Vincent Kompany, Real Madrid ile oynanan kaotik maçta aldığı ceza nedeniyle Bayern Münih'in teknik direktörü olarak PSG ile oynanacak Şampiyonlar Ligi yarı final maçında yer alamayacak

Toplamda 6-4'lük galibiyeti garantileyen 4-3'lük rövanş zaferinin coşkusu bir yana, Belçikalı teknik adamın gecesi buruk bir notla sona erdi. Bayern Münih teknik direktörü, teknik alandan yaptığı şiddetli itirazın ardından 43. dakikada hakem Slavko Vincic tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Kompany, Antonio Rudiger'in Josip Stanisic'e yaptığı potansiyel faulün cezalandırılmaması üzerine öfkelendi ve bu durum, hakemin uyarıya değer gördüğü bir tartışmaya yol açtı.

Sarı kartın ağır sonuçları var, çünkü bu Kompany'nin bu sezonki Avrupa kupalarında aldığı üçüncü karttı. UEFA kurallarına göre bu, otomatik olarak bir maçlık cezaya yol açıyor, yani eski Manchester City kaptanı, Bayern'in PSG'yi ağırlayacağı yarı final maçını tribünden izlemek zorunda kalacak. Bu, sezonun en önemli maçında saha kenarında liderlerinin taktiksel varlığından mahrum kalacak olan Alman devi için önemli bir darbe.