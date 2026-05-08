Çeviri:
Vincent Kompany, Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından hücum felsefesinden vazgeçmemesi gerektiği uyarısını aldı; Bayern Münih efsanesi ise PSG yenilgisini değerlendirdi
Matthaus, PSG yenilgisinin ardından Kompany’nin hücum odaklı oyun anlayışını destekledi
Bayern, PSG ile oynadığı iki maçta toplam altı gol yiyerek Şampiyonlar Ligi macerasına son verdi. Bu yenilgi, savunmadaki zayıflıkları ortaya çıkardığı gibi, Kompany’nin uyguladığı hücum odaklı yaklaşımı da gözler önüne serdi. Bayern’in savunmadaki kırılganlığı sadece Avrupa’yla sınırlı kalmadı. Bundesliga’da Mainz (4-3) ve Heidenheim (3-3) ile oynanan gollü maçlar da, risk alma ile savunma istikrarı arasında denge kurmakta zorlanan bir savunma hattını ortaya çıkardı.
Matthaus, Bayern'in kendi oyun tarzından vazgeçmemesi gerektiğini vurguluyor
Eski Bayern kaptanı Matthäus, kulübün savunma açısından zorluklar doğursa bile Kompany’nin hücum odaklı futbol anlayışına sadık kalması gerektiğine inanıyor.
Sport'un aktardığına göre Matthaus, "Böylesine hücumcu bir oyun tarzıyla elbette her şeyi savunamazsınız" dedi. "Tabii ki çok gol yediler, ancak bu sezon yine de çok başarılılar ve çifte kupayı kazanmanın eşiğindeler. Şampiyonlar Ligi yarı finallerine ulaştılar."
Allianz Arena'da eğlence havası geri dönüyor
Allianz Arena'da oynanan rövanş maçında Ousmane Dembélé erken bir gol atarak ev sahibi taraftarları susturdu. Harry Kane'in maçın sonlarında attığı beraberlik golü, toplam skor farkını kapatmaya yetmedi. Ancak Matthäus için genel tablo olumlu. O, Bayern'in bu sezon heyecan ve hücum futbolunu geri getirdiğine inanıyor.
"FC Bayern, Paris Saint-Germain ile oynadığı yarı final rövanş maçında kesinlikle en iyi performansını sergilemedi, ancak yine de tüm yıl boyunca bizi heyecanlandırdı," diye ekledi. "FC Bayern'in her maçını sabırsızlıkla bekliyorum çünkü yüksek skorlu oyunlarıyla her zaman en önemli maçlar oluyor. FC Bayern, muhteşem futbolun simgesi ve bunu bu yıl da gösterdiler. Ben bu yaklaşımdan sapmazdım," dedi rekor sahibi Alman milli oyuncu.
Artık gözler iç saha kupalarında
Bayern, bir an önce ligdeki hedeflerine yeniden odaklanmalı. Die Roten, bu sezon Bundesliga şampiyonluğunu çoktan garantiledi ve ligin son iki maçında Wolfsburg ve Köln ile karşılaşacak. Kompanya'nın takımı, daha sonra 23 Mayıs'ta Stuttgart ile oynayacağı DFB-Pokal finali için hazırlık yapacak.