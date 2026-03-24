Milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann, yıldız oyuncularının Dünya Kupası'na en iyi şekilde hazırlanabilmesi için bir atletizm antrenörü daha kadroya kattı. DFB'nin Salı günü yaptığı açıklamaya göre, Belçikalı Bram Geers, yaz aylarında düzenlenecek Dünya Kupası'na kadar Nicklas Dietrich ve Krunoslav Banovcic'ten oluşan mevcut ekibe katılacak.
Vincent Kompany'nin yakın dostu: Nagelsmann, Dünya Kupası öncesinde FC Bayern'in eski yardımcı antrenörünü kadrosuna kattı
32 yaşındaki Greers, Belçika'nın en çok şampiyonluk kazanan takımı RSC Anderlecht'te performans direktörü olarak görev yapıyor. Daha önce Vincent Kompany yönetiminde FC Bayern München ve İngiltere Premier Lig kulübü FC Burnley'de çalışmıştı. Greers, kariyerine 2012 yılında Lommel United'da kondisyon antrenörü olarak başlamıştı.
2016 yılında kulüpten ayrıldı. 2017'de Anderlecht'te video analisti, kondisyon ve fitness antrenörü olarak sözleşme imzaladı ve 2019'da Kompany ile tanıştı. Şu anki Bayern koçu, 2020 yılına kadar oyuncu-koç olarak çalıştıktan sonra tam zamanlı olarak saha kenarına geçti. Greers, Kompany'ye Burnley ve Münih'teki görevlerinde eşlik etti, ancak geçen Ekim ayında Alman rekortmeninden ayrıldı. Alman milli takımı Cuma günü (20:45) Basel'de İsviçre ile karşılaşacak. Üç gün sonra ise Stuttgart'ta (20:45) Gana ile ikinci hazırlık maçı oynanacak.
Milli Takım: Dünya Kupası'na kadar oynanacak maçlar
27 Mart Cuma, 20:45
İsviçre (A)
30 Mart Pazartesi, 20:45
Gana (H)
31 Mayıs Pazar, 20:45
Finlandiya (D)
Cumartesi, 6 Haziran, 20:30
ABD (D)