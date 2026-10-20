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Vincent Kompany'nin Bayern Münih'in Arsenal ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçında görev yapması şüpheli: Teknik direktör hastalandı, Manuel Neuer ve Joshua Kimmich'in durumu da belirsiz
Kompany viral enfeksiyon nedeniyle sahalardan uzak kaldı
Bavyera devi, teknik direktörünün Allianz Arena'daki Avrupa mücadelesinde yedek kulübesindeki yerini alıp alamayacağını öğrenmek için zamanla yarışıyor . Kompany, kalçasını önemli ölçüde etkileyen viral enfeksiyondan iyileşmeye çalışırken salı günü takımın son antrenmanını yönetemedi ve maç öncesi basın toplantısına da katılamadı.
Basın toplantısında Kompany'nin yerine konuşan Bayern'in yardımcı antrenörü Aaron Danks, eski Manchester City kaptanının sağlık durumuna ve Mikel Arteta'nın takımına karşı görev yapma ihtimaline ilişkin ayrıntılı bilgi verdi. 43 yaşındaki Danks, Bulinews'un aktardığına göre şunları söyledi: “Vincent'ın viral bir enfeksiyonu var. Biraz dinlenmesi önemli. Durumunu sürekli takip ediyoruz ve yarın nasıl olduğuna bakacağız. Sürekli iletişim hâlindeyiz. Bize görüşlerini iletiyor. Yarın Allianz Arena'da olup olamayacağına gelince, bunu yarın göreceğiz.”
Her zamanki düzenlerinin aksamasına rağmen Danks, teknik ekibin önündeki göreve odaklandığını vurguladı. Kompany'nin maçta görev yapamayacağının kesinleşmesi hâlinde ekibin sorumlulukları üstlenmeye hazır olduğunu belirtti. Yedek kulübesindeki olası rolü hakkında da şunları ekledi: “Benim için pek bir şey değişmiyor. Güçlü bir teknik ekibiz ve çalışma düzenimiz oturmuş durumda. Oyuncuların yarına hazır olması için enerji seviyelerini yüksek tutmalıyız.”
- Getty Images Sport
Kimmich ve Neuer'in sağlık durumlarına ilişkin endişeler
Teknik direktör konusundaki belirsizliğe, Bayern'in en etkili iki tecrübeli isminin fiziksel durumuna ilişkin endişeler de eklendi. Joshua Kimmich de Arsenal maçı öncesinde kulübün son antrenmanına katılmayan dikkat çekici isimlerden biriydi. Yokluğu, ayrıntıları açıklanmayan kişisel nedenlere bağlandı. Birden fazla mevkide oynayabilen 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Bayern Münih'in tüm kulvarlarda oynadığı 10 maçın tamamında forma giydi ve dört asist yaptı.
Kimmich'in durumuna ilişkin konuşan Danks, oyuncunun kadroda yer alıp almayacağı konusunda kesin bir yanıt veremedi. Yardımcı antrenör, „Josh bugün kişisel nedenlerle yoktu. Bunun yarın için ne anlama geleceğinden emin değilim“ dedi.
Bayern Münih'te kaleci ikilemi
Nadir gelen olumlu haberlerden birinde, deneyimli kaleci Manuel Neuer, ayak sakatlığı nedeniyle önceki iki maçı kaçırdıktan sonra çimlere döndü. 40 yaşındaki kaleci bu sezon tüm kulvarlarda altı maçta forma giydi ancak 10 Ekim'de Augsburg ile 2-2 berabere kalınan maçta yaptığı çok konuşulan hatanın ardından sakatlığı nedeniyle RB Leipzig karşısında alınan 6-1'lik galibiyette forma giyemedi ve Viking ile 3-3 berabere biten Şampiyonlar Ligi maçında yedek kulübesinde kaldı.
“Henüz karar vermedik. Manu iki gündür yeniden sahada, bu harika. Teknik ekiple ve Vincent'la birlikte karar vereceğiz. Ama Manu'nun dönmesi çok güzel,” diyen Danks, kaptanın iyileşme sürecine ilişkin son durumu doğruladı.
- Getty Images Sport
Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi performansı ve kendi ligindeki konumu
Bayern Münih, Bodo/Glimt’i 5-0 mağlup ettikten sonra Viking ile berabere kaldı ve dört puanla Şampiyonlar Ligi puan tablosunda şu anda 10. sırada yer alıyor. Bundesliga’da ise 14 puana ulaşan Bayern Münih, ikinci sıradaki Borussia Dortmund’un averajla önünde lider durumda.
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