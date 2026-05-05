Vincent Kompany'nin büyük planı mı? Bayern Münih, PSG karşısında Şampiyonlar Ligi'nde geri dönüş yapmayı hedeflerken Jonathan Tah, teknik direktörün stratejisini destekliyor

Kompany yönetimindeki taktik düzen, sık sık eski akıl hocası Pep Guardiola ile karşılaştırılıyor; ancak Belçikalı teknik direktör, bu önemli maçta planlarını “fazla kafa yorarak” ya da kökünden değiştirip değiştirmeyeceği yönündeki iddiaları hemen reddetti. Kompany, Bavyera’daki ilk sezonunda kendisine başarı getiren ilkelere sadık kalmaya kararlı ve son anda taktiksel denemeler yapma tuzağından kaçınıyor.

"Özel bir şey yapmak istediğimi söylersem, bu benim açımdan çok aptalca bir cevap olur," dedi Kompany, önemli maçlarda Guardiola'nın değişiklik yapma alışkanlığını takip edip etmeyeceği sorulduğunda. Bu tür söylemleri "medya saçmalığı" olarak nitelendiren Kompany, maç öncesinde "iç huzurunu" koruduğunu vurguladı. Teknik direktör, son günlerde ana planını hazırlamak için yaklaşık 35 PSG maçını izleyerek rakibi titizlikle incelediğini ve baskıya rağmen uyku sorunu yaşamadığını iddia etti.