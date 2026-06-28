Almanya’nın Ekvador’la oynadığı grup aşamasının son maçı sırasında Jamal Musiala nihayet ortaya çıktı. Ancak bu, yeşil sahada uzun zamandır beklenen muhteşem bir performans değildi. Aksine, East Rutherford’daki final stadyumunun bulunduğu, New York ile New Jersey arasındaki sınırı oluşturan Hudson Nehri’ndeydi.
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Vincent Kompany’nin sorusu hâlâ cevapsız! Julian Nagelsmann, DFB takımında küçük bir taktik denemeli
Bunun arka planında Nike’ın bir reklam kampanyası yatıyordu. 2027 yılında, ABD’li şirket, DFB’nin uzun yıllardır ortağı olan Adidas’ın yerini resmi ekipman tedarikçisi olarak alacak. “Merhaba New Jersey” adlı çift anlamlı slogan altında Nike, bir teknenin üzerinde yer alan pikselli bir afişle gelecekteki formayı tanıttı. Musiala, kampanyanın yüzü oldu. Bu durum tek başına 23 yaşındaki oyuncunun dünya futbolundaki önemini ve dolayısıyla onun üzerinde duran devasa beklentileri gösteriyor.
Neredeyse tam bir yıl önce, Musiala ABD’de düzenlenen Kulüpler Dünya Kupası’nda baldır kemiğini kırmış ve ardından aylarca sahalardan uzak kalmıştı. Ocak ayında FC Bayern formasıyla geri dönüşünü kutladı ve yavaş yavaş forma girmeye çalıştı; bu süreçte bir sağlık sorunu yaşadı. Nisan ayında teknik direktör Vincent Kompany şöyle demişti: “Fiziksel olarak en iyi seviyesine çok yakın. Koşmak, pres yapmak, ikili mücadeleleri kazanmak – artık bunların hepsini yapabiliyor. Geriye tek bir soru kaldı: O sihirli Musiala ne zaman geri dönecek? En iyi dönemindeki o Jamal."
Musiala bugüne kadar bu soruya bir cevap veremedi. Sezonun son aşamasında FC Bayern ile oynanan büyük maçlarda, hem Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Paris Saint-Germain karşısında hem de DFB Kupası finalinde VfB Stuttgart karşısında sönük kaldı. Dünya Kupası’nda Musiala şu ana kadar çok çaba gösteriyor olsa da, fiziksel olarak güçlü rakiplerle gözle görülür şekilde sorunlar yaşıyor ve sihirli formunu hâlâ boşuna arıyor.
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Musiala, Wirtz ve Havertz, Dünya Kupası’nda potansiyellerinin çok altında bir performans sergiliyorlar
Almanya’nın attığı on golün sadece birinde Musiala doğrudan rol oynadı. Zayıf rakip Curacao’ya karşı 7-1’lik gol şöleninde, maçın 4-1’lik skorunu belirleyen golü attı. Musiala’nın form düşüklüğü, DFB takımının başarı şansları açısından başlı başına bir sorun teşkil ediyor. Durumu daha da zorlaştıran ise, diğer iki hücum umudunun da benzer şekilde vasat bir performans sergilemesi. Florian Wirtz (23) şu ana kadar iki asist, Kai Havertz (27) ise iki gol kaydetti. Gol ve asist istatistiklerinden bağımsız olarak, bu üç oyuncuyu birleştiren ortak nokta, potansiyellerinin çok altında performans göstermeleri.
Musiala gibi, Wirtz ve Havertz de zorlu sezonlar geçirdiler. Wirtz, 125 milyon avroluk transferinden bu yana Liverpool formasıyla nadiren ikna edici bir performans sergiledi. Havertz ise Arsenal formasıyla ilk yarıyı sakatlık nedeniyle kaçırdı, ancak daha sonra Premier Lig şampiyonluğuna ve Şampiyonlar Ligi finaline giden yolda en azından birkaç önemli gol attı.
Bu arada üçlü, milli takımda birlikte oynama fırsatı bulamadı: Çeşitli sakatlıklar nedeniyle Musiala, Wirtz ve Havertz, ABD ile oynanan son hazırlık maçında 2024'ten bu yana ilk kez birlikte sahaya çıktı. Aralarındaki uyumsuzluk bariz. Bazen sanki birbirlerini engelliyorlarmış gibi bile görünüyor. Ekvador yenilgisinin ardından Nagelsmann bile “pozisyon almada harakiri” diye yakındı ve şöyle dedi: “Artık kimse nerede durduğunu bilmiyorsa, bunu takım olarak telafi etmek çok zor olur.”
