Getty Images Sport
Çeviri:
Vincent Kompany, PSG ile oynanan dokuz gollü maçı izlerken "hiç eğlenemediğini" belirterek, Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi finaline ulaşmak için "sahada canını feda etmeye" hazır olduğunu iddia ediyor
Paris'te kaotik geçen ilk maç
Maç, gol yağmuru ve taktiksel değişikliklerle dolu bir fırtına gibiydi. Harry Kane ve Michael Olise konuk takım adına gol attı, ancak PSG, Khvicha Kvaratskhelia, Joao Neves ve Ousmane Dembele'nin golleriyle Bayern'in savunmadaki hatalarını cezalandırarak devreye 3-2 önde girdi.
İkinci yarıda, Kvaratskhelia ve Dembele'nin gecenin ikinci gollerini atarak skoru 5-2'ye getirmesiyle Fransız şampiyonu maçı bitirmiş gibi görünüyordu. Ancak Dayot Upamecano'nun duran toptan attığı kafa golü ve Luis Diaz'ın muhteşem vuruşu farkı tek gole indirdi ve Allianz Arena'daki rövanş maçının yüksek riskli bir karşılaşma olacağını garantiledi.
- AFP
Kompany, saha kenarı yasağı nedeniyle hayal kırıklığına uğradı
Parc des Princes'teki ilk maç tüm zamanların en unutulmaz karşılaşmalarından biriydi, ancak cezası nedeniyle tribünden izlemek zorunda kalan Kompany için bu, ıstırap verici bir deneyim oldu. Üç sarı kart görmesi nedeniyle saha kenarına çıkması yasaklanan Bayern teknik direktörü, takımın yönetimini yedek kulübesinden yardımcı antrenör Aaron Danks'e bırakmak zorunda kaldı.
Böylesine önemli bir karşılaşmada oyuncularından uzak kalma deneyimini değerlendiren Kompany, durumun hiç de ideal olmadığını itiraf etti. Kompany, Prime Video'ya "Hiç eğlenceli değil" dedi. "Bir daha böyle bir şey olmazsa memnun olurum. 80 metre uzaktan kararlar alamam. Ancak tribünün üst katından oyuncuların tepkisini takdir ettim."
- Getty Images
Allianz Arena'da ateş çağrısı
Ceza süresini tamamlayan Kompany, önümüzdeki Çarşamba günü oynanacak rövanş maçında takımını sahada liderlik etme fırsatını sabırsızlıkla bekliyor. Bayern taraftarlarına, bir önceki turda Real Madrid’i yenmelerine yardımcı olan o ürkütücü atmosferi yeniden yaratmaları çağrısında bulunan Kompany, oyuncularının sahada her şeylerini ortaya koyacaklarına söz verdi.
“Gelecek hafta Allianz Arena'da atmosfer çılgın olacak. Kazanmamız gerektiğini biliyoruz. Sahada ölmek zorunda kalsak bile, elimizden gelenin en iyisini, gerçekten her şeyi vereceğiz. İnanıyoruz," dedi Kompany. "Madrid maçında büyük bir coşku vardı. En azından o kadarına ihtiyacımız var, hatta daha fazlasına ihtiyacımız var ve tek isteğim bu. Böyle bir maç için stadyuma giderdim, ama sessiz kalmak için değil."
Bavyeralılar için zihniyet çok önemli
Bayern’in dirençli yapısı, Münih’te Kompany’nin takımının ayırt edici özelliği haline geldi; takım, büyük baskı altında kaldığında bile pes etmeyi reddediyor. Üç gol geriden gelip maçı çevirme becerisi, kadroya Allianz Arena’da işi bitirebileceklerine dair açıkça güven verdi. Kompany, bu sonucun alışılmadık niteliğine dikkat çekerken, rövanş maçı için olumlu bir bakış açısını korudu. "Normalde yarı finalde 5 gol yerseniz elenirsiniz. Ama biz 4 gol attık ve daha fazlasını da atabilirdik. 5-2 olsaydı zor olurdu, ama şimdi durum temelde 1-0 gibi," dedi Kompany.