Cumartesi günü attığı iki uzak mesafeli golün ardından Bischof, Kimmich'in kendisine rolünden bağımsız olarak kaleye şut atmasını söylediğini açıklamıştı. "Jo bana şöyle dedi: 'Şimdi lütfen kaleye şut atabilir misin?'. Çünkü antrenmanlarda bunu hep yapıyorum - maçta ise doğru pozisyonu bulamıyorum, içeri giremiyorum ya da doğru anı kaçırıyorum. Ve bugün bunu basitçe yaptım. Harika bir duyguydu ve tabii ki takım arkadaşlarımın galibiyetine katkıda bulunmak da çok güzeldi."

Kimmich bu konuşmayı doğruladı ve bir övgü daha ekledi. "Harry (Kane; editörün notu) ile birlikte Tom kesinlikle takımdaki en iyi şutör. Sol da sağ da - ve o şimdiye kadar bizimle bir gol atmayı başaramadı. Bu yüzden ona şöyle dedim: 'Bizim seni pozisyona getireceğimize ya da kendin pozisyon alacağına güvenmelisin ki, sonra da kaleye şut çekebilesin'."

Kimmich ayrıca, şampiyonluğun sonucu açısından pek de önemli olmayan bu galibiyetin önemini vurguladı. "Onun bunu iki kez yapması bize çok yardımcı oldu. Çünkü tabii ki bu, momentumun yönünü değiştiriyor. Belki 0-2 kaybetseydik, şimdi pek bir şey olmazdı. O zaman herkes 'Onların kafası çoktan Madrid'de' derdi. Belki yarınki maça yaklaşımımızda da pek bir değişiklik olmazdı. Ama yine de bu bize takım olarak şunu gösteriyor: Bazen işler pek iyi gitmeyen bir maçımız olsa bile, her zaman bu tür maçları kazanma zihniyetine sahibiz," diye vurguladı ve ekledi: "Bu sadece Harry Kane, Michael (Olise) veya Lucho değil. Maçı belirleyebilecek başka oyuncularımız da var ve bu durumda o kişi Tom oldu. Bu, kendi güçlerimize inanmamız açısından bizim için çok önemli."

Bischof, Real maçında yine de ilk 11'de yer almayacak gibi görünüyor. Sol bek pozisyonunda muhtemelen Konrad Laimer, Kylian Mbappe, Vinicius Junior ve diğerleriyle mücadele edecek. Orta sahada ise Leon Goretzka veya Aleksandar Pavlovic, Kimmich'in yanında maça başlayacak. Ancak Bischof, Bayern'deki ilk sezonunda aldığı süreden şikayetçi olamaz. Bu sezon toplam 33 kez sahaya çıktı ve iki golün yanı sıra üç asist de yaptı. Bu maçların 17'sinde sol bek olarak oynadı.