Hafta sonu SC Freiburg'a karşı muhteşem bir geri dönüşün ardından elde edilen 3-2'lik zorlu galibiyette maçın kahramanı sorulduğunda, FC Bayern Münih'in basın toplantısında ilginç bir an yaşandı. Kompany aniden işaret parmağını basın sözcüsü Dieter Nickles'e doğru kaldırdı.
Vincent Kompany'den bir işaret! FC Bayern Münih'in yıldızı büyük övgüler aldı ve Joshua Kimmich'te özel bir anıyı canlandırdı
"Son konu," dedi Kompany, Bischof'un attığı iki golle ilgili uzun bir cevabın ardından ve sözlerine devam etti: "Sezon başında kadromuzun küçük olması hakkında çok konuştuk. Sezon başında Bischof'u doğru değerlendiremediğinizde bunu anlayabilirsiniz. Ya da sezon başında Lennart Karl'ı doğru değerlendiremediğinizde. İkisi de bu seviyeyi gösterirse, birdenbire kadromuz daha geniş görünür. Her şey organik bir şekilde gelişti ve bu bize çok yardımcı oldu."
Hatırlayalım: Yaz aylarında, Bayern'in acil durumlarda kadro derinliğinin yetersiz kalabileceği konusunda bir tartışma çıkmıştı. Artık bu konu çoktan gündemden düştü. Elbette bunun nedeni, sonuçların iyi olması ve rekorların arka arkaya kırılmasıdır. Ancak aynı zamanda Kompany'nin çok sayıda yetenekli oyuncuya ve altyapıdan yetişen oyunculara güven duyması, bu oyuncuların ara sıra yaşanan sakatlık sorunlarını sınırlı tutması ve genel olarak ikna edici performanslar sergilemesi de bir etken.
Kompany: "Tom ve Lenny ile her şeyin yolunda gitmesi bizim için büyük şans oldu"
Kompany, parmağıyla işaret etmeden hemen önce Bischof ve Karl'ı övmüştü. Bayern teknik direktörü öncelikle, yaz aylarında Bischof'u TSG 1899 Hoffenheim'dan bedelsiz transfer eden ve bu sezon FCB Campus'tan profesyonel takıma yükselen Karl'a güvenen spor direktörü Max Eberl ve Christoph Freund'un iyi çalışmalarını vurguladı. "Bu kolay değil, çünkü çok yetenekli olmak gerekiyor. Sadece yetenekli olmakla kalmayıp, rolün ne olduğunu ve bu rolün içinde nasıl gelişebileceğimi anlamak için sabır ve zeka da gerekiyor," diye açıkladı Kompany: "Tom ve Lenny ile her şeyin yolunda gitmesi bizim için büyük şans. Sadece kalite açısından değil, zihniyet açısından da."
Kompany, Bischof'un önümüzdeki "aylarda ve yıllarda" kulüp için değerini kanıtlayacağına ve "kendi tarihini yazacağına" inanıyor. Aynı zamanda şunu da kabul etti: "Şu anda sakin kalıyorum, ancak bunu kadromuz için olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyorum."
Piskopos, Kimmich'e FC Bayern'deki ilk günlerini hatırlattı
Birkaç dakika önce, Bernabeu'daki basın toplantısında yer alan Joshua Kimmich de Bischof için sadece övgü dolu sözler sarf etmişti. "Genel olarak Tom'un durumu bana on bir yıl önceki kendi durumumu biraz hatırlatıyor," dedi 2015 yılında VfB Stuttgart'tan Bayern Münih'e transfer olan ve daha önce sadece kiralık olarak oynadığı RB Leipzig'de 3. ve 2. Lig'de deneyim kazanmış olan Alman Milli Takımı kaptanı. "Hissedilen o ki, sezon öncesinde kimse onun Bayern Münih gibi bir takım için önemli olabileceğine inanmıyordu. Tom'da ise erken bir aşamada iyi bir zihniyete, iyi bir mentaliteye sahip olduğu fark edildi. Öğrenmeye ve gelişmeye hazır olduğu. Bunu her gün antrenmanlarda görebiliyorsunuz."
