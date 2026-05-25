Vincent Kompany eve döndü! Bayern Münih teknik direktörü, Premier Lig şampiyonu kaptanın sürpriz dönüşünde Manchester City taraftarlarının önünde Premier Lig kupasını havaya kaldırırken, Pep Guardiola veda etti
Etihad'a efsanevi bir dönüş
City taraftarları, kulüp efsanesi Kompany’nin Etihad Stadyumu’nda düzenlenen özel kupa geçit töreninde Premier Lig kupasını havaya kaldırmasıyla duygusal ve yıldızlarla dolu bir kutlamaya tanık oldu. Etkinlikte kulüp, Pep Guardiola döneminde kazanılan 20 büyük kupanın tamamını sergiledi.
City taraftarlarına nostalji yaşatan bu dokunaklı sahnede, eski kaptan Kompany'ye Premier League kupasını kaldırma onuru verildi. Oyuncu olarak City'yi birçok şampiyonluğa taşıyan Kompany, şu anda Bayern Münih'in teknik direktörlüğünü yaptığı Almanya'dan gelerek konuk sunuculardan biri olarak özel bir katılımda bulundu.
Şehrin simgesine kahramanca karşılama
O günden bu yana teknik direktörlük alanında sağlam bir itibar kazanan Belçikalı efsane, Manchester taraftarları tarafından kahraman gibi karşılandı. Taraftarlar, kulüpteki kalıcı mirasının güçlü bir sembolü olan o ikonik kupayı havaya kaldırırken onun adını haykırdı. Onun varlığı, kulübün hakimiyete doğru ilk yükselişi ile günümüzdeki küresel bir güç olarak konumlanması arasında bir köprü görevi gördü.
Kompany'nin dönüşü, kulüp tarihinin en başarılı dönemini tanımlayan kupaya adanmış bir öğleden sonranın en önemli anıydı. Kupayı havaya kaldırırken, Leicester City'ye attığı ünlü gol ve farklı teknik direktörler altında savunmanın merkezinde gösterdiği uzun yıllar süren stoik liderliği anımsandı.
On yıllık üstünlüğün kutlanması
City, 20 büyük kupasının her birinin özel konuklar tarafından tek tek sahaya taşındığı benzersiz bir geçit töreni düzenledi. Bu eşi benzeri görülmemiş kupa sergilemesi, kulübün Guardiola’nın rehberliği ve Kompany gibi isimlerin liderliği altında ulaştığı başarıların muazzam boyutunu gözler önüne sermek amacıyla tasarlandı.
Etkinlik, hem zafer turu hem de duygusal bir veda niteliğindeydi ve kulübün son on yılda İngiliz ve Avrupa futbolundaki hakimiyetini vurguladı. Her kupa, City'nin Premier League standartlarını yeniden tanımladığı bir yolculuktaki belirli bir dönüm noktasını temsil ediyordu ve 2026 geçit töreni, birçokları için son perde niteliğindeydi.
Pep'in altın çağı
Guardiola'nın 2016 yazında Manchester City'ye gelmesinden bu yana, İspanyol teknik adam 593 maça çıktı ve bu maçlarda 423 galibiyet, 77 beraberlik ve 93 mağlubiyet elde etti. Teknik direktör, kulüp için altı Premier Lig şampiyonluğu, bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, üç FA Kupası ve beş Lig Kupası dahil olmak üzere toplam 20 kupa kazanarak görevinden ayrılıyor.