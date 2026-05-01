Davies, Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Paris Saint-Germain'e karşı (4-5) sürpriz bir şekilde ilk 11'de yer aldıktan sonra, devre arasında oyundan alınmıştı. Perşembe günü sadece bireysel bir antrenman yaptı, bu da sağlık durumuyla ilgili endişeleri artırdı.
Çeviri:
Vincent Kompany iki iyi haber duyurdu! FC Bayern'in kadro durumuna ilişkin son gelişmeler
"Phonzy bugün normal olarak takımla antrenmana çıkacak," dedi Kompany Cuma günü düzenlediği basın toplantısında, ancak endişeleri giderdi. "PSG maçında biraz bir şey hissetti. Sonra devre arasında - ben orada değildim, yukarıdaydım - bu riski daha fazla almamaya karar verildi ve bu tamamen doğru bir karardı." Kompany, cezası nedeniyle maçı tribünden izledi; saha kenarında ise yardımcı antrenör Aaron Danks onun yerini aldı.
Maçtan sonra Davies "tüm testleri yaptırdı ve sonuçların hepsi pozitif çıktı" diye açıkladı Kompany. Perşembe günkü bireysel antrenman bu nedenle sadece bir önlemdi; Davies muhtemelen Cumartesi günü 1. FC Heidenheim maçında forma giyebilecek.
Tom Bischof geri dönüşün eşiğinde - Jonas Urbig, Heidenheim maçında ilk 11'de yer alacak
O zaman Tom Bischof da sahalara geri dönebilir. 20 yaşındaki çok yönlü oyuncu, kas yırtılması nedeniyle son beş resmi maçı kaçırmıştı. Kompany, "Umarım Tom Bischof yarın kadroda yer alır" dedi. Lennart Karl ise kas yırtılması nedeniyle Heidenheim maçında da forma giyemeyecek, ancak PSG ile oynanacak rövanş maçı için "hala bir şans var".
Kompany ayrıca, Heidenheim maçında yedek kaleci Jonas Urbig'in kaleyi koruyacağını doğruladı. Bu arada Manuel Neuer'in sözleşme uzatmasına çok az kaldığı söyleniyor. "Sezon artık sonsuza kadar sürmeyecek ve bu yüzden görüşmeler yapılıyor" dedi sportif direktör Christoph Freund. "Görüşmeler iyi gidiyor, ancak henüz açıklanacak başka bir şey yok."