Vincent Kompany, sakat forveti Bayern Münih'in ilk 11'ine geri döndürmek için Harry Kane'den onay bekliyor
Kane, tam bir antrenman haftasının ardından Leverkusen maçına hazır
Cumartesi günü Bayer Leverkusen ile oynanacak Bundesliga maçı öncesinde Bayern için en önemli moral kaynağı, Kane’in sahalara dönmesi oldu. Forvet, bir süre sahalardan uzak kaldıktan sonra sorunsuz bir şekilde tam bir haftalık antrenman programını tamamladı. Onun dönüşü, takımın ivmesini korumak isteyen Kompany için önemli bir zamanda geliyor. Bayern, Kane'in kaçırdığı iki maçta 10 gol atarak gol yağmuruna tutsa da, takımın sembolü olan 9 numaranın dönüşü, yeni sakatlıklar nedeniyle şu anda birkaç önemli yaratıcı oyuncudan yoksun olan hücuma yeni bir boyut katıyor.
Kompany, Kane’in ‘işareti’ ve sakatlık sorunları hakkında
Maç öncesi basın toplantısında Kompany, Kane'in forma giyip giymeyeceğine dair nihai kararın oyuncunun kendisine ait olduğunu açıkça belirtti. Bayern teknik direktörü, "Harry oynayabileceğine dair sinyal verirse, o zaman oynayacak" dedi.
Eski Manchester City savunmacısı, Alphonso Davies, Jamal Musiala ve Jonas Urbig'in önceki maçta sakatlandığı için takımın genel kondisyon sorunlarını da ele aldı. "Daha kötüsü de olabilirdi. Bunlar uzun süreli sakatlıklar değil; sadece çocuklar için sinir bozucu bir durum çünkü sahada olmak istiyorlar. Ne kadar profesyonel olursanız olun, vücudun her zaman istediğiniz gibi tepki vermediğini de kabul etmelisiniz."
Şampiyonlar Ligi'ndeki üstünlüğün bedeli
Beyin sarsıntısı geçiren kaleci Urbig'in kadroda yer almaması, Manuel Neuer'in hala baldır sakatlığından iyileşme sürecinde olması ve Hiroki Ito'nun kas lifinde yırtık nedeniyle forma giyememesi nedeniyle kadro sıkıntısı yaşanıyor. Kompany, Urbig'in "umarım önümüzdeki hafta içinde" antrenmanlara dönmesinin beklendiğini doğruladı; bu da üçüncü kaleci Sven Ulreich'in bu sezon ilk kez ilk 11'de yer alacağı anlamına geliyor. Bu arada Musiala'nın "belki önümüzdeki hafta başında" sahalara dönebileceği belirtildi. Davies ile ilgili olarak Kompany, "Milli takım haftası Phonzy konusunda bize yardımcı olacak" dedi.
Ara vermeden önce zorlu bir dönemi atlatmak
Bayern'in Cumartesi günü Leverkusen deplasmanına çıkacağı sezonun en önemli maçlarından birinde Ulreich gözler önünde olacak. Milli maç arası yaklaşırken Kompany'nin önceliği, takımın morali veya ligdeki konumuna daha fazla zarar vermeden bu zorlu dönemi atlatmak. Leverkusen maçının ardından, Urbig'in forma giyemeyeceği değerlendirilirse, Ulreich Atalanta ile oynanacak rövanş maçında da kaleyi koruyabilir. Tıbbi ekip, iki haftalık milli takım arası süresini Neuer'in Nisan ayındaki yoğun fikstüre hazır hale gelmesi için kullanacak.
