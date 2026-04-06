Madrid'e kendi sahasında karşı çıkmak, dünya futbolundaki en zorlu mücadelelerden biri olmaya devam ediyor. La Liga'da Barcelona'nın yedi puan gerisinde kalmalarına neden olan Mallorca'ya karşı 2-1'lik bir mağlubiyetin ardından sahaya çıkacak olsalar da, İspanyol devi, Avrupa şampiyonluğunu diğer tüm takımlardan daha fazla kez kazanmış olması nedeniyle Şampiyonlar Ligi'nin kralları olarak görülüyor. Teknik direktör, bu görevin zorluğunun farkında ve son Avrupa şampiyonunu tamamen etkisiz hale getirmenin imkansız bir görev olduğunu kabul ediyor.

Ancak Bayern, bu sezon Avrupa'nın en formda takımlarından biri. Tüm turnuvalarda sadece iki maç kaybettiler - Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'e ve Bundesliga'da evlerinde Augsburg'a karşı - ve son 13 maçında 11 galibiyet ve 2 beraberlik aldılar.

Turnuvanın son aşamalarında mücadele etmenin zorluğunu değerlendiren Kompany, "Bu seviyede her takım tehlikelidir. Evet, gol yiyebiliriz, ama gol de atabiliriz. Real gibi bir takıma karşı her türlü tehlikeyi ortadan kaldıran bir oyun planı asla olamaz. İnsanlar bu yüzden bu tür maçlara geliyor" dedi.