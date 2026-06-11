Vincent Kompany istediği oyuncuyu kaptı! Bayern Münih, Alman stoper için 65 milyon avroluk transfer görüşmelerinde 'önemli bir ilerleme' kaydetti

Dinamik savunma oyuncusu, herhangi bir dikkat dağınıklığı yaşamadan tamamen milli takım görevlerine odaklanabilmek için kulüpteki geleceğini bir an önce netleştirmeye kararlı. Brown’un, taktiksel esnekliğini ve yüksek tempolu oyun stilini takdir eden Julian Nagelsmann’ın takımında ilk 11’de yer alacağına dair güçlü beklentiler var.

Almanya, Pazar günü Curacao ile turnuvaya başlayacak ve oyuncu, Bavyera'ya yapacağı bu önemli transferin de aynı zamanda resmiyet kazanmasını bekliyor.