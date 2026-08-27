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Vincent Kompany'den Jamal Musiala hakkında önemli güncelleme: Bayern Münih yıldızı Bundesliga açılış maçını kaçırmaya hazırlanıyor
Musiala antrenmanlara geri döndü
Musiala, Bayern'in yeni sezondaki ilk lig maçında forma giyemeyecek olmasına rağmen perşembe günü takımın tamamıyla antrenmanlara dönerek iyileşme sürecinde önemli bir adım attı. 23 yaşındaki oyun kurucu, kulübün yaz hazırlıkları sırasında yaşanan bir dizi endişe verici olayın ardından yakın tıbbi gözetim altında bulunuyordu. Kompany, orta sahanın ilerleyişine dair iyimser bir tablo çizerek, mevcut ilaçlarının artırılan dozuna vücudu uyum sağlarken buna iyi tepki verdiğini belirtti
Kompany süreci daha ayrıntılı şekilde anlatırken, Bundesliga devinde oyuncunun uzun vadeli sağlığının mutlak öncelik olmaya devam ettiğini vurguladı. Kompany, "Bu, ilaç dozundaki artışa alıştığı ve buna iyi tepki verdiği anlamına geliyor" dedi. "Bir noktada yeniden kadroda olacak ve tekrar normal şekilde oynayacak, ancak elbette bu kararı tüm (tıbbi) uzmanlarla el ele vererek alacağız. Durumu iyi. Bugün takım antrenmanına katılacak. Ama yarın kadroda olmayacak."
- Getty Images Sport
Oyuncunun iyileşme sürecini yönetmek
Musiala'nın Stuttgart maçında oynatılmaması kararı tamamen tedbir amaçlı alındı ve Bayern'in oyuncu sağlığına yönelik temkinli yaklaşımını yansıtıyor. Max Eberl daha önce, profesyonel futbolun talepleriyle Musiala'nın kendine özgü nörolojik ihtiyaçları arasında denge kurmanın zorluklarını ayrıntılarıyla anlatmıştı. Bayern, bir sağlık uzmanları kurulunu sürece dahil ederek dönüş sürecindeki her adımın bilimsel veriler ve uzman tavsiyeleriyle desteklenmesini sağlıyor.
"Şimdi görev, ilacı yeniden ayarlamak; böylece daha önce bulunduğumuz noktaya geri dönebilir, yani çok ama çok uzun bir süre nöbet geçirmediği bir duruma ulaşabilir," dedi Bayern'in sportif direktörü.
Çökmelerin arkasındaki nörolojik sorun
Musiala etrafındaki endişe, bu ay orta sahanın sahada yere yığıldığı iki ayrı olaydan kaynaklanıyor. İlki 15 Ağustos'ta RB Leipzig'e karşı oynanan hazırlık maçında yaşandı ve ikincisi ise sadece üç gün sonra Heidenheim karşılaşmasında geldi. Bu olaylar, bayılmaların altında yatan nedeni belirlemek için kapsamlı bir tıbbi incelemeye yol açtı. Musiala da sonunda duruma açıklık getirerek kendisine "nörolojik bir işlev bozukluğunun neden olduğu absans nöbetleri" teşhisi konduğunu açıkladı.
Bayern'in sağlık ekibi, bu nöbetlerin tekrarlamasını önlemek için oyuncunun tedavi planını en uygun hale getirmek adına çalışıyor. Şu anki temel amaç, ilacında en doğru dengeyi bularak onu geçen sezon boyunca sahip olduğu istikrarlı duruma geri döndürmek.
- Getty Images
Bayern, Stuttgart sınavına hazırlanıyor
Musiala'nın yokluğunda Kompany, dirençli bir Stuttgart takımının savunmasını açmak için gereken kıvılcımı başka yerde aramak zorunda kalacak. Bayern, evinde şampiyonluk unvanını güçlü bir galibiyetle savunmaya başlamaya kararlı ve teknik direktör de önümüzdeki ayların tonunu belirlemek için profesyonel bir performans umuyor.
Şöyle dedi: "Aklımda her zaman sonunda başarılı olabileceğimize dair bir inanç var. Ama asla emin olamazsınız ve bu da size ayrıca bir itici güç verir. Benim zihnimde sıfır şampiyonluk var, her şeyi yeniden göstermem gerekiyor."
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