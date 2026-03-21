Micah Richards, Thierry Henry, Jamie Carragher ve sunucu Kate Scott ile birlikte, dünya çapındaki futbolseverler arasında büyük beğeni toplayan CBS uzman ekibinin önemli bir parçasıdır. Bu dörtlü, derin futbol bilgisini eğlenceli anlarla mükemmel bir şekilde harmanlarken, Richards özellikle mizahı ve esprileriyle tanınmaktadır. Ancak son yayında, eski Manchester City oyuncusu, hayatının en zor dönemini ve eski bir futbolcu olarak karşılaştığı büyük zorlukları anlatma fırsatını değerlendirdi.
Vincent Kompany ile birlikte Manchester City'de iki şampiyonluk kazandı: Eski süper yetenek depresyonunu itiraf etti ve Thierry Henry ile birlikte unutulmaz bir TV anı yaşattı
Geçtiğimiz Çarşamba günü, efsanevi futbol programı CBS Sports Golazo, ekibiyle birlikte tipik bir Şampiyonlar Ligi gecesini daha yaşarken, Henry sunucu Scott'ı kısa bir süreliğine keserek birkaç dakikalığına mikrofonu devraldı. "Seni biraz kesebilir miyim? Biraz ben devralabilir miyim?" diye sordu 48 yaşındaki Henry. Önce eski ABD milli takım oyuncusu ve konuk Clint Dempsey'e birkaç övgü dolu söz söyledikten sonra, Henry bir sandalye sağındaki meslektaşı ve arkadaşı Micah Richards'a döndü ve ses tonu ciddileşti: "Sana bir şey söylemek istedim, çünkü dün söyleyemedim. Dün bana kendimi özdeşleştirebileceğim bir şey fark ettirdin. Ve bunu sana şahsen söylemek istedim."
Fransız dünya ve Avrupa şampiyonu, on yıl boyunca kendisini rahatsız eden her iki Aşil tendonu ile ilgili sorunlarından bahsetti, ancak yine de parlak kariyerini "kendi şartlarımla" sonlandırabildiğini vurguladı - bu, Richards'ın yapamadığı bir şeydi. Manchester City'de sağ bek olarak 245 resmi maça çıkan İngiliz oyuncu, ağır sakatlıklar nedeniyle 2019 yılında, henüz 31 yaşındayken profesyonel kariyerini sonlandırmak zorunda kalmıştı. Hatta son maçını 29 yaşında oynamıştı.
"Bununla nasıl başa çıktığına büyük saygı duyuyorum. Bunu zihinsel olarak nasıl başardığını bilmiyorum. Yine de her zaman burada neşeli bir şekilde oturuyor, herkesin moralini yükseltiyor ve herkesi mutlu ediyorsun. Sana sadece şunu söylemek istedim: Seni hafife almıyoruz. Bunu bilmeni istedim, çünkü bazen kimsenin seni görmediğini düşünüyorsun - ama biz seni görüyoruz," diye vurguladı Henry.
Micah Richards: "İlk ameliyatımı 17 ya da 18 yaşındayken oldum"
Biraz şaşkın ama gözle görülür şekilde duygulanmış bir şekilde Richards ayağa kalktı ve Henry'yi kucaklayarak yürekleri burkan bir an yaşattı. Scott'ın tekrar sorusu üzerine Richards içini döktü ve kariyerinin sonlarına doğru yaşadığı en zor dönemlerden bahsetti: "Kesinlikle depresyondaydım. Ama bununla yüzleşmedim. Bir şekilde bunu unutmak için çok içtim."
Richards'ın kariyeri boyunca yaşadığı sakatlıkların listesi gerçekten çok uzun; 13 yıllık profesyonel spor hayatında vücudunun neredeyse hiçbir bölgesi sakatlıktan kurtulmadı. 2010 yılında her iki Aşil tendonunda kronik sorunların ilk belirtileri ortaya çıktı. Bunu uyluk, baldır ve ayak bileği sakatlıkları izledi. Kariyerine son darbeyi ise nihayetinde diz sorunları vurdu. "İlk ameliyatımı 17 ya da 18 yaşındayken oldum. Bu durum tüm kariyerim boyunca devam etti." Artık devam edemeyeceğini, "aslında her üç günde bir dizimden sıvı boşaltmak zorunda kaldığımda" fark etti. Doktorun, bunun ileride hayatında büyük bir yük oluşturabileceği yönündeki uyarılarını, "çünkü futbolu çok seviyordum" diye görmezden geldi.
