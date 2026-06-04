Vincent Kompany ile yapılan görüşme, kararın alınmasında belirleyici olmuş! FC Bayern, istediği oyuncuyla anlaşmaya varmış gibi görünüyor – ilk dev transfer tamamlanmak üzere mi?

Buna göre, Brown ile Bayern teknik direktörü Vincent Kompany arasında son derece olumlu görüşmeler yapıldığı ve taraflar arasında 2031'e kadar geçerli olacak uzun vadeli bir sözleşme üzerinde anlaşmaya varıldığı belirtiliyor.

Münih ekibi, SGE yetkilileriyle de temasa geçmiş olsa da, henüz bir anlaşmadan söz edilemez. Duyumlara göre Frankfurt, sol bek için 60 milyon euro talep ediyor; bu rakam, anlaşmanın bozulmasına neden olabilir.

22 yaşındaki oyuncu, Eintracht ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Yakın zamanda Säbener Straße'ye transfer olasılığı sorulduğunda Brown, son olarak temkinli bir tavır sergilemişti. Frankfurt'ta "kendini çok rahat" hissettiğini, "şehirde de öyle, orada arkadaşlarım var. Buraya gerçekten uyum sağladım, çok eğleniyorum" demişti.