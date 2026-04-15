Transfermarkt'a göre, FCB teknik direktörü Vincent Kompany kısa süre önce Hannover 96'nın orta saha oyuncusunu aradı ve onunla yoğun bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, yaz aylarında onu Säbener Straße'ye geri getirecek olan Bayern'de Aseko'nun düzenli olarak forma giyme şansının ele alındığı belirtiliyor.
Vincent Kompany'den telefon geldi! İkinci Lig'in yıldız adayı, FC Bayern Münih'te bir şans yakalamayı umut ediyor
Kompany'nin, Bayern'in teknik direktörü olarak görev yaptığı ilk altı ayda düzenli olarak A takım antrenmanlarına dahil ettiği Aseko'nun büyük bir hayranı olduğu artık herkesçe biliniyor. Transfermarkt'a göre, Belçikalı teknik adam son telefon görüşmesinde 20 yaşındaki oyuncuyu 96'daki gelişimi nedeniyle övgüyle bahsetti.
2022'de Hertha BSC'den Bayern'in altyapısına geçen Aseko, Şubat 2025'te bir buçuk yıllığına Hannover'e kiralanmıştı. Birkaç aylık adaptasyon süresinin ardından, Berlin doğumlu oyuncu bu sezonun başında Niedersachsen'daki ikinci lig takımında forma giymeye başladı ve 2025/26 sezonunda ikinci ligin en iyi oyuncularından biri oldu. Hannover formasıyla şu ana kadar 29 maça çıkan Aseko, 3 gol ve 6 asist kaydetti.
96'lar, Alman U21 milli takım oyuncusu için anlaşılan satın alma opsiyonunu kullanmış olsa da, Bayern hemen geri satın alma opsiyonunu kullandı. 1,5 milyon euro karşılığında Aseko önümüzdeki sezon Münih'e geri dönecek ve FCB ile olan sözleşmesi 2028'e kadar devam edecek.
Noel Aseko, FC Bayern Münih'te Goretzka'nın yedeği olacak mı?
Geçtiğimiz haftalarda, Aseko'nun Bayern'de Leon Goretzka'nın boşalacak kadro pozisyonu için kulüp içinden bir çözüm olarak gündeme geldiği bildirilmişti. 31 yaşındaki tecrübeli oyuncunun yaz aylarında sözleşmesinin sona ermesiyle FCB'den ayrılacağı biliniyor. Bayern, dışarıdan bir yedek transfer etmek yerine, orta sahanın merkezindeki boşluğu, sağ kanatta da oynayabilen ve bu sayede Alman rekortmeninde düzenli olarak forma şansı bulabilecek Aseko ile doldurabilir.
Ancak Aseko, Hannover formasıyla gösterdiği güçlü performanslarla diğer ünlü kulüplerin de ilgisini çekti. 96'nın, genç oyuncuyu geri getirebilme şansı ancak bir üst lige yükselme durumunda çok düşük görünüyor. Diğer seçenekler çok cazip görünüyor; Aseko'nun adı Brighton & Hove Albion, Villarreal veya Eintracht Frankfurt ile anılıyor.
Transfermarkt'a göre Aseko, tekrar kiralanmak istemiyor, bunun yerine ya Bayern'de gerçek bir gelecek perspektifi sunulmasını ya da başka bir hırslı kulübe transfer olmayı istiyor. Kompany'nin çabaları, FCB'de bir gelecek için olumlu sinyaller veriyor.
Noel Aseko: Bu sezon Hannover 96 formasıyla kaydettiği istatistikler
Oyunlar
29
Gol
3
Asist
6
Sarı kart
7