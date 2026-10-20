Bavyera devi, teknik direktörünün Allianz Arena'daki Avrupa mücadelesinde yedek kulübesindeki yerini alıp alamayacağını öğrenmek için zamanla yarışıyor . Kompany, kalçasını önemli ölçüde etkileyen viral enfeksiyondan iyileşmeye çalışırken salı günü takımın son antrenmanını yönetemedi ve maç öncesi basın toplantısına da katılamadı.

Basın toplantısında Kompany'nin yerine konuşan Bayern'in yardımcı antrenörü Aaron Danks, eski Manchester City kaptanının sağlık durumuna ve Mikel Arteta'nın takımına karşı görev yapma ihtimaline ilişkin ayrıntılı bilgi verdi. 43 yaşındaki Danks, Bulinews'un aktardığına göre şunları söyledi: “Vincent'ın viral bir enfeksiyonu var. Biraz dinlenmesi önemli. Durumunu sürekli takip ediyoruz ve yarın nasıl olduğuna bakacağız. Sürekli iletişim hâlindeyiz. Bize görüşlerini iletiyor. Yarın Allianz Arena'da olup olamayacağına gelince, bunu yarın göreceğiz.”

Her zamanki düzenlerinin aksamasına rağmen Danks, teknik ekibin önündeki göreve odaklandığını vurguladı. Kompany'nin maçta görev yapamayacağının kesinleşmesi hâlinde ekibin sorumlulukları üstlenmeye hazır olduğunu belirtti. Yedek kulübesindeki olası rolü hakkında da şunları ekledi: “Benim için pek bir şey değişmiyor. Güçlü bir teknik ekibiz ve çalışma düzenimiz oturmuş durumda. Oyuncuların yarına hazır olması için enerji seviyelerini yüksek tutmalıyız.”