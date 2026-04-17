Vincent Kompany'nin buna çok ihtiyacı var: FC Bayern'in arzuladığı bir oyuncu hakkında yaptığı eleştirel açıklama, takımın aleyhine mi işleyecek?

Son yıllarda FC Bayern'de yaz aylarında bir gelenek haline geldi: Her yıl Premier Lig'den pahalı bir hücum oyuncusu transfer ediliyor. 2023'te Tottenham Hotspur'dan 95 milyon avroya Harry Kane, 2024'te Crystal Palace'tan 53 milyon avroya Michael Olise, 2025'te ise Liverpool'dan 70 milyon avroya Luis Diaz. Bu üçlü, şu anda Avrupa'nın en tehlikeli hücum üçlüsünü oluşturuyor. Önümüzdeki yaz Anthony Gordon da onlara katılacak mı?
Çeviri:
Birçok kaynağın bildirdiğine göre, FC Bayern, Newcastle United'ın 25 yaşındaki çok yönlü hücum oyuncusu için yoğun çaba sarf ediyor. Nicolas Jackson'dan tamamen farklı bir oyuncu tipine sahip olmasına rağmen, Gordon gelecekte onun kadro yerini alabilir. Chelsea'den gelen, maliyeti kadar hayal kırıklığı yaratan bu kiralık oyuncu, kulüp tarafından kalıcı olarak transfer edilmeyecek.
Gordon aslen sol kanat oyuncusu olsa da, Newcastle'da son zamanlarda çoğunlukla Vincent Kompany'nin de tercih ettiği 4-2-3-1 sisteminde santrfor olarak görev yaptı. Newcastle fanzini The Mag'den blog yazarı ve podyümcu Jamie Smith, SPOX'a verdiği röportajda "O iyi bir sahte dokuz numara, ancak en iyi pozisyonu hala sol kanat; buradan güçlü sağ ayağıyla ortaya doğru çekilebilir" dedi.
FC Bayern'de Gordon, Diaz ve Kane'in yedeği olarak görev yapabilir ve bu rolde, özellikle oyuna girdikten sonra muazzam hızıyla Münih ekibinin oyununa yeni bir boyut kazandırabilir. Gordon, Avrupa'nın en hızlı oyuncularından biri olarak kabul ediliyor. Bu Şampiyonlar Ligi sezonunda 36,4 km/s hızla yakalandı ve en hızlı oyuncular listesinde sekizinci sırada yer aldı. Karşılaştırma için: Bugüne kadar Münih'in en hızlı oyuncuları, 33,9 km/s hızla koşan Olise, Jackson ve Konrad Laimer'di. Hızının yanı sıra Gordon, top sürme yeteneği ve özverili presleme davranışıyla da dikkat çekiyor. Özellikle bu son özellik, rekor şampiyonun yorulmak bilmeyen oyun tarzını göz önünde bulunduran Vincent Kompany'nin hoşuna gidecektir.
- Getty Images
Anthony Gordon'un Newcastle United'da büyük çıkış yakalaması
Liverpool'da doğan Gordon, ilk olarak en sevdiği kulüp olan LFC'de oynadı, ancak 11 yaşında takımdan çıkarıldı. Ardından, yerel rakip FC Everton'a ilginç bir transfer gerçekleştirdi. 16 yaşında profesyonel olarak ilk maçına çıktı, ancak dört yıl ve ikinci lig takımı Preston North End'e yaptığı inişli çıkışlı bir kiralık transferin ardından ancak ilk 11'in vazgeçilmez oyuncusu haline geldi.
Ocak 2023'te, Gordon o zamanlar 21 yaşındaydı, yeni zengin Newcastle United onu kadrosuna katmak istedi. Everton onu bırakmak istemedi, bunun üzerine Gordon takım antrenmanlarını boykot etti. Sonunda istediğini elde etti ve 46 milyon avroya Newcastle'a transfer oldu. Yarım yıllık bir adaptasyon döneminin ardından Newcastle'da olağanüstü bir ilk tam sezon geçirdi. On iki gol, 16 asist, Yılın Oyuncusu ödülü, İngiltere Milli Takımı'nda ilk kez forma giydi ve Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'na katıldı.
- Getty Images Sport
Penaltılar, kırmızı kartlar ve Liverpool FC ile flörtler
Hızlı yükselişi, eski ve en sevdiği kulüp olan Liverpool ile defalarca flört etmesiyle eşlik etti. Bir röportajda Gordon, Reds'in efsanesi Steven Gerrard'ı "kahramanı" ve bir "tanrı" olarak nitelendirdi. Ayrıca, Merseyside derbilerinde Everton'a gol atmasını ama yine de yenilmesini dileyen koyu kırmızı taraftar akrabalarından bahsetti. "Ailemde Everton'ı destekleyen tek bir kişi bile yok. Tek bir kişi bile." 2024 yazında, kayıp oğlun kırmızı Liverpool'a dönüşüyle ilgili söylentiler neredeyse kaçınılmazdı, ancak transfer sonunda gerçekleşmedi.
