Getty Images Sport
Çeviri:
Vincent Kompany'nin büyük planı mı? Bayern Münih, PSG karşısında Şampiyonlar Ligi'nde geri dönüş yapmayı hedeflerken Jonathan Tah, teknik direktörün stratejisini destekliyor
Kompany’nin savunma düzenlemesi
Çılgın geçen ilk maçta 5 gol yemiş olsalar da, Bayern'in stoperi Tah, Bundesliga liderinin savunmaya çekilmeye niyetinin olmadığını açıkça belirtti. Rövanş maçı öncesinde konuşan Alman milli oyuncu, takımın kimliğinin kendilerini bu turnuvanın son dörtlüsüne taşıyan şey olduğunu vurguladı.
“Temelde, oyun tarzımız bizi şu an bulunduğumuz yere getirdi. Bu yüzden bu konuda hiçbir şeyi değiştirmememiz gerektiğini düşünüyorum,” diye açıkladı Tah basına. Defans oyuncusu, yüksek tempolu oyun tarzını sürdürmenin, PSG'nin yıldızlarla dolu hücum hattının tehdidini etkisiz hale getirmenin tek yolu olduğuna inanıyor. Şöyle devam etti: “En önemli şey, oyun tarzımız, cesur olmamız, agresif olmamız, mücadeleleri kazanmamız, bireysel olarak ve takım olarak ikili mücadeleleri kazanmamız, ikinci topları kazanmamız.”
- Getty Images Sport
Kompany, Guardiola ile yapılan karşılaştırmaları reddetti
Kompany yönetimindeki taktik düzen, sık sık eski akıl hocası Pep Guardiola ile karşılaştırılıyor; ancak Belçikalı teknik direktör, bu önemli maçta planlarını “fazla kafa yorarak” ya da kökünden değiştirip değiştirmeyeceği yönündeki iddiaları hemen reddetti. Kompany, Bavyera’daki ilk sezonunda kendisine başarı getiren ilkelere sadık kalmaya kararlı ve son anda taktiksel denemeler yapma tuzağından kaçınıyor.
"Özel bir şey yapmak istediğimi söylersem, bu benim açımdan çok aptalca bir cevap olur," dedi Kompany, önemli maçlarda Guardiola'nın değişiklik yapma alışkanlığını takip edip etmeyeceği sorulduğunda. Bu tür söylemleri "medya saçmalığı" olarak nitelendiren Kompany, maç öncesinde "iç huzurunu" koruduğunu vurguladı. Teknik direktör, son günlerde ana planını hazırlamak için yaklaşık 35 PSG maçını izleyerek rakibi titizlikle incelediğini ve baskıya rağmen uyku sorunu yaşamadığını iddia etti.
Hücum üçlüsüne duyulan güven
Odak noktası, Ousmane Dembélé ve Khvicha Kvaratskhelia gibi isimler tarafından sınanacak olan savunma hattını sağlamlaştırmak olsa da, Tah, Bayern’in kendi hücum gücünün de rakip kale önünde kaos yaratabileceğinden aynı derecede emin. Harry Kane, Michael Olise ve Luis Díaz’dan oluşan üçlü muhteşem bir formda ve Tah, antrenmanlarda bu üçlüyle karşı karşıya gelmenin, savunmacıları formda tutan zorlu bir görev olduğunu kabul ediyor.
"Bu oyuncularla her gün antrenman yapmak olağanüstü. Onların kalitesi sizi her gün daha iyi hale getiriyor; her gün size meydan okuyorlar," dedi Tah. 30 yaşındaki oyuncu, onlarla rekabetçi bir maçta değil de sadece kulübün antrenman sahasında karşılaşmak zorunda olduğu için rahatladığını ifade ederek şakayla karışık bir şekilde şunları ekledi: "Onların diğer savunmacıları alt etmesini izlemeyi tercih ederim."
- Getty Images Sport
Yarı final için kondisyon artışı
Kompany, maç öncesi son antrenmanda sakatlık cephesinde önemli bir müjde aldı. Uzun süredir kadroda yer almayan Serge Gnabry dışında, teknik direktör kadrosunun neredeyse tam kadro hazır olduğunu doğruladı; bu durum, uzun sürmesi muhtemel bir Avrupa futbolu gecesi için kendisine hayati bir taktiksel esneklik sağlıyor.
Deneyimli bek Raphael Guerreiro ve genç Lennart Karl'ın dönüşü, maçın tempoda bir değişiklik gerektirmesi durumunda yedek kulübesinden yeni seçenekler sunuyor. Kadro neredeyse tam kadro olduğundan, Kompany önündeki göreve odaklanmaya devam ediyor ve bu büyüklükteki bir maç için herkesin formda ve hazır olmasının çok önemli olduğunu belirtiyor. Bayern, son şampiyonun tahtını devirip finale kalmayı hedeflerken, klasik bir karşılaşma için sahne hazır.