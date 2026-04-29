Vincent Kompany, PSG ile oynanan dokuz gollü maçı izlerken "hiç eğlenemediğini" belirterek, Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi finaline ulaşmak için "sahada canını feda etmeye" hazır olduğunu iddia ediyor

Parc des Princes'teki ilk maç tüm zamanların en unutulmaz karşılaşmalarından biriydi, ancak cezası nedeniyle tribünden izlemek zorunda kalan Kompany için bu, ıstırap verici bir deneyim oldu. Üç sarı kart görmesi nedeniyle saha kenarına çıkması yasaklanan Bayern teknik direktörü, takımın yönetimini yedek kulübesinden yardımcı antrenör Aaron Danks'e bırakmak zorunda kaldı.

Böylesine önemli bir karşılaşmada oyuncularından uzak kalma deneyimini değerlendiren Kompany, durumun hiç de ideal olmadığını itiraf etti. Kompany, Prime Video'ya "Hiç eğlenceli değil" dedi. "Bir daha böyle bir şey olmazsa memnun olurum. 80 metre uzaktan kararlar alamam. Ancak tribünün üst katından oyuncuların tepkisini takdir ettim."