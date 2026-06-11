Getty Images
Çeviri:
Vincent Kompany istediği oyuncuyu kaptı! Bayern Münih, Alman stoper için 65 milyon avroluk transfer görüşmelerinde 'önemli bir ilerleme' kaydetti
Bavyeralılar yıldız transferine çok yaklaştı
Bayern'in spor direktörü Max Eberl ile Frankfurt'un spor direktörü Markus Krosche arasındaki görüşmeler, haftalar süren yoğun görüşmelerin ardından hızla ilerledi. BILD'e göre, iki Bundesliga kulübü, performansla bağlantılı olası ek ödemeler de dahil olmak üzere toplam 65 milyon avro (56 milyon sterlin) değerinde bir paket üzerinde anlaşmaya vardı. Bu yüksek transfer ücreti, 22 yaşındaki oyuncuyu Alman rekortmen şampiyonunun görkemli tarihindeki en pahalı transferlerden biri haline getirecek.
- Getty Images Sport
Kompany savunmada baskı kuruyor
Resmi bir açıklama yapılmadan önce, anlaşmanın yapısal çerçevesi şu anda iki tarafı ayıran tek küçük tartışma konusu. Bayern, nihai transfer ücretini büyük ölçüde primlerle desteklemeyi tercih ederken, Frankfurt ise daha yüksek bir garantili sabit tutar için ısrarcı davranıyor. Kulüp içinde Kompany, bu transferin arkasındaki itici güç olmuş durumda; çok yönlü Frankfurt yıldızını, hem bek pozisyonunda hem de sol kanatta daha ileriye çıkarak mükemmel bir performans sergileyebilecek ideal bir oyuncu olarak görüyor.
Sorunsuz müzakereler, uzun süren bir süreci önler
Kulüp yetkilileri, formaliteleri bir an önce tamamlamak için sabırsızlanıyor; bu durum, geçen yaz Nick Woltemade’in transferinde yaşanan uzun süren çıkmazla keskin bir tezat oluşturuyor. Woltemade, Bayern ile aylarca süren kamuoyuna yansıyan pazarlıkların ardından, son anda Stuttgart’tan Newcastle’a transfer olmuştu. Brown şu anda milli takım göreviyle Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunduğundan, zorunlu sağlık muayenesinin doğrudan orada gerçekleştirilmesi için organizasyonel planlar yapılıyor. Kulüpler arasında tıbbi verilerin dijital olarak paylaşılması, Brown'un Atlantik'in ötesindeki Almanya'daki görevini aksatmadan işlemlerin hızlı bir şekilde tamamlanmasını sağlıyor.
- Getty Images
Dünya Kupası görevleri bekliyor
Dinamik savunma oyuncusu, herhangi bir dikkat dağınıklığı yaşamadan tamamen milli takım görevlerine odaklanabilmek için kulüpteki geleceğini bir an önce netleştirmeye kararlı. Brown’un, taktiksel esnekliğini ve yüksek tempolu oyun stilini takdir eden Julian Nagelsmann’ın takımında ilk 11’de yer alacağına dair güçlü beklentiler var.
Almanya, Pazar günü Curacao ile turnuvaya başlayacak ve oyuncu, Bavyera'ya yapacağı bu önemli transferin de aynı zamanda resmiyet kazanmasını bekliyor.