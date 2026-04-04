Vincent Kompany, Serge Gnabry'nin Bayern Münih'teki takım arkadaşının yüzünün resmedildiği tuhaf şortu giymesine şaşkınlık yaşadı

Bayern'in Freiburg'da son dakikada attığı galibiyet golünün ardından atmosfer elektriklenmişti; takım, iki gol geriden gelerek 3-2'lik bir galibiyete imza atmış ve olağanüstü bir geri dönüşe imza atmıştı. Maç sonrası sahneler, oyuncuların şeref turu sırasında beklenmedik bir hal aldı; takım, hayati öneme sahip üç puanı kutlamak için deplasman taraftarlarının yanına yaklaşırken, Gnabry'nin bir taraftar tarafından sahaya atılan bir şortu giydiği görüldü.

Söz konusu giysi, Goretzka'nın yüzünün tekrar eden deseniyle süslenmiş, standart kulüp ürünlerinden çok farklıydı. Gnabry durumu komik bulmuş gibi görünüyordu ve Goretzka ile tokalaşırken gülüyordu. Defans oyuncusu Josip Stanisic de tribünlerden sahaya atılan Goretzka temalı bir pankartı kaldırarak eğlenceye katıldı.



