Vincent Kompany, Real Madrid'i alt etmek için kusursuz bir planın olmadığını vurgularken, Bayern teknik direktörü ise sakatlıklarla boğuşan Harry Kane'in "ritmini kaybetmediğinden" emin
Tıbbi onay bekliyoruz
Bayern, Kane'i kadrosunda bulundurarak İspanya'nın başkentine gitti; bu durum, 7 Nisan'da oynanacak çeyrek final ilk maçı için takıma büyük bir moral verdi. Ancak Kompany, La Liga'nın devine karşı sahaya süreceği ilk 11'i belirlemeden önce sağlık ekibinden son onayı bekliyor. "Onay alırsak, hiç düşünmeden sahaya çıkacağız," diyen teknik direktör, maç öncesi basın toplantısında kulüpteki herkesin bu maçın İngiliz forvet için ne kadar özel olduğunu anladığını vurguladı.
Forvetin ritmini ve kondisyonunu değerlendirmek
31 yaşındaki oyuncu, sakatlığı nedeniyle son haftaları kenarda geçirmiş olsa da, teknik direktörü maç ritmi kaybı konusundaki endişeleri yalınlaştırdı. Teknik ekip, fiziksel kondisyonunu korumasını sağlayarak rehabilitasyon sürecini yakından takip etti. Durumla ilgili kapsamlı bir güncelleme yapan Kompany, şu açıklamayı yaptı: "Fazla oynamadığı bu dönemde antrenman yapması bizim için önemliydi. Bu yüzden ritim kaybı olduğunu düşünmüyorum. Yarına kadar bekleyeceğiz. Son bilgileri aldığımızda kararımızı vereceğiz."
Avrupalı uzmanlara karşı kaosu kucaklamak
Madrid'e kendi sahasında karşı çıkmak, dünya futbolundaki en zorlu mücadelelerden biri olmaya devam ediyor. La Liga'da Barcelona'nın yedi puan gerisinde kalmalarına neden olan Mallorca'ya karşı 2-1'lik bir mağlubiyetin ardından sahaya çıkacak olsalar da, İspanyol devi, Avrupa şampiyonluğunu diğer tüm takımlardan daha fazla kez kazanmış olması nedeniyle Şampiyonlar Ligi'nin kralları olarak görülüyor. Teknik direktör, bu görevin zorluğunun farkında ve son Avrupa şampiyonunu tamamen etkisiz hale getirmenin imkansız bir görev olduğunu kabul ediyor.
Ancak Bayern, bu sezon Avrupa'nın en formda takımlarından biri. Tüm turnuvalarda sadece iki maç kaybettiler - Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'e ve Bundesliga'da evlerinde Augsburg'a karşı - ve son 13 maçında 11 galibiyet ve 2 beraberlik aldılar.
Turnuvanın son aşamalarında mücadele etmenin zorluğunu değerlendiren Kompany, "Bu seviyede her takım tehlikelidir. Evet, gol yiyebiliriz, ama gol de atabiliriz. Real gibi bir takıma karşı her türlü tehlikeyi ortadan kaldıran bir oyun planı asla olamaz. İnsanlar bu yüzden bu tür maçlara geliyor" dedi.
Geçmişteki kıtasal başarısızlıklardan ders çıkarmak
Geçen sezon Inter’e karşı alınan zorlu mağlubiyet de dahil olmak üzere, Şampiyonlar Ligi’ndeki önceki hayal kırıklıklarını değerlendiren Kompany, Bayern’in bu sefer çok daha sağlam bir temele sahip olduğunu vurguladı. 40 yaşındaki oyuncu, o mağlubiyette dokuz oyuncunun eksik olduğunu belirterek, neyin yanlış gittiğini açıklamak için bunun yeterli bir neden olduğunu belirtti. İspanya’da oynanacak bu büyük karşılaşmaya bakarken, şu anki deplasman kadrosuna tam bir güven duyduğunu ifade etti. "Bugün uçakta hangi oyuncuların olduğunu gördüğümde, bu maça başlamak için iyi bir konumda olduğumuzu söyleyebilirim. En iyi oyuncularımız burada ve kendimize inanmalıyız," diye konuştu.