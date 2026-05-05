Vincent Kompany'nin halefi bu mu? Bayern Münih başkanı Uli Hoeness, Bundesliga'daki güçlü sonuçların ardından kendi yeğenini sürpriz bir dönüş için öneriyor

DAZN’a konuşan Uli Hoeness, yeğeni Sebastian Hoeness’in gelecekte Bayern’in teknik direktörlüğü için ciddi bir aday olduğunu ima ederek spekülasyonlara yol açtı. 43 yaşındaki teknik adam, Stuttgart’ta geçirdiği muhteşem dönem sonrasında değerini önemli ölçüde artırdı; burada kulübü Bundesliga’da gerçek bir güç haline getirdi ve hatta kupa kazandı.

Stuttgart teknik direktörünün bir gün Bavyera'da görevi devralma olasılığı sorulduğunda, Uli Hoeness bu ihtimal konusunda oldukça açık sözlü davrandı. 74 yaşındaki Hoeness, "En azından bir adaydır," diye itiraf etti.