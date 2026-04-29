Vincent Kompany tamamen bıkmıştı: PSG'nin FC Bayern'e karşı kazandığı penaltı neden doğruydu?

Bir yandan 33. dakikada Joao Neves'in kafa vuruşuyla PSG'nin 2-1 öne geçmesini sağlayan köşe vuruşu vardı. Bundan önce Desire Doue'nin Münih kalesinin hemen yanından geçen bir solo koşu ve şutu gelmişti. İsviçreli hakem Sandro Schärer, Jonathan Tah'ın topa dokunduğunu sandı, ancak muhtemelen durum böyle değildi.

Kompany de bunu fark etti, ancak Doue'nin şutunun garip yörüngesi nedeniyle bu pozisyonu gerçek hızda değerlendirmek çok zordu ve yavaş çekimde bile fark etmek oldukça zordu. Ardından Joao Neves, Jamal Musiala tarafından savunmasız bırakıldı ve rakipsiz bir şekilde Paris'in öne geçmesini sağlayan golü attı. Bu olay, Bayern'in rakip duran toplarda belki de en büyük savunma zaafını bir kez daha ortaya koydu.

Belki de bu yüzden, Münih açısından FCB'nin final kapısını açık tutan muhteşem 4-5'lik skorun ardından, Kompany'nin öfkesi, devre arasına kısa bir süre kala yaşanan başka bir sahneye yöneldi. Ousmane Dembele'nin ortası, daha önce ellerini arkasında kavuşturmuş olan Alphonso Davies'in hafifçe uzattığı koluna çarptı.