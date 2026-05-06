KompanyIMAGO / Ulmer/Teamfoto
Jonas Rütten

Çeviri:

Vincent Kompany öfkeden çılgına döndü! FC Bayern'de PSG maçında büyük öfke - FCB "açıkça mağdur mu"?

Televizyon yorumcusu Michael Ballack, FC Bayern ile PSG arasında oynanan Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçı sırasında kendini kaybetti. Bunun öncesinde hakemin oldukça tartışmalı bir hatası vardı – ve durum daha da kötüye gitti. Vincent Kompany de iki olayın ardından öfkeyle çılgına döndü.

Bayern, daha 3. dakikada Ousmane Dembele'nin golüyle 0-1 geriye düşse de, Alman şampiyonu toparlandı ve ilk küçük fırsatlarını yakaladı. 

23. dakikada Josip Stanisic, iyi bir uzun pasla Harry Kane'i kaçırdı. İngiliz oyuncu geniş bir alanda kalmıştı ve kendisiyle Paris'in kalesi arasında sadece Willian Pacho vardı. Ancak yan hakem bayrağını kaldırmadan hakem Joao Pinheiro hemen ofsayt kararı verdi. 

  • Ballack daha sonra öfkelenerek tepki gösterdi. Bir yandan Kane büyük olasılıkla Nuno Mendes ile aynı hizadaydı, diğer yandan da ofsayt durumu söz konusu olsaydı, VAR bu maçı belirleyebilecek bir pozisyonda müdahale edebilirdi.

    "Hakem, yan hakem bayrağını kaldırmadan önce düdüğü çaldı. Bunu yapmamalıydı. Bu çok büyük bir hata. Hakemler bunu akışına bırakmalı. Neden düdük çaldı ki? Tek başına kaleye doğru koşuyordu. Çok yakındı, sonra ne olduğu başka bir konu. Ama bunu düdükle kesmemeliydi," diye öfkelendi Ballack: "Bu seviyede böyle bir şey olmamalı!"

    Kısa bir süre sonra, 29. dakikada, Pinheiro, henüz 15. Şampiyonlar Ligi maçında yine gündeme geldi: Daha önce sarı kart görmüş olan Nuno Mendes, Bayern'in bir kontra atağını bariz bir elle oynama ile engelledi. Ancak Pinheiro, kırmızı kart göstermek yerine, Laimer'in daha önce yaptığı sözde elle oynama için düdük çaldı. Ancak Avusturyalı oyuncu topu daha çok karnı ve uyluğuyla oynamıştı. Bu durumda bu, en az 60 dakika boyunca üstünlükle oynayacak olan FCB için açık bir hatalı karar ve dezavantaj olurdu. "Maçın ortasındayken, ben de ona vücudumla dokundum, topu geçirmek istedim ve o da açıkça eliyle topu uzaklaştırdı diye düşünürdüm," dedi Laimer maçtan sonra DAZN'de. 

    "Hakem yine bu harika futbol maçına müdahale etti ve dengeleri bozdu. Bayern burada açıkça mağdur oldu," dedi Sami Khedira, DAZN'e.

  • Bayern Schirigetty

    FC Bayern penaltı istiyor - ancak Pinheiro doğru karar verdi

    Ve yine sadece iki dakika sonra, teknik direktör Vincent Kompany de saha kenarında tamamen çılgına döndü. Vitinha, kendi ceza sahasında topu uzaklaştırmaya çalışırken, Joao Neves'in yana doğru uzattığı koluna kısa mesafeden sert bir vuruş yapmıştı. "Top vücuttan ele değil, doğrudan ele çarptı. Kendi oyuncumuzdan olsun ya da olmasın, bu biraz saçmalık, biraz da zırva," dedi Kompany, DAZN'de anlayamadığı karar hakkında.

    Çünkü Pinheiro penaltı kararı vermemeyi tercih etti ve bu şekilde kurallara uygun hareket etti. "UEFA'nın talimatı. Top kendi takım arkadaşınız tarafından ceza sahasından dışarı atıldığında penaltıya yol açmamalıdır," dedi DFB hakem başkanı Knut Kircher daha geçen yıl. Uluslararası Futbol Kuralları Kurulu'na (IFAB) göre, bir oyuncunun eline veya koluna bir takım arkadaşının şutu veya kafa vuruşu sırasında top çarparsa, bu bir el faulü sayılmaz. Ancak top doğrudan rakip kaleye girerse veya oyuncu hemen ardından gol atarsa, bu durumda rakip takım doğrudan serbest vuruş hakkı kazanır.