Bischof, Bayern'e transfer olmadan önce Sinsheim'da Bundesliga deneyimi kazanmış olsa da, özellikle Kimmich'in gelişinden sonra rol dağılımında bir paralellik var: 31 yaşındaki oyuncu, o zamanlar Pep Guardiola yönetiminde özellikle sağ bek olarak görev yapıyordu ve ancak daha sonra orta sahaya geçti. Oysa Bischof, Freiburg maçında olduğu gibi sık sık sol bekte yardım etmek zorunda kalıyor.
Kimmich bu konuda hayranlıkla şöyle konuştu: "Her pozisyonda hazır. Bu da çok önemli. Bazı oyuncular şöyle derdi: 'Vay be, ben aslında 6 numarayım. Orta sahada oynamak istiyorum.' Ama Tom sol bek pozisyonunu da kabul ediyor ve orada da güçlü yanlarını sahaya yansıtmaya çalışıyor."
Kimmich, Bischof'u övdü: "Kane ile birlikte en iyi şut"
Cumartesi günü attığı iki uzak mesafeli golün ardından Bischof, Kimmich'in kendisine rolünden bağımsız olarak kaleye şut atmasını söylediğini açıklamıştı. "Jo bana şöyle dedi: 'Şimdi lütfen kaleye şut atabilir misin?'. Çünkü antrenmanlarda bunu hep yapıyorum - maçta ise doğru pozisyonu bulamıyorum, içeri giremiyorum ya da doğru anı kaçırıyorum. Ve bugün bunu basitçe yaptım. Harika bir duyguydu ve tabii ki takım arkadaşlarımın galibiyetine katkıda bulunmak da çok güzeldi."
Kimmich bu konuşmayı doğruladı ve bir övgü daha ekledi. "Harry (Kane; editörün notu) ile birlikte Tom kesinlikle takımdaki en iyi şutör. Sol da sağ da - ve o şimdiye kadar bizimle bir gol atmayı başaramadı. Bu yüzden ona şöyle dedim: 'Bizim seni pozisyona getireceğimize ya da kendin pozisyon alacağına güvenmelisin ki, sonra da kaleye şut çekebilesin'."
Kimmich ayrıca, şampiyonluğun sonucu açısından pek de önemli olmayan bu galibiyetin önemini vurguladı. "Onun bunu iki kez yapması bize çok yardımcı oldu. Çünkü tabii ki bu, momentumun yönünü değiştiriyor. Belki 0-2 kaybetseydik, şimdi pek bir şey olmazdı. O zaman herkes 'Onların kafası çoktan Madrid'de' derdi. Belki yarınki maça yaklaşımımızda da pek bir değişiklik olmazdı. Ama yine de bu bize takım olarak şunu gösteriyor: Bazen işler pek iyi gitmeyen bir maçımız olsa bile, her zaman bu tür maçları kazanma zihniyetine sahibiz," diye vurguladı ve ekledi: "Bu sadece Harry Kane, Michael (Olise) veya Lucho değil. Maçı belirleyebilecek başka oyuncularımız da var ve bu durumda o kişi Tom oldu. Bu, kendi güçlerimize inanmamız açısından bizim için çok önemli."
Bischof, Real maçında yine de ilk 11'de yer almayacak gibi görünüyor. Sol bek pozisyonunda muhtemelen Konrad Laimer, Kylian Mbappe, Vinicius Junior ve diğerleriyle mücadele edecek. Orta sahada ise Leon Goretzka veya Aleksandar Pavlovic, Kimmich'in yanında maça başlayacak. Ancak Bischof, Bayern'deki ilk sezonunda aldığı süreden şikayetçi olamaz. Bu sezon toplam 33 kez sahaya çıktı ve iki golün yanı sıra üç asist de yaptı. Bu maçların 17'sinde sol bek olarak oynadı.
FC Bayern Münih: Önümüzdeki maçlara genel bakış
Tarih Saat Karşılaşma 7 Nisan Salı 21:00 Real Madrid - FC Bayern (Şampiyonlar Ligi) 11 Nisan Cumartesi 18.30 FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga) 15 Nisan Çarşamba 21:00 FC Bayern - Real Madrid (Şampiyonlar Ligi)