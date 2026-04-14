Vincent Kompany, Real Madrid'in kibirine sert çıktı ve Şampiyonlar Ligi'nde geri dönüş efsanesini çürütüyor

İki Avrupa devinin arasındaki gerginlik, Madrid teknik direktörü Álvaro Arbeloa’nın açıklamalarıyla daha da tırmandı. Eski stoper, basın toplantısında kulübün “DNA’sına” büyük önem vererek, Almanya’da 2-1 yenildikleri ilk maçın ardından bu durumu telafi etmenin, 15 kez şampiyon olmuş bir takım için hiç de olağan dışı bir şey olmayacağını ima etti.

Madrid teknik direktörü, kulübün ambleminin ve tarihinin önemine özellikle vurgu yaparak, "Biz asla pes etmeyen ve 15 kez Avrupa Kupası'nı kazanan takımız" dedi.

Arbeloa, takımının turu geçmek için "mucize" yaratmasına gerek olmadığını vurgulayarak bir adım daha ileri gitti. Bu tutumu, bazıları tarafından Bavyera ekibinin kendi sahasında yaratacağı zorlu mücadeleye saygı eksikliği olarak yorumlandı.