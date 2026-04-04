Vincent Kompany, Serge Gnabry'nin Bayern Münih'teki takım arkadaşının yüzünün resmedildiği tuhaf şortu giymesine şaşkınlık yaşadı
Freiburg'da tuhaf bir anma töreni
Bayern'in Freiburg'da son dakikada attığı galibiyet golünün ardından atmosfer elektriklenmişti; takım, iki gol geriden gelerek 3-2'lik bir galibiyete imza atmış ve olağanüstü bir geri dönüşe imza atmıştı. Maç sonrası sahneler, oyuncuların şeref turu sırasında beklenmedik bir hal aldı; takım, hayati öneme sahip üç puanı kutlamak için deplasman taraftarlarının yanına yaklaşırken, Gnabry'nin bir taraftar tarafından sahaya atılan bir şortu giydiği görüldü.
Söz konusu giysi, Goretzka'nın yüzünün tekrar eden deseniyle süslenmiş, standart kulüp ürünlerinden çok farklıydı. Gnabry durumu komik bulmuş gibi görünüyordu ve Goretzka ile tokalaşırken gülüyordu. Defans oyuncusu Josip Stanisic de tribünlerden sahaya atılan Goretzka temalı bir pankartı kaldırarak eğlenceye katıldı.
Kompany, ne diyeceğini bilemedi
Oyuncular bu neşeli anın tadını çıkarırken, maç sonrası basın toplantısında konu açıldığında teknik direktör Vincent Kompany kafasını kaşıyarak durdu. Belçikalı teknik adam, forvetinin kıyafet seçimi hakkındaki açıklamayı anlamakta zorlandı ve çeviride bir şeylerin kaybolup kaybolmadığını sorguladı.
"Goretzka'nın kafasının resminin olduğu bir pantolonu mu vardı?" diye sordu Kompany, gözle görülür bir şaşkınlıkla. Hafifçe başını sallayarak, "Belki Almancam hâlâ o kadar iyi değildir, ama soruyu anlamadım gibi bir his var içimde" diye ekledi. Bavyera'daki hayata hızla uyum sağlamış olan teknik direktör için bu, nadir görülen bir kafa karışıklığı anıydı.
Dikkatler Real Madrid'e yöneliyor
Kompany, sohbeti Gnabry'nin kıyafetlerinden uzaklaştırıp, takımını Şampiyonlar Ligi'nde bekleyen kritik maçlara yöneltmek istiyordu. Real Madrid ile oynanacak çeyrek final maçı yaklaşırken, eski Manchester City kaptanı taraftarların hazırladığı kıyafetler yerine taktiksel konuları ele almayı tercih etti.
Kompany, gazetecilere gülümseyerek şöyle dedi: "Şimdi bana Real Madrid hakkında bir şey sorabilirsiniz, ama bu konuda hiçbir fikrim yok. Üzgünüm." Teknik direktörün şaşkınlığına rağmen, bu olay, takımın büyük Avrupa mücadelesine hazırlanırken kampta ne kadar yüksek bir moral olduğunu gösteren bir kanıt oldu.
Goretzka'nın geleceği belirsizliğini koruyor
Taraftarların ve takım arkadaşlarının gösterdiği bu sevgi, Goretzka için oldukça duygusal bir dönemde geldi. Orta saha oyuncusunun mevcut sözleşmesinin uzatılmaması nedeniyle bu yaz Allianz Arena'dan ayrılması bekleniyor. Geçmişte taraftarların bazı kesimlerinden eleştiri almış olsa da, Freiburg'da buna dair hiçbir iz yoktu.
Goretzka her zaman kulübe olan bağlılığını sürdürdü, ancak Münih'teki dönemi sona ermek üzere gibi görünüyor. En azından bir öğleden sonra, soyunma odası ve taraftarlar tarafından ne kadar değer gördüğünü kanıtlamak için Gnabry'nin tuhaf şortuna ihtiyaç olsa da, tüm doğru nedenlerle ilgi odağı oldu.