Üçü de en çok orta saha ile forvet arasındaki merkezi alanlarda oynamayı tercih ediyor. Kağıt üzerinde Dünya Kupası’nda bu pozisyonda Musiala görev yapıyor. Ancak Havertz sık sık santrfor olarak geriye çekiliyor, Wirtz sol kanattan düzenli olarak merkeze doğru kayıyor – ve tartışmalı isim Leroy Sané de zaman zaman sağ kanattan bu şemayı taklit ediyor. Bu durum, rakip savunmacılar yüzünden zaten dar olan orta saha alanını daha da daraltıyor.
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Florian Wirtz için "Konserve Açacağı Hareketi", Jamal Musiala için "Ritim"
Anlaşılır bir şekilde Nagelsmann, en yetenekli oyuncularını en büyük sahnede sırf hareketlilik katmak için oyundan çıkarmayı düşünmüyor, zira Deniz Undav dışında kadroda öne çıkan bir yedek oyuncu yok. Undav, ilk 11'de yer almayı kesinlikle hak etse de, aynı zamanda kadrodaki tek oyuncu olarak yedek olarak oyuna girdiğinde gol tehdidi yaratmayı garanti ediyor ve hem taraftarları hem de takım arkadaşlarını canlandırıyor. Nagelsmann'ın bu özel gücünden mahrum kalmak istememesi anlaşılabilir bir durum.
Musiala, Wirtz ve Havertz konusunda ise geriye sadece umut kalıyor. Ekvador yenilgisinin ardından Nagelsmann, “Flo’nun biraz şansı, golü ya da maçı açacak o hareketi eksik” dedi. Neredeyse bir mantra gibi tekrarlayarak şöyle ekledi: “Ama o an gelecek. Pazartesi günü gelecek, bundan tamamen eminim.” Ardından, Boston yakınlarındaki Foxborough’da Paraguay ile 16’da 1 maç oynanacak.
Nagelsmann’a göre Musiala’nın şu anda tek ihtiyacı olan şey “ritim”dir: “Hepimiz onun hangi yeteneklere sahip olduğunu biliyoruz. Bunları hep birlikte ondan ortaya çıkarmalıyız.” Dünya Kupası hazırlıklarının başlangıcından bu yana bunu defalarca benzer şekilde dile getirmişti. Ancak ritim kazanmak için fazla zaman kalmadı. Artık her maç son maç olabilir. “Şunu biliyoruz: En büyük hedeflere ulaşmak için bu oyuncuların performans göstermesi gerekiyor,” dedi spor direktörü Rudi Völler Cumartesi günü. “Bunu kendileri de biliyorlar.”
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DFB Takımı: Nagelsmann, Musiala ile Wirtz’in yerlerini değiştirebilir
Nagelsmann, küçük bir değişiklik yaparak bu üçlünün uyumuna yeni bir ivme kazandırabilir. Neden bir kez olsun Musiala ile Wirtz’in yerlerini değiştirmesin? Böylece Wirtz, en iyi oynadığı merkezi pozisyonda kendini deneyebilir. Musiala sol kanada kaymak zorunda kalsa da, orada driplingleri için daha fazla boş alan bulabilir ve onu durduracak rakip oyuncularla daha az karşılaşabilir. Bu dağılım da ideal sayılmaz, ancak denemeye kesinlikle değer.
Aslında Musiala, DFB takımında kanatlarda oynadığında orta sahada oynadığından çok daha verimli bir performans sergiledi. Orta sahada oynadığı 22 maçta 5 skor puanı (4 gol, 1 asist) elde ederken, kanatlarda (çoğunlukla sol kanatta) oynadığı 23 maçta 13 skor puanı (6 gol, 7 asist) kaydetti. Sol kanat olarak oynayan Musiala, 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Danimarka’ya karşı alınan 2-0’lık galibiyette gol attı; ardından İspanya’ya karşı yaşanan o acı çeyrek final elenmesinde de bu pozisyonda görev aldı.
Wirtz ise 2025'in başından bu yana milli takımda sadece iki kez orta sahada oynadı ve her iki maçta da gol attı. Bunlar, Uluslar Ligi'nde Portekiz'e karşı ve Dünya Kupası elemelerinde Kuzey İrlanda'ya karşı oynanan maçlardı. Sol kanat olarak ise son dört maçtır gol atmayı bekliyor.