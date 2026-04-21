Vincent Kompany'nin çok etkilenmiş olduğu söyleniyor! FC Bayern'de muhteşem bir dönüş mü yaşanacak?

Aslında Nicolas Jackson'ın durumu kesinleşmiş gibi görünüyordu ve FC Bayern'in kiralama süresi dolduktan sonra onu kadroya katması ihtimali ortadan kalkmıştı. Acaba şimdi her şey değişecek mi?

FC Bayern Münih'te Nicolas Jackson konusunda görünüşe göre bir fikir değişikliği yaşanabilir ve hatta belki de kesin bir transfer gerçekleşebilir. 

The Sun'ın haberine göre, Vincent Kompany, Harry Kane'in arkasında sürekli yedek kalmasına rağmen Senegalli oyuncunun sergilediği tavırdan etkilendi ve Bayern'in diğer karar vericileri de, Kane'in yükünü hafifletmek için sahaya çıktığında Jackson'ın verimliliğinden etkileniyor. 

  • Buna göre, Jackson'ın Alman şampiyonu takımındaki geleceğine ilişkin nihai karar henüz alınmış değil ve ancak sezon sonunda verilecek. 24 yaşındaki oyuncunun kiralık sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor. O zaman Jackson şimdilik ana kulübü Chelsea'ye dönecek, ancak duyumlara göre orada artık bir geleceği yok.

    Bayern, geçen yazki çılgın transfer gününde Blues ile 65 milyon euro tutarında bir satın alma opsiyonu üzerinde anlaşmıştı, ancak Jackson Münih ekibinin ilk 11'inde çok nadir yer aldığı için bu opsiyon sezon bitmeden çok önce geçersiz hale geldi. Ayrıca FCB, Chelsea'ye 16,5 milyon euro tutarında rekor bir kiralama ücreti ödemişti.

    Sezon boyunca Bayern'de Jackson'ın Kane'e kıyasla oyuna pek bağlanamadığı defalarca belirtildi. Ancak son zamanlarda form grafiği kesinlikle yükselişteydi. Bundesliga'da Kane'in yerine son dört maçında (iki maçını kırmızı kart cezası nedeniyle kaçırdı) üç gol attı ve iki golün de hazırlayıcısı oldu. Mart başında Kane baldırından sakatlandığında, Jackson'ın yıldızı Şampiyonlar Ligi'nde de parladı; Atalanta'ya karşı oynanan ve yol gösterici nitelikteki 6-1'lik galibiyetle sonuçlanan sekizinci tur ilk maçında.

    Orada Kane ve Jackson ikilisinin birbiriyle oldukça uyumlu olduğu da ortaya çıktı. Senegalli oyuncu, 4-0'lık skoru belirleyen golünü ilk olarak sakatlığı bulunan İngiliz yıldız forvetle kutladı. Jackson, 28 maçta 1000 dakikadan biraz fazla süre alırken 9 gol ve 4 asist kaydetti. En azından her 81,5 dakikada bir gol katkısı ortalaması oldukça etkileyici.

    FC Bayern ve Nicolas Jackson: Ayrılık yönünde pek çok işaret var

    Ancak Jackson'ın son haftalarda Kompany ve Bayern yöneticileri üzerinde bıraktığı olumlu izlenime rağmen, iki olay da forvetin Bayern formasıyla bir sezon daha geçirme ihtimaline engel teşkil ediyor. Öncelikle, Bayern'in Anthony Gordon'u (Newcastle United) transfer etmeye büyük ilgi duyduğu kesin gibi görünüyor. Ve bu transfer çok pahalıya mal olacak. Ayrıca Gordon'un sadece sol kanatta Luis Diaz'a rakip olmakla kalmayıp, Kane'in yeni yedeği, yani yeni Nicolas Jackson olması da bekleniyor.

    Tersine, Bayern'de Jackson'ın kalıcı transferi ancak Chelsea, kiralama sözleşmesinde belirtilen 65 milyon euroluk satın alma bedelinden önemli ölçüde saparsa gündeme gelebilir. Ancak Blues, 2033 yılına kadar sözleşmesi olan eski yıldız forvetinden en yüksek bedeli elde etmek istiyor ve onun için bir pazar olduğu için, Bayern'e çok büyük bir indirim yapılması olası görünmüyor.

    Gazzetta dello Sport'a göre, AC Milan'ın Jackson'ı kalıcı olarak transfer etmek istediği belirtiliyor. 

    KulüpMaçlarGollerAsist
    FC Bayern2894
    FC Chelsea813012
    Villarreal48136