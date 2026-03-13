Vincent Kompany, sakat forveti Bayern Münih'in ilk 11'ine geri döndürmek için Harry Kane'den onay bekliyor

Maç öncesi basın toplantısında Kompany, Kane'in forma giyip giymeyeceğine dair nihai kararın oyuncunun kendisine ait olduğunu açıkça belirtti. Bayern teknik direktörü, "Harry oynayabileceğine dair sinyal verirse, o zaman oynayacak" dedi.

Eski Manchester City savunmacısı, Alphonso Davies, Jamal Musiala ve Jonas Urbig'in önceki maçta sakatlandığı için takımın genel kondisyon sorunlarını da ele aldı. "Daha kötüsü de olabilirdi. Bunlar uzun süreli sakatlıklar değil; sadece çocuklar için sinir bozucu bir durum çünkü sahada olmak istiyorlar. Ne kadar profesyonel olursanız olun, vücudun her zaman istediğiniz gibi tepki vermediğini de kabul etmelisiniz."