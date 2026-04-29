Vincent Kompany, FC Bayern'in Paris'teki başarılı geri dönüşünü göz önünde bulundurarak sonuçta memnuniyetini dile getirmiş ve söylendiğine göre maçtan sonra soyunma odasında takımını gösterdiği mücadele ruhu nedeniyle övmüş olsa da, o akşam çeşitli anlarda özellikle iki önemli hakem kararını eleştirdi.
Vincent Kompany tamamen bıkmıştı: PSG'nin FC Bayern'e karşı kazandığı penaltı neden doğruydu?
Bir yandan 33. dakikada Joao Neves'in kafa vuruşuyla PSG'nin 2-1 öne geçmesini sağlayan köşe vuruşu vardı. Bundan önce Desire Doue'nin Münih kalesinin hemen yanından geçen bir solo koşu ve şutu gelmişti. İsviçreli hakem Sandro Schärer, Jonathan Tah'ın topa dokunduğunu sandı, ancak muhtemelen durum böyle değildi.
Kompany de bunu fark etti, ancak Doue'nin şutunun garip yörüngesi nedeniyle bu pozisyonu gerçek hızda değerlendirmek çok zordu ve yavaş çekimde bile fark etmek oldukça zordu. Ardından Joao Neves, Jamal Musiala tarafından savunmasız bırakıldı ve rakipsiz bir şekilde Paris'in öne geçmesini sağlayan golü attı. Bu olay, Bayern'in rakip duran toplarda belki de en büyük savunma zaafını bir kez daha ortaya koydu.
Belki de bu yüzden, Münih açısından FCB'nin final kapısını açık tutan muhteşem 4-5'lik skorun ardından, Kompany'nin öfkesi, devre arasına kısa bir süre kala yaşanan başka bir sahneye yöneldi. Ousmane Dembele'nin ortası, daha önce ellerini arkasında kavuşturmuş olan Alphonso Davies'in hafifçe uzattığı koluna çarptı.
Kompany, PSG'nin penaltı kararından şikayetçi: Davies'in kalçasına dokunmak cezasız kalmaz
PSG oyuncularının şiddetli itirazlarının ardından VAR devreye girdi ve Schärer'i monitörün başına çağırdı; Schärer, Kompany ve eski milli oyuncu Christoph Kramer'in büyük tepkisine rağmen penaltı kararı verdi. Dembele penaltıyı kendisi attı ve ilk yarıyı 3-2 önde kapatmalarını sağladı.
"Bence bu penaltı değil. Top vücuttan ele gidiyor," diye CBS Sports'a şikayet etti Kompany. Böylece Belçikalı oyuncu, Dembele'nin ortasının önce Kanadalı oyuncunun kalçasına değdiğini ve oradan da Davies'in eline sıçradığını belirtti. Kompany, karışık bölgede bu sahnenin "son derece tartışmalı" olduğunu vurguladı: "Gördüğüm görüntülere göre, top önce vücuda çarpıyor, sonra da kola. Eğer durum böyleyse, bu bir penaltı değil."
Ancak durum o kadar da basit değil ve bu sahnede Schärer, en azından kural açısından kusursuz ve doğru bir karar verdi. Prime Video'da konuşan hakem uzmanı Lutz Wagner de bunu doğruladı ve bu durumda Davies'in kalçasına temas etmesinin "önemli olmadığını" vurguladı: "Sol kol dışarı çıkıyor ve savunma alanını genişletiyor. Bana göre, vücut alanı genişletildiği için bu kesinlikle cezalandırılması gereken bir el faulüdür. Bu görüntülere göre doğru bir karar."
FC Bayern, Davies'e verilen penaltı kararına itiraz ediyor: Kurallar açık ve net
Bu yorum, kurallarda da yansıtılmıştır. Kurallarda, topun yönünün başka bir vücut parçasıyla çarpılması sonucu belirgin şekilde değişmesi gerektiği belirtilmektedir. Ancak Davies'in durumunda bu geçerli değildi. Dembélé'nin ortası, dikkat edin, uzattığı koluna zaten çarpacaktı.
Ayrıca hakem Schärer için, VAR monitöründeki görüntülere bakıldığında, Davies'in kolunu "doğal olmayan" bir şekilde genişlettiği açıktı. Bu görüşe kesinlikle katılmak mümkün. Ve önemli olan nokta da budur. Çünkü burada kurallar, kasıtlı olarak yön değiştirilen şutlar veya ortalar için de nettir.
"Top bir oyuncunun kafasından, ayağından veya vücudunun diğer bir yerinden sekip ardından aynı oyuncunun veya yakınındaki bir oyuncunun koluna veya eline temas ederse, şu kural geçerlidir: Bu oyuncu daha önce kolunu doğal olmayan bir şekilde genişletmişse (örneğin, bir şutu engellemek için), el ile oynama cezalandırılır."
Hakem Schärer ve uzman Wagner için Davies'in durumunda durum tam olarak böyleydi ve bu nedenle penaltı kararı kurallara uygun olarak doğruydu.
Kompany'nin şikayetine önemli bir isim destek verdi - FC Bayern taraftarlarına "tek ricası"
Ancak eski hakem ve şu anda Alman hakemlik sisteminin baş hakemliği görevini yürüten Manuel Gräfe farklı bir görüşteydi. Gräfe, Davies'in kol pozisyonunun "doğal olmadığını" sorguladı.
"Adım atarken, ortadan önce kolu hafifçe dışarı çıkmıştı, ancak yine de doğal bir pozisyondaydı ve orta yapıldığında kolu oldukça doğal bir pozisyondaydı, vücuda nispeten yakındı ve en önemlisi, top daha önce kalçadan sekmişti," diye eleştirdi Gräfe, X'te: "Penaltı lehine tek argüman, kolun dışarıya doğru önceki hareketi, ancak bu hareket ortanın yapılmasından önce gerçekleşmişti."
Sonunda Kompany'nin bu iki karara duyduğu büyük öfke çabucak uçup gitmiş olmalı. PSG bir ara 2-5 öne geçtikten sonra, takımı yarı final ilk maçında erken bir kararın alınmasını engellemek için bir kez daha kusursuz bir irade göstererek Dayot Upamecano ve Luis Diaz'ın golleriyle gerçekten de skoru yakaladı.
Böylece, Münih ekibinin rövanş maçındaki yükü, kısa vadede korkulduğundan çok daha az oldu. Kompany, maçın bitiminden kısa bir süre sonra, önümüzdeki Çarşamba günü oynanacak rövanş maçında neyin önemli olacağını biliyordu. Bu nedenle de Belçikalı oyuncu, FC Bayern taraftarlarına tek ama özel bir ricada bulundu.
Budapeşte'deki finale kalmak için taraftarları adeta sorumluluk altına aldı. "Madrid maçındaki kadar ateşli bir şekilde taraftarlarımızın desteğine ihtiyacımız var," diyen Belçikalı, aynı zamanda biraz fedakarlık da talep etti: "Evimizde tek ricam şudur: Bilet almış olan ve maç günü kendini iyi hissetmeyen biri varsa, evde kalıp biletini Allianz Arena'nın bu muazzam enerjisini taşıyabilecek en formda kişilere versin. Allianz Arena'daki 75.000 kişi bizim için çok önemli."