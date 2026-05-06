Ballack daha sonra öfkeden çılgına döndü. Bir yandan Kane büyük olasılıkla Nuno Mendes ile aynı hizadaydı, diğer yandan da ofsayt durumu söz konusu olsaydı, VAR bu maçı belirleyebilecek bir pozisyonda müdahale edebilirdi.

"Hakem, yan hakem bayrağını kaldırmadan önce düdüğü çaldı. Bunu yapmamalıydı. Bu çok büyük bir hata. Hakemler bunu akışına bırakmalı. Neden düdük çaldı ki? Tek başına kaleye doğru koşuyor. Çok yakındı, sonra ne olduğu başka bir konu. Ama bunu düdükle kesmemeliydi," diye öfkelendi Ballack: "Bu seviyede böyle bir şey olmamalı!"

Kısa bir süre sonra, 29. dakikada, Pinheiro, henüz 15. Şampiyonlar Ligi maçında yine gündeme geldi: Daha önce sarı kart görmüş olan Nuno Mendes, Bayern'in bir kontra atağını bariz bir elle oynama ile engelledi. Ancak Pinheiro, kırmızı kart çıkarmak yerine, Laimer'in daha önce yaptığı sözde elle oynama için düdük çaldı. Ancak Avusturyalı oyuncu topa daha çok karnı ve uyluğuyla oynamıştı. Bu durumda bu, açık bir hatalı karar ve en az 60 dakika boyunca sayı üstünlüğüyle oynayacak olan FCB için bir dezavantaj olurdu.

"Hakem bir kez daha bu harika futbol maçına müdahale etti ve dengeleri bozdu. Bayern burada açıkça mağdur oldu," dedi Sami Khedira, DAZN'de.