Bu süreçte arkadaşı Madge'e özellikle çok yardımı dokundu. "Hayatımı bir ölçüde perspektifine oturtmama yardımcı oldu, şu anlamda: Mutlu musun? Ailen yanında mı? Önemli olan diğer tüm şeyler değil," diye açıkladı Richards. "Hepsi sadece bir görünüşten ibaretti – profesyonel futbolcu hayatının getirdiği tüm o ışıltı ve ihtişam. Bu, hayata farklı bir bakış açısı kazanmamı sağladı – yani hayatın arabalar ve evlerden ibaret olmadığını anladım. Asıl önemli olan ilişkiler ve çevrendeki insanlardır."
Micah Richards: En popüler futbol programının sevimli günah keçisi
Dünya çapındaki kulüplerinde vazgeçilmez olan iş arkadaşları Henry ve Carragher'a kıyasla (Henry Arsenal'de, Carragher Liverpool'da), Richards'ın kariyeri biraz geride kalıyor. 2006 yılında ManCity'nin genç takımından A takımına yükseldi. Ancak o dönemki Manchester City, gök mavisi kulüp renkleri dışında bugünkü ManCity ile pek bir ilgisi yoktu. O dönemde Citizens, en iyi ihtimalle ortalama bir takımdı ve çoğunlukla Premier League'in alt sıralarında yer alıyordu.
Ancak 2009 yılında Abu Dhabi United Group'un kulübü devralmasıyla durum değişti. Grup, kulübe büyük miktarda finansman sağladı, çok sayıda süperstar transfer etti ve City'yi sonraki yıllarda İngiltere'nin seri şampiyonu haline getirdi. Richards, David Silva, bugünkü Bayern koçu Vincent Kompany veya Sergio Agüero gibi efsanelerle birlikte bu Premier Lig şampiyonluklarından ikisini kutladıktan sonra, 2014'te önce Fiorentina'ya kiralandı ve 2015'te Aston Villa'ya transfer oldu. Villa'da dört yıl boyunca sadece 26 resmi maçta forma giydi. Ayrıca İngiltere milli takımında 13 kez forma giydi.
Bu nedenle Richards, futbol dünyasında tüm zamanların en büyük forvetlerinden biri olarak kabul edilen Thierry Henry'nin ya da 2005'te Liverpool ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Jamie Carragher'ın sahip olduğu itibara sahip değil. Bu yüzden Richards, programda biraz daha az ciddiye alınıyor ve hakkında daha çabuk gülünüyor. Richards ise bunu sportmenlikle karşılıyor, her zaman gülümsüyor ve asla kişisel almıyor - o, ara sıra alay edilebilecek sempatik bir günah keçisi. Özellikle düzenli olarak viral olan Scott'ın tanıtım videolarında, Richards genellikle alay konusu olan kişidir. "İnsanların içindeki iyiliği görmeye çalışırım. Her zaman başkalarını cesaretlendirmeye çalışırım. Hayatım boyunca hep böyleydim," dedi. Son olarak, normalde pek konuşkan olmayan Michael Olise'yi bile güldürdü.
Ancak tüm bu şakaların ardında Richards'ın ciddi bir tarafı da var. Sahada fiziksel olarak sağlam olan bu savunma oyuncusu her zaman tutkulu ve taviz vermeyen bir tavır sergiledi. Saha dışında ise profesyonel futbolcu mesleğinin nadiren gündeme getirilen karanlık yönlerine dair ipuçları verdi: zihinsel sorunlar, yüksek performans baskısı, sakatlık nedeniyle takımdaki yerini kaybetme korkusu, başarısızlık durumunda eleştiri ve internetteki nefret. "Kesinlikle olaylara biraz farklı bir bakış açım vardı. Ama sonuçta ben pozitif bir insanım."
Micah Richards'ın kariyeri rakamlarla:
Takım
Maçlar
Goller
Asistler
Manchester City
245
9
1
Aston Villa
31
2
1
Fiorentina
19
0
1
İngiltere
13
1
2