"O zamandan beri bu konu kafasında biraz dolaşıyor gibi görünüyor," diye tahmin ediyor Smith. "O zamandan beri performansı muhteşem ile ilgisiz ve etkisiz arasında gidip geliyor." Gordon, düzenli olarak gol ve asist toplamaya devam etmesine rağmen, 2023/24 sezonundaki kadar istikrarlı bir performans sergilemedi. Toplamda Newcastle formasıyla 152 resmi maçta 39 gol ve 28 asist kaydetti. Bu Şampiyonlar Ligi sezonunda tek başına 12 gol katkısı sağladı, ancak takımıyla birlikte FC Barcelona'ya karşı çeyrek finalde elendi. Newcastle formasıyla attığı tüm gollerin neredeyse üçte biri penaltılardan geldi. Penaltı noktasında Kane kadar güvenilir; bu açıdan FC Bayern'de vatandaşı için uygun bir yedek olabilir.
Newcastle teknik direktörü Eddie Howe, geçtiğimiz günlerde Gordon'u "gerçek bir savaşçı" olarak övdü. Bu yönüyle Diaz'ı anımsatıyor, ancak zaman zaman mücadelesini biraz abartıyor - Newcastle formasıyla aldığı üç kırmızı kart da bunu kanıtlıyor. "Onun öfkesi bize pahalıya mal oldu," diyor Smith. Geçen sezon FA Cup'ta Brighton & Hove Albion'a karşı elenirken ve bu sezon da - tam da Liverpool'a karşı - bir mağlubiyette.
- Getty Images Sport
FC Bayern, Newcastle United karşısında iki kez de mağlup oldu
Reds'in, tıpkı Arsenal gibi, Gordon'a ilgisini sürdürdüğü söyleniyor. Bu transferin Bayern Münih için karmaşık hale gelmesinin sebebi, sadece bu üst düzey rekabet değil. Sky'a göre Bayern Münih, Gordon'un menajerleriyle "oldukça somut görüşmeler" yürütüyor ve oyuncunun kendisi de transferle ilgileniyor gibi görünüyor; ancak Gordon, 2030 yılına kadar Newcastle ile sözleşmeli ve sözleşmesinde çıkış maddesi bulunmuyor.
Söylentilere göre Münih ekibi, 60 milyon euro civarında bir transfer ücreti öngörüyor. Smith, "Ancak, nispeten deneyimsiz bir 21 yaşındaki oyuncu için 46 milyon euroya transfer edildiği bir oyuncuya 90 milyon eurodan az bir rakam beklemiyorum" diyor. Newcastle, prensip olarak yıldız oyuncusunu satmak istemiyor, ancak Premier League'in Finansal Fair Play kurallarına uymak için yaz aylarında gelir elde etmek zorunda. Özellikle de Avrupa kupalarında yer alamama tehlikesi var. Sezonun bitmesine altı hafta kala Newcastle sadece 14. sırada ve uluslararası turnuvalara katılma hakkı için gereken puana beş puan geride.
Yakın geçmişte FC Bayern, transfer piyasasında Newcastle'a karşı iki kez başarısızlığa uğradı. Ocak 2024'te Münih ekibi, Newcastle'ın sağ bek oyuncusu Kieran Trippier'i kadrosuna katmak istiyordu. Oyuncu ile anlaşmaya varılmıştı, ancak Newcastle'ın transfer ücreti taleplerini karşılamak istemediler. Bunun yerine Sacha Boey, 30 milyon avroya Galatasaray'dan transfer edildi.
Geçtiğimiz yaz, Münih ekibi Nick Woltemade'yi uzun süre boşuna takip etti, ardından oyuncu 75 milyon euroya VfB Stuttgart'tan Newcastle'a transfer oldu. "Stuttgartlıları, bu kadar çok para ödeyen bir aptal buldukları için - şimdi tırnak işareti koyuyorum - tebrik etmekten başka bir şey yapamam," dedi denetim kurulu üyesi Karl-Heinz Rummenigge Eylül sonunda. Belki de bu "aptal", Gordon için talep ettiği transfer ücretiyle bu sözün intikamını şimdi alıyor.
Anthony Gordon: Bu sezon Newcastle United'daki performans istatistikleri
Maçlar Goller Asistler Sarı Kartlar Kırmızı Kartlar 46 17 5 1