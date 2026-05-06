Ballack daha sonra öfkelenerek tepki gösterdi. Bir yandan Kane muhtemelen Nuno Mendes ile aynı hizadaydı, diğer yandan da ofsayt durumu söz konusu olsaydı, VAR bu maçın kaderini belirleyebilecek bir pozisyonda müdahale edebilirdi.

"Hakem, yan hakem bayrağını kaldırmadan önce düdüğü çaldı. Bunu yapmamalıydı. Bu çok büyük bir hatalı karar. Hakemler bunu akışına bırakmalı. Neden düdük çalıyor? Tek başına kaleye doğru koşuyor. Çok yakındı, sonra ne olduğu başka bir konu. Ama bunu düdükle kesmemeliydi," diye öfkelendi Ballack: "Bu seviyede böyle bir şey olmamalı!"

Kısa bir süre sonra, 29. dakikada, Pinheiro, henüz 15. Şampiyonlar Ligi maçında yine gündeme geldi: Daha önce sarı kart görmüş olan Nuno Mendes, Bayern'in bir kontra atağını bariz bir elle oynama ile engelledi. Ancak Pinheiro, kırmızı kart göstermek yerine, Laimer'in daha önce yaptığı sözde elle oynama için düdük çaldı. Ancak Avusturyalı oyuncu topa daha çok karnı ve uyluğuyla oynamıştı. Bu durumda bu, en az 60 dakika boyunca sayı üstünlüğüyle oynayacak olan FCB için açık bir hatalı karar ve dezavantaj olurdu.

"Hakem bir kez daha bu harika futbol maçına müdahale etti ve dengeleri bozdu. Bayern burada açıkça mağdur oldu," dedi Sami Khedira, DAZN'de.