Vincent Kompany, özel görüşmelerin ardından Bayern Münih’in genç oyuncusunu yeni sözleşme imzalamaya ikna etti

Bayern, 20 yaşındaki oyun kurucu Ibrahimovic’in uzun vadeli geleceğini güvence altına almaya hazırlanıyor; oyuncu yeni bir sözleşme imzalamak üzere. Her ne kadar oyuncu henüz A takımın ilk 11’inde kalıcı bir yer edinememiş olsa da, kulüp ve teknik direktör Kompany, Nürnberg doğumlu yeteneğin gelişimine tam destek veriyor.

Sport Bild ve Transfermarkt’ın haberlerine göre, Ibrahimovic yakında 2028 yılına kadar geçerli olacak bir sözleşmeye imza atacak. Önceki sözleşmesi 2027’de sona erecek ve bir yıl uzatma opsiyonu içeriyordu; ancak kulüp, oyuncunun gelecek planlarındaki önemini yansıtmak amacıyla bu sözleşmeyi sabit ve daha uzun vadeli bir taahhüde dönüştürme kararı aldı.



