Getty Images Sport
Çeviri:
Vincent Kompany, Real Madrid ile oynanan kaotik maçta aldığı ceza nedeniyle Bayern Münih'in teknik direktörü olarak PSG ile oynanacak Şampiyonlar Ligi yarı final maçında yer alamayacak
Kompany'ye saha kenarı yasağı
Toplamda 6-4'lük galibiyeti garantileyen 4-3'lük rövanş zaferinin coşkusu bir yana, Belçikalı teknik adamın gecesi buruk bir notla sona erdi. Bayern Münih teknik direktörü, teknik alandan yaptığı şiddetli itirazın ardından 43. dakikada hakem Slavko Vincic tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Kompany, Antonio Rudiger'in Josip Stanisic'e yaptığı potansiyel faulün cezalandırılmaması üzerine öfkelendi ve bu durum, hakemin uyarıya değer gördüğü bir tartışmaya yol açtı.
Sarı kartın ağır sonuçları var, çünkü bu Kompany'nin bu sezonki Avrupa kupalarında aldığı üçüncü karttı. UEFA kurallarına göre bu, otomatik olarak bir maçlık cezaya yol açıyor, yani eski Manchester City kaptanı, Bayern'in PSG'yi ağırlayacağı yarı final maçını tribünden izlemek zorunda kalacak. Bu, sezonun en önemli maçında saha kenarında liderlerinin taktiksel varlığından mahrum kalacak olan Alman devi için önemli bir darbe.
- Getty Images Sport
Allianz Arena'da kaos
Çeyrek final karşılaşması, maçın son dakikalarında yaşanan heyecan ve konuk takımın tamamen soğukkanlılığını yitirmesiyle şekillendi. Maçın bitiş düdüğünün çalınmasının ardından, Jude Bellingham’ın önderliğinde öfkeli Real Madrid oyuncularının hakem Vincic’i kovaladığı anlarda atmosfer gerginleşti. İspanyol ekibi, Eduardo Camavinga’nın oyundan atılması da dahil olmak üzere birkaç önemli karardan dolayı hayal kırıklığına uğradı. Real Madrid'e muhteşem bir çift gol atarak takımına umut veren Arda Güler, maçın bitiminden sonra itirazları nedeniyle doğrudan kırmızı kart gördü.
Kane, üçlü kupayı gündeme getirdi
Teknik direktör cezasını çekmekle meşgulken, yıldız forvet Harry Kane sezonun tarihi bir şekilde tamamlanmasına odaklanmış durumda. İngiltere milli takım kaptanı, galibiyet sırasında 50 gol gibi muazzam bir kilometre taşına ulaştı ve son şampiyonu yenmenin getirdiği ivmenin Bayern’i üçlü kupaya taşıyabileceğine inanıyor. Kane, maçın ardından TNT Sports’a yaptığı açıklamada, “Madrid gibi bir takımı, özellikle de Şampiyonlar Ligi’nin son aşamalarında yendiğinizde, bu size güven verir” dedi.
Kane sözlerine şöyle devam etti: "Bütün yıl boyunca bundan bahsettik, bu aşamaya gelmekten ve tüm turnuvalarda yer almaktan... Şimdi ilerleme zamanı. En yüksek seviyemizdeyken herkesi yenebileceğimizi hissediyoruz ve bir sonraki turda buna ihtiyacımız olacak çünkü PSG, Avrupa'nın en iyi takımlarından biri."
- Getty Images Sport
PSG'ye giden yol
Bayern'in yarı finale uzanan yolu hiç de kolay olmadı; Aleksandar Pavlovic, Kane, Luis Diaz ve Olise'nin golleriyle geçen maç, adeta bir iniş çıkışlar şöleniydi. Takım, ilk yarıyı 3-2 geride kapatmasına rağmen muazzam bir karakter göstererek, Camavinga'nın ikinci sarı kart görmesinin ardından sayısal üstünlüğünü en iyi şekilde değerlendirdi. Ancak, Fransız şampiyonuyla oynanacak ilk maçta Kompany'nin yokluğu, hazırlık sürecini biraz daha karmaşık hale getirecek.
Yurtiçi maçlar devam ediyor; bu hafta sonu Stuttgart karşısında Bundesliga şampiyonluğu kesinleşebilir ve Bayer Leverkusen ile DFB-Pokal yarı finali oynanacak, ancak Şampiyonlar Ligi en büyük ödül. Bayern, teknik direktörünün saha kenarından takımı yönetemediği bir ortamda PSG'yi yenmek istiyorsa, Madrid karşısında gösterdiği direnci tekrar göstermesi gerekecek.