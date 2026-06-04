Sky'ın haberine göre, Almanya'nın rekor şampiyonu ile Eintracht Frankfurt'ta dört kez milli forma giymiş olan oyuncu arasında, önümüzdeki transfer döneminde gerçekleşecek bir transfer konusunda bir anlaşma var.
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Vincent Kompany ile yapılan görüşme, kararın alınmasında belirleyici olmuş! FC Bayern, istediği oyuncuyla anlaşmaya varmış gibi görünüyor – ilk dev transfer tamamlanmak üzere mi?
Buna göre, Brown ile Bayern teknik direktörü Vincent Kompany arasında son derece olumlu görüşmeler yapıldığı ve taraflar arasında 2031'e kadar geçerli olacak uzun vadeli bir sözleşme üzerinde anlaşmaya varıldığı belirtiliyor.
Münih ekibi, SGE yetkilileriyle de temasa geçmiş olsa da, henüz bir anlaşmadan söz edilemez. Duyumlara göre Frankfurt, sol bek için 60 milyon euro talep ediyor; bu rakam, anlaşmanın bozulmasına neden olabilir.
22 yaşındaki oyuncu, Eintracht ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Yakın zamanda Säbener Straße'ye transfer olasılığı sorulduğunda Brown, son olarak temkinli bir tavır sergilemişti. Frankfurt'ta "kendini çok rahat" hissettiğini, "şehirde de öyle, orada arkadaşlarım var. Buraya gerçekten uyum sağladım, çok eğleniyorum" demişti.
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Bayern, Alphonso Davies'in yerine geçecek bir oyuncu mu arıyor?
Bayern'in şu anda bir sol bek transferiyle anılması tesadüf değil. Raphael Guerreiro, sözleşmesinin sona ermesinin ardından Alman rekortmeniyle yollarını ayırdı; ayrıca Hiroki Ito hakkında da ısrarlı transfer söylentileri dolaşıyor.
Alphonso Davies'in Münih'teki geleceği de belirsiz. FCB, Kanadalı oyuncuyla olan sözleşmesini Şubat 2025'te 2030'a kadar erken uzatmış olsa da, sakatlık eğilimi ve olağanüstü yüksek maaşı nedeniyle artık tartışmasız bir isim değil.
Medya haberlerine göre Bayern, uygun bir teklif gelmesi halinde Davies'i bırakmayı bile düşünüyor. Bu durumda bir yedek aday bulunması gerekecek ve Brown olası bir aday olabilir.
22 yaşındaki oyuncu için öncelikle Alman milli takımıyla Dünya Kupası turnuvası var. 26 oyuncudan biri olarak, 11 Haziran ile 19 Temmuz tarihleri arasında beşinci şampiyonluk için mücadele edecek olan milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın kadrosunda yer alıyor. Üstelik Brown, ilk başta tahmin edilenden daha büyük bir rol oynayabilir. Son olarak, asıl ilk 11'de yer alan David Raum'a göre bir adım önde çıktı ve Finlandiya ile oynanan hazırlık maçında ilk 11'de yer aldı. Muhtemelen Nagelsmann, turnuva sırasında rakibe göre ilk 11'de sol bek olarak kimin oynayacağına karar verecek.