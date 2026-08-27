Musiala'nın Stuttgart maçında oynatılmaması kararı tamamen tedbir amaçlı alındı ve Bayern'in oyuncu sağlığına yönelik temkinli yaklaşımını yansıtıyor. Max Eberl daha önce, profesyonel futbolun talepleriyle Musiala'nın kendine özgü nörolojik ihtiyaçları arasında denge kurmanın zorluklarını ayrıntılarıyla anlatmıştı. Bayern, bir sağlık uzmanları kurulunu sürece dahil ederek dönüş sürecindeki her adımın bilimsel veriler ve uzman tavsiyeleriyle desteklenmesini sağlıyor.

"Şimdi görev, ilacı yeniden ayarlamak; böylece daha önce bulunduğumuz noktaya geri dönebilir, yani çok ama çok uzun bir süre nöbet geçirmediği bir duruma ulaşabilir," dedi Bayern'in sportif direktörü.