Vincent Kompany, Real Madrid'in kibirine sert çıktı ve Şampiyonlar Ligi'nde geri dönüş efsanesini çürütüyor
Kompany, Madrid'e dönüş söylentilerini yalanladı
Allianz Arena'da oynanacak kritik rövanş maçı öncesinde Kompany, Avrupa kupalarında Real Madrid'i sıklıkla çevreleyen "efsaneleri" çürütmeye çalıştı. Los Blancos, maçların son dakikalarında mucizeler yaratma becerisiyle övünürken, Bayern teknik direktörü bu tür hikayelerin sadece İspanyol devine özgü olmadığını düşünüyor.
Maç öncesi ateşli bir basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kompany, Madrid'in bu turnuvadaki tarihsel hakimiyeti sorulduğunda "bu hikayeler gerçek değil" dedi.
Kompany sözlerine şöyle devam etti: "Bence onlar bir gelişim aşamasındalar ve hala Avrupa'nın en iyileri arasında yer alıyorlar. 'Remontada hikayelerini' benzersiz bulmuyorum. Bunlar Barcelona, Liverpool ve Bayern Münih gibi diğer kulüplerin de hikayeleri. Her kulüp, olağanüstü bir başarıya imza attığında bu tür hikayeler anlatabilir. Real Madrid'in geri dönüş yapabileceğine inandıklarında onlara inanıyorum, ama ben kazanmak istiyorum. Maç öncesinde hiçbir şey beni etkilemeyecek."
Arbeloa kibir ateşini körüklüyor
İki Avrupa devinin arasındaki gerginlik, Madrid teknik direktörü Álvaro Arbeloa’nın açıklamalarıyla daha da tırmandı. Eski stoper, basın toplantısında kulübün “DNA’sına” büyük önem vererek, Almanya’da 2-1 yenildikleri ilk maçın ardından bu durumu telafi etmenin, 15 kez şampiyon olmuş bir takım için hiç de olağan dışı bir şey olmayacağını ima etti.
Madrid teknik direktörü, kulübün ambleminin ve tarihinin önemine özellikle vurgu yaparak, "Biz asla pes etmeyen ve 15 kez Avrupa Kupası'nı kazanan takımız" dedi.
Arbeloa, takımının turu geçmek için "mucize" yaratmasına gerek olmadığını vurgulayarak bir adım daha ileri gitti. Bu tutumu, bazıları tarafından Bavyera ekibinin kendi sahasında yaratacağı zorlu mücadeleye saygı eksikliği olarak yorumlandı.
Geçmişten ziyade şimdiki zamana odaklanmak
Bayern, geçen hafta Bernabeu'da oynanan ilk maçta 2-0 öne fırladı; ilk yarıda Luis Diaz skoru açarken, ikinci yarının başında Harry Kane ikinci golü attı. Madrid, Kylian Mbappe'nin 74. dakikadaki şutunun yanı sıra pek çok fırsat yakaladı; bu da Bayern'in önde ayrılmasının biraz şans eseri olduğu yönündeki iddiaları beraberinde getirdi.
Ancak Kompany, "İlk maçta sadece Real Madrid değil, biz de daha fazla gol atabilirdik. İkinci yarıda iyileştikleri doğru ve o 45 dakika onlara güven verebilir. Ancak ilk yarıda çok iyi hissettik ve bence daha da iyisini yapabiliriz" diyerek farklı bir görüş ortaya koydu. Bernabéu'da kazanmak size bu güveni verir, ama şimdi bunu Allianz Arena'da kanıtlamanız gerekiyor. Ve onların kalitesi, hızları... çok tehlikeli olabilirler. Ama bence kendimize, nasıl çözümler bulabileceğimize odaklanmalıyız."
Takım haberleri Bayern'e moral verdi
Maç öncesi hazırlık sürecinde psikolojik savaş ön plana çıkarken, Kompany Bayern açısından sağlık konusunda bazı olumlu haberler verdi. Teknik direktör, Serge Gnabry ve Jamal Musiala’nın her ikisinin de rövanş maçında forma giyme şansının olduğunu doğruladı; bu iki oyuncunun sahip olduğu hücum gücü göz önüne alındığında, bu durum büyük bir moral kaynağı oldu.
Musiala ile ilgili olarak Kompany, genç yıldızın doğru yönde ilerlediğini ve son zamanlarda yaşadığı sakatlık sorunlarının ardından "neredeyse %100" formda olduğunu belirtti.