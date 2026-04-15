Vincent Kompany'den telefon geldi! İkinci Lig'in yıldız adayı, FC Bayern Münih'te bir şans yakalamayı umut ediyor

Kompany'nin, Bayern'in teknik direktörü olarak görev yaptığı ilk altı ayda düzenli olarak A takım antrenmanlarına dahil ettiği Aseko'nun büyük bir hayranı olduğu artık herkesçe biliniyor. Transfermarkt'a göre, Belçikalı teknik adam son telefon görüşmesinde 20 yaşındaki oyuncuyu 96'daki gelişimi nedeniyle övgüyle bahsetti.

2022'de Hertha BSC'den Bayern'in altyapısına geçen Aseko, Şubat 2025'te bir buçuk yıllığına Hannover'e kiralanmıştı. Birkaç aylık adaptasyon süresinin ardından, Berlin doğumlu oyuncu bu sezonun başında Niedersachsen'daki ikinci lig takımında forma giymeye başladı ve 2025/26 sezonunda ikinci ligin en iyi oyuncularından biri oldu. Hannover formasıyla şu ana kadar 29 maça çıkan Aseko, 3 gol ve 6 asist kaydetti.

96'lar, Alman U21 milli takım oyuncusu için anlaşılan satın alma opsiyonunu kullanmış olsa da, Bayern hemen geri satın alma opsiyonunu kullandı. 1,5 milyon euro karşılığında Aseko önümüzdeki sezon Münih'e geri dönecek ve FCB ile olan sözleşmesi 2028'e kadar devam edecek.