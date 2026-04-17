Vincent Kompany'nin buna çok ihtiyacı var: FC Bayern'in arzuladığı bir oyuncu hakkında yaptığı eleştirel açıklama, takımın aleyhine mi işleyecek?

Birçok kaynağın bildirdiğine göre, FC Bayern, Newcastle United'ın 25 yaşındaki çok yönlü hücum oyuncusu için yoğun çaba sarf ediyor. Nicolas Jackson'dan tamamen farklı bir oyuncu tipine sahip olmasına rağmen, Gordon gelecekte onun kadro yerini alabilir. Chelsea'den gelen, maliyeti kadar hayal kırıklığı yaratan bu kiralık oyuncu, kulüp tarafından kalıcı olarak transfer edilmeyecek.

Gordon aslen sol kanat oyuncusu olsa da, Newcastle'da son zamanlarda çoğunlukla Vincent Kompany'nin de tercih ettiği 4-2-3-1 sisteminde santrfor olarak görev yaptı. Newcastle fanzini The Mag'den blog yazarı ve podyümcu Jamie Smith, SPOX'a verdiği röportajda "O iyi bir sahte dokuz numara, ancak en iyi pozisyonu hala sol kanat; buradan güçlü sağ ayağıyla ortaya doğru çekilebilir" dedi.

FC Bayern'de Gordon, Diaz ve Kane'in yedeği olarak görev yapabilir ve bu rolde, özellikle oyuna girdikten sonra muazzam hızıyla Münih ekibinin oyununa yeni bir boyut kazandırabilir. Gordon, Avrupa'nın en hızlı oyuncularından biri olarak kabul ediliyor. Bu Şampiyonlar Ligi sezonunda 36,4 km/s hızla yakalandı ve en hızlı oyuncular listesinde sekizinci sırada yer aldı. Karşılaştırma için: Bugüne kadar Münih'in en hızlı oyuncuları, 33,9 km/s hızla koşan Olise, Jackson ve Konrad Laimer'di. Hızının yanı sıra Gordon, top sürme yeteneği ve özverili presleme davranışıyla da dikkat çekiyor. Özellikle bu son özellik, rekor şampiyonun yorulmak bilmeyen oyun tarzını göz önünde bulunduran Vincent Kompany'nin hoşuna gidecektir.