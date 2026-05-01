Vincent Kompany iki iyi haber duyurdu! FC Bayern'in kadro durumuna ilişkin son gelişmeler

"Phonzy bugün normal olarak takımla antrenmana çıkacak," dedi Kompany Cuma günü düzenlediği basın toplantısında, ancak endişeleri giderdi. "PSG maçında biraz bir şey hissetti. Sonra devre arasında - ben orada değildim, yukarıdaydım - bu riski daha fazla almamaya karar verildi ve bu tamamen doğru bir karardı." Kompany, cezası nedeniyle maçı tribünden izledi; saha kenarında ise yardımcı antrenör Aaron Danks onun yerini aldı.

Maçtan sonra Davies "tüm testleri yaptırdı ve sonuçların hepsi pozitif çıktı" diye açıkladı Kompany. Perşembe günkü bireysel antrenman bu nedenle sadece bir önlemdi; Davies muhtemelen Cumartesi günü 1. FC Heidenheim maçında forma giyebilecek.