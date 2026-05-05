Vincent Kompany ve Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG’nin otel planlarını bozdu; takım son anda alternatif bir çözüm bulmak zorunda kaldı
Bayern, Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde konaklama yerini belirledi
Fransız haber kaynağı Football365’in aktardığına göre, Bayern Münih ile PSG arasındaki Şampiyonlar Ligi yarı finalinin rövanş maçı, Alman ekibinin rakibinin tercih ettiği Münih’teki otelde konaklamasını engellemesi üzerine saha dışı gerginliklerle başladı. Luis Enrique'nin takımı, Allianz Arena'ya yaklaşık 15 dakika uzaklıkta bulunan Unterschleissheim'daki dört yıldızlı Infinity Hotel'de konaklamayı planlamıştı. Ancak Bayern, Çarşamba günkü ikinci maç öncesinde oteli sadece kendileri için ayırmakta ısrar etti.
Kompany, Bayern'in tutumunu net bir şekilde ortaya koyuyor
Bu karar, ilk maçta 5-4'lük galibiyet elde ettikten sonra finale yükselmeyi hedefleyen PSG'yi, seyahat planlarını son anda değiştirmeye zorladı. Bayern'in teknik direktörü Kompany, durumu değerlendirirken kulübün tutumunu net bir şekilde ortaya koydu. "Burası bizim şehrimiz! Infinity'de kalacağız," diyen Kompany, Bayern'in her zamanki konaklama yerini terk etmeyi reddettiğini vurguladı. Spor direktörü Christoph Freund de bu kararı destekledi ve Bayern'in "ev oteli"nden vazgeçmeyi kategorik olarak reddetti.
PSG, geçmişteki Şampiyonlar Ligi başarılarıyla bağlantılı otelini kaybetti
Otel seçimi PSG için sembolik bir anlam taşıyordu. Fransa şampiyonu, daha önce Münih’te düzenlenen 2025 Şampiyonlar Ligi finali sırasında da aynı tesiste konaklamıştı. O maçta PSG, Inter’i 5-0 mağlup ederek kupayı kaldırmış ve tarihi bir performans sergilemişti. Bu nedenle kulüp, Bavyera’ya geri dönmeden önce burayı uğurlu bir konaklama yeri olarak görüyordu. PSG’nin tekrar orada konaklamasını engelleyerek Bayern, Paris kulübünün Avrupa’daki en muhteşem gecesiyle özdeşleşmiş tanıdık bir ortamı ortadan kaldırmış oldu.
PSG, belirleyici yarı final öncesinde kadrosunu yeniden toparlıyor
Orijinal planları suya düştüğü ve yakınlardaki Hilton Oteli'nin tadilat çalışmaları nedeniyle kullanılamadığı için PSG, Münih'teki konaklamaları için alternatif bir yer bulmak zorunda kaldı. Takım bunun yerine Schwabinger Tor'daki Andaz Oteli'ne yerleşecek ve buradan son antrenmanlarını yapmak ve maç öncesi basın etkinliklerine katılmak üzere Allianz Arena'ya gidecek. Yaşanan aksaklığa rağmen PSG'nin odak noktası, bir kez daha Şampiyonlar Ligi finaline kalmak olmaya devam ediyor.