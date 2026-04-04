Goal.com
Canlı
Sport-Club Freiburg v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Çeviri:

Vincent Kompany, Serge Gnabry'nin Bayern Münih'teki takım arkadaşının yüzünün resmedildiği tuhaf şortu giymesine şaşkınlık yaşadı

V. Kompany
S. Gnabry
L. Goretzka
Freiburg - Bayern Münih
Freiburg
Bayern Münih
Bundesliga

Bayern Münih'in Freiburg'a karşı son dakikalarda elde ettiği dramatik galibiyet, oyuncular arasında coşkulu kutlamalara yol açtı; ancak manşetleri, gerçekten tuhaf bir moda tercihiyle Serge Gnabry kapattı. Alman milli futbolcu, takım arkadaşı Leon Goretzka'nın yüzünün her yerine basılı olduğu bir çift taraftar şortunu sevinçle giyerken görüntülendi.

  • Freiburg'da tuhaf bir anma töreni

    Bayern'in Freiburg'da son dakikada attığı galibiyet golünün ardından atmosfer elektriklenmişti; takım, iki gol geriden gelerek 3-2'lik bir galibiyete imza atmış ve olağanüstü bir geri dönüşe imza atmıştı. Maç sonrası sahneler, oyuncuların şeref turu sırasında beklenmedik bir hal aldı; takım, hayati öneme sahip üç puanı kutlamak için deplasman taraftarlarının yanına yaklaşırken, Gnabry'nin bir taraftar tarafından sahaya atılan bir şortu giydiği görüldü.

    Söz konusu giysi, Goretzka'nın yüzünün tekrar eden deseniyle süslenmiş, standart kulüp ürünlerinden çok farklıydı. Gnabry durumu komik bulmuş gibi görünüyordu ve Goretzka ile tokalaşırken gülüyordu. Defans oyuncusu Josip Stanisic de tribünlerden sahaya atılan Goretzka temalı bir pankartı kaldırarak eğlenceye katıldı.


  • Sport-Club Freiburg v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    Kompany, ne diyeceğini bilemedi

    Oyuncular bu neşeli anın tadını çıkarırken, maç sonrası basın toplantısında konu açıldığında teknik direktör Vincent Kompany kafasını kaşıyarak durdu. Belçikalı teknik adam, forvetinin kıyafet seçimi hakkındaki açıklamayı anlamakta zorlandı ve çeviride bir şeylerin kaybolup kaybolmadığını sorguladı.

    "Goretzka'nın kafasının resminin olduğu bir pantolonu mu vardı?" diye sordu Kompany, gözle görülür bir şaşkınlıkla. Hafifçe başını sallayarak, "Belki Almancam hâlâ o kadar iyi değildir, ama soruyu anlamadım gibi bir his var içimde" diye ekledi. Bavyera'daki hayata hızla uyum sağlamış olan teknik direktör için bu, nadir görülen bir kafa karışıklığı anıydı.

  • Dikkatler Real Madrid'e yöneliyor

    Kompany, sohbeti Gnabry'nin kıyafetlerinden uzaklaştırıp, takımını Şampiyonlar Ligi'nde bekleyen kritik maçlara yöneltmek istiyordu. Real Madrid ile oynanacak çeyrek final maçı yaklaşırken, eski Manchester City kaptanı taraftarların hazırladığı kıyafetler yerine taktiksel konuları ele almayı tercih etti.

    Kompany, gazetecilere gülümseyerek şöyle dedi: "Şimdi bana Real Madrid hakkında bir şey sorabilirsiniz, ama bu konuda hiçbir fikrim yok. Üzgünüm." Teknik direktörün şaşkınlığına rağmen, bu olay, takımın büyük Avrupa mücadelesine hazırlanırken kampta ne kadar yüksek bir moral olduğunu gösteren bir kanıt oldu.


  • FBL-GER-BUNDESLIGA-FREIBURG-BAYERN MUNICHAFP

    Goretzka'nın geleceği belirsizliğini koruyor

    Taraftarların ve takım arkadaşlarının gösterdiği bu sevgi, Goretzka için oldukça duygusal bir dönemde geldi. Orta saha oyuncusunun mevcut sözleşmesinin uzatılmaması nedeniyle bu yaz Allianz Arena'dan ayrılması bekleniyor. Geçmişte taraftarların bazı kesimlerinden eleştiri almış olsa da, Freiburg'da buna dair hiçbir iz yoktu.

    Goretzka her zaman kulübe olan bağlılığını sürdürdü, ancak Münih'teki dönemi sona ermek üzere gibi görünüyor. En azından bir öğleden sonra, soyunma odası ve taraftarlar tarafından ne kadar değer gördüğünü kanıtlamak için Gnabry'nin tuhaf şortuna ihtiyaç olsa da, tüm doğru nedenlerle ilgi odağı oldu.

Şampiyonlar Ligi
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Bayern Münih crest
Bayern Münih
FCB
Ligi Europa
Freiburg crest
Freiburg
SCF
Celta Vigo crest
Celta Vigo
CEL