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Vincent Kompany, özel görüşmelerin ardından Bayern Münih’in genç oyuncusunu yeni sözleşme imzalamaya ikna etti
Kompany, Ibrahimovic’in sözleşmesinin uzatılması için öncülük ediyor
Bayern, 20 yaşındaki oyun kurucu Ibrahimovic’in uzun vadeli geleceğini güvence altına almaya hazırlanıyor; oyuncu yeni bir sözleşme imzalamak üzere. Her ne kadar oyuncu henüz A takımın ilk 11’inde kalıcı bir yer edinememiş olsa da, kulüp ve teknik direktör Kompany, Nürnberg doğumlu yeteneğin gelişimine tam destek veriyor.
Sport Bild ve Transfermarkt’ın haberlerine göre, Ibrahimovic yakında 2028 yılına kadar geçerli olacak bir sözleşmeye imza atacak. Önceki sözleşmesi 2027’de sona erecek ve bir yıl uzatma opsiyonu içeriyordu; ancak kulüp, oyuncunun gelecek planlarındaki önemini yansıtmak amacıyla bu sözleşmeyi sabit ve daha uzun vadeli bir taahhüde dönüştürme kararı aldı.
- Getty Images Sport
Kişisel ikna gücü
Genç orta saha oyuncusu için dönüm noktası, Kompany’nin doğrudan müdahalesi olmuş gibi görünüyor. Eski Manchester City kaptanının, perde arkasında Ibrahimovic’in çıkarlarını savunduğu ve başka kulüplerden gelen ilgiye rağmen bu çok yönlü forveti Bayern bünyesinde tutmayı bir öncelik haline getirdiği söyleniyor. Kompany’nin, genç oyuncuyla kişisel bir görüşme yaparak Bavyera’daki kariyer yoluna ilişkin net bir vizyon çizdiği bildiriliyor.
Gençlik takımlarında bir yolculuk
Ibrahimovic, 2018 yazında 12 yaşındayken Nürnberg’den Bayern’in altyapısına katıldı. Genç takımlarda hızlı bir yükseliş gösteren oyuncu, 2023’ün başlarında ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. O yılın Şubat ayında Bochum’a karşı 3-0 kazanılan maçta 17 yaşında A takımdaki ilk maçına çıktı.
O zamandan beri orta saha oyuncusu, Avrupa futbolunu da deneyimledi ve Aralık 2024’te Shakhtar Donetsk’e karşı 5-1 kazanılan Şampiyonlar Ligi maçında yedek olarak sahaya çıktı. Bu önemli adımlara rağmen, A takıma giden yolu, en üst seviyede çok ihtiyaç duyduğu rekabet deneyimini kazanmak için Avrupa’nın çeşitli yerlerinde geçirdiği birkaç kiralık dönemden geçmesini gerektirdi.
- Getty Images Sport
Allianz Arena dışında kanıtlanmış deneyim
Genç oyuncu, becerilerini geliştirmek için Münih’ten uzakta önemli bir süre geçirdi; bu süre içinde İtalya’da Frosinone ve Lazio takımlarında da forma giydi. En son olarak, geçen sezonu Heidenheim’da kiralık olarak geçirdi ve burada 32 maça çıkıp 25’inde ilk 11’de yer alarak Bundesliga’da güvenilir bir oyuncu olduğunu kanıtladı.
Bundesliga ekibinde forma giydiği süre boyunca Ibrahimovic, 2 gol ve 4 asist kaydetti. Kulüp zorlu bir sezon geçirmiş olsa da, üst düzey ligde düzenli olarak sahada kalma deneyimi, onun daha büyük bir role hazır olduğunun kanıtı oldu.
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