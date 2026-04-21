Vincent Kompany'nin çok etkilenmiş olduğu söyleniyor! FC Bayern'de muhteşem bir dönüş mü yaşanacak?

Buna göre, Jackson'ın Alman şampiyonu takımındaki geleceğine ilişkin nihai karar henüz alınmış değil ve ancak sezon sonunda verilecek. 24 yaşındaki oyuncunun kiralık sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor. O zaman Jackson şimdilik ana kulübü Chelsea'ye dönecek, ancak duyumlara göre orada artık bir geleceği yok.

Bayern, geçen yazki çılgın transfer gününde Blues ile 65 milyon euro tutarında bir satın alma opsiyonu üzerinde anlaşmıştı, ancak Jackson Münih ekibinin ilk 11'inde çok nadir yer aldığı için bu opsiyon sezon bitmeden çok önce geçersiz hale geldi. Ayrıca FCB, Chelsea'ye 16,5 milyon euro tutarında rekor bir kiralama ücreti ödemişti.

Sezon boyunca Bayern'de Jackson'ın Kane'e kıyasla oyuna pek bağlanamadığı defalarca belirtildi. Ancak son zamanlarda form grafiği kesinlikle yükselişteydi. Bundesliga'da Kane'in yerine son dört maçında (iki maçını kırmızı kart cezası nedeniyle kaçırdı) üç gol attı ve iki golün de hazırlayıcısı oldu. Mart başında Kane baldırından sakatlandığında, Jackson'ın yıldızı Şampiyonlar Ligi'nde de parladı; Atalanta'ya karşı oynanan ve yol gösterici nitelikteki 6-1'lik galibiyetle sonuçlanan sekizinci tur ilk maçında.

Orada Kane ve Jackson ikilisinin birbiriyle oldukça uyumlu olduğu da ortaya çıktı. Senegalli oyuncu, 4-0'lık skoru belirleyen golünü ilk olarak sakatlığı bulunan İngiliz yıldız forvetle kutladı. Jackson, 28 maçta 1000 dakikadan biraz fazla süre alırken 9 gol ve 4 asist kaydetti. En azından her 81,5 dakikada bir gol katkısı ortalaması oldukça etkileyici.