-EUR-C1-PSG-BAYERNAFP
Yosua Arya

Çeviri:

Vincent Kompany ve Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG’nin otel planlarını bozdu; takım son anda alternatif bir çözüm bulmak zorunda kaldı

Bayern Münih
Paris Saint-Germain
V. Kompany
Şampiyonlar Ligi
Bayern Münih - Paris Saint-Germain
Luis Enrique

Paris Saint-Germain, Vincent Kompany ve Bundesliga devi Bayern Münih'in tercih ettikleri konaklama yerini boşaltmayı reddetmesi üzerine, Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçı öncesinde otel değiştirmek zorunda kaldı. Bu karar, PSG'nin seyahat planlarını altüst etti ve kulübün en unutulmaz Avrupa zaferlerinden birine sahne olan mekanı ortadan kaldırdı.

  • Bayern, Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde konaklama yerini belirledi

    Fransız haber kaynağı Football365’in aktardığına göre, Bayern Münih ile PSG arasındaki Şampiyonlar Ligi yarı finalinin rövanş maçı, Alman ekibinin rakibinin tercih ettiği Münih’teki otelde konaklamasını engellemesi üzerine saha dışı gerginliklerle başladı. Luis Enrique'nin takımı, Allianz Arena'ya yaklaşık 15 dakika uzaklıkta bulunan Unterschleissheim'daki dört yıldızlı Infinity Hotel'de konaklamayı planlamıştı. Ancak Bayern, Çarşamba günkü ikinci maç öncesinde oteli sadece kendileri için ayırmakta ısrar etti.

    • Reklam
  • FC Bayern München Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    Kompany, Bayern'in tutumunu net bir şekilde ortaya koyuyor

    Bu karar, ilk maçta 5-4'lük galibiyet elde ettikten sonra finale yükselmeyi hedefleyen PSG'yi, seyahat planlarını son anda değiştirmeye zorladı. Bayern'in teknik direktörü Kompany, durumu değerlendirirken kulübün tutumunu net bir şekilde ortaya koydu. "Burası bizim şehrimiz! Infinity'de kalacağız," diyen Kompany, Bayern'in her zamanki konaklama yerini terk etmeyi reddettiğini vurguladı. Spor direktörü Christoph Freund de bu kararı destekledi ve Bayern'in "ev oteli"nden vazgeçmeyi kategorik olarak reddetti.

  • PSG, geçmişteki Şampiyonlar Ligi başarılarıyla bağlantılı otelini kaybetti

    Otel seçimi PSG için sembolik bir anlam taşıyordu. Fransa şampiyonu, daha önce Münih’te düzenlenen 2025 Şampiyonlar Ligi finali sırasında da aynı tesiste konaklamıştı. O maçta PSG, Inter’i 5-0 mağlup ederek kupayı kaldırmış ve tarihi bir performans sergilemişti. Bu nedenle kulüp, Bavyera’ya geri dönmeden önce burayı uğurlu bir konaklama yeri olarak görüyordu. PSG’nin tekrar orada konaklamasını engelleyerek Bayern, Paris kulübünün Avrupa’daki en muhteşem gecesiyle özdeşleşmiş tanıdık bir ortamı ortadan kaldırmış oldu.

  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    PSG, belirleyici yarı final öncesinde kadrosunu yeniden toparlıyor

    Orijinal planları suya düştüğü ve yakınlardaki Hilton Oteli'nin tadilat çalışmaları nedeniyle kullanılamadığı için PSG, Münih'teki konaklamaları için alternatif bir yer bulmak zorunda kaldı. Takım bunun yerine Schwabinger Tor'daki Andaz Oteli'ne yerleşecek ve buradan son antrenmanlarını yapmak ve maç öncesi basın etkinliklerine katılmak üzere Allianz Arena'ya gidecek. Yaşanan aksaklığa rağmen PSG'nin odak noktası, bir kez daha Şampiyonlar Ligi finaline kalmak olmaya devam ediyor.

Şampiyonlar Ligi
Bayern Münih crest
Bayern Münih
FCB
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG