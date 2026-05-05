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Vincent Kompany'nin halefi bu mu? Bayern Münih başkanı Uli Hoeness, Bundesliga'daki güçlü sonuçların ardından kendi yeğenini sürpriz bir dönüş için öneriyor
Allianz Arena’da bir aile etkinliği
DAZN’a konuşan Uli Hoeness, yeğeni Sebastian Hoeness’in gelecekte Bayern’in teknik direktörlüğü için ciddi bir aday olduğunu ima ederek spekülasyonlara yol açtı. 43 yaşındaki teknik adam, Stuttgart’ta geçirdiği muhteşem dönem sonrasında değerini önemli ölçüde artırdı; burada kulübü Bundesliga’da gerçek bir güç haline getirdi ve hatta kupa kazandı.
Stuttgart teknik direktörünün bir gün Bavyera'da görevi devralma olasılığı sorulduğunda, Uli Hoeness bu ihtimal konusunda oldukça açık sözlü davrandı. 74 yaşındaki Hoeness, "En azından bir adaydır," diye itiraf etti.
- Getty Images Sport
Kompany’ye verilen destek hâlâ tamdır
Olası bir halef hakkında konuşmasına rağmen Uli, Kompany’nin şu anda sergilediği performansa büyük bir hayranlık duyduğunu hemen açıkladı. Belçikalı teknik adam, kadroyu yeniden yapılandırma ve Bayern’i ligin zirvesine taşıyan hücum futbolunu hayata geçirme biçimiyle büyük övgüler topladı. Uli, yakın zamanda bir değişiklik aramadığı açıkça belli oluyor.
Hoeness röportajında, “Bana kalırsa burada beş ya da on yıl daha kalabilir,” diye vurguladı. Mevcut kadronun hızlı gelişimini Kompany’ye atfederek şöyle konuştu: “Bu özel his, bu gelişim, açıkça teknik direktörümüze atfediyorum. 15, 16 ya da 18 çok iyi bireysel oyuncudan oluşan bir gruptan, uyumlu bir takım ortaya çıktı. O, tüm oyuncuları daha iyi hale getirdi.”
Stuttgart’ın taktik dehası büyük övgüler aldı
Hoeness, özellikle Bundesliga’nın yüksek baskı ortamı göz önüne alındığında, Sebastian’ın Stuttgart’ta sergilediği performansa duyduğu hayranlığını gizleyemedi. 2023 yılında küme düşme mücadelesinin ortasında görevi devralan Sebastian, kulübü ikinci ligin eşiğinden 2025’te DFB-Pokal şampiyonluğuna taşıyarak, beklentilerin ağırlığını omuzlayabildiğini kanıtladı.
Hoeness, yeğeninin başarılarını değerlendirirken, “Ona gerçekten şapka çıkarıyorum,” dedi. “Sebastian, kendi teknik direktörümüzden sonra en çok saygı duyduğum kişidir.”
Hoeness, özellikle kilit oyuncuları kaybettikten sonra kadroyu yeniden yapılandırma becerisine dikkat çekerek şunları ekledi: “Kendini toparlıyor, yoluna devam ediyor ve her zaman geri dönüyor. Kulübü kritik bir dönemde istikrara kavuşturdu.”
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Bayern Münih’e dönüş ufukta mı?
Münih’e bir transfer, kulübün iç işleyişine zaten derinlemesine hakim olan Sebastian Hoeness için bir “eve dönüş” anlamına gelecektir. Hoeness, daha önce Bayern’in altyapısında görev yapmış, hem U19 takımını hem de yedek takımı başarıyla çalıştırmış, ardından Hoffenheim ve daha sonra da Stuttgart ile birinci ligde adından söz ettirmişti.
İki teknik direktörle ilgili spekülasyonlar bu ayın sonlarında doruk noktasına ulaşacak. 23 Mayıs’ta, Stuttgart’un DFB-Pokal şampiyonluğunu korumak için Bayern Münih ile Berlin’de karşılaşacağı maçta, mevcut teknik direktör ile potansiyel halefi karşı karşıya gelecek.