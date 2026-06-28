Vincent Kompany’nin sorusu hâlâ cevapsız! Julian Nagelsmann, DFB takımında küçük bir taktik denemeli

Bunun arka planında Nike’ın bir reklam kampanyası yatıyordu. 2027 yılında, ABD’li şirket, DFB’nin uzun yıllardır ortağı olan Adidas’ın yerini resmi ekipman tedarikçisi olarak alacak. “Merhaba New Jersey” adlı çift anlamlı slogan altında Nike, bir teknenin üzerinde yer alan pikselli bir afişle gelecekteki formayı tanıttı. Musiala, kampanyanın yüzü oldu. Bu durum tek başına 23 yaşındaki oyuncunun dünya futbolundaki önemini ve dolayısıyla onun üzerinde duran devasa beklentileri gösteriyor.

Neredeyse tam bir yıl önce, Musiala ABD’de düzenlenen Kulüpler Dünya Kupası’nda baldır kemiğini kırmış ve ardından aylarca sahalardan uzak kalmıştı. Ocak ayında FC Bayern formasıyla geri dönüşünü kutladı ve yavaş yavaş forma girmeye çalıştı; bu süreçte bir sağlık sorunu yaşadı. Nisan ayında teknik direktör Vincent Kompany şöyle demişti: “Fiziksel olarak en iyi seviyesine çok yakın. Koşmak, pres yapmak, ikili mücadeleleri kazanmak – artık bunların hepsini yapabiliyor. Geriye tek bir soru kaldı: O sihirli Musiala ne zaman geri dönecek? En iyi dönemindeki o Jamal."

Musiala bugüne kadar bu soruya bir cevap veremedi. Sezonun son aşamasında FC Bayern ile oynanan büyük maçlarda, hem Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Paris Saint-Germain karşısında hem de DFB Kupası finalinde VfB Stuttgart karşısında sönük kaldı. Dünya Kupası’nda Musiala şu ana kadar çok çaba gösteriyor olsa da, fiziksel olarak güçlü rakiplerle gözle görülür şekilde sorunlar yaşıyor ve sihirli formunu hâlâ boşuna arıyor.