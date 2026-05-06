Jonas Rütten

Vincent Kompany tamamen çılgına döndü! FC Bayern, PSG karşısında hakem tarafından "açıkça mağdur edildiğini" düşünüyor - ancak bu konuda kısmen haklı

Televizyon yorumcusu Michael Ballack, FC Bayern ile PSG arasında oynanan Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçı sırasında kendini kaybetti. Bunun öncesinde hakemin oldukça tartışmalı bir hatası vardı – ve durum daha da kötüye gitti. Vincent Kompany de iki olayın ardından öfkeyle çılgına döndü.

Bayern, daha 3. dakikada Ousmane Dembele'nin golüyle 0-1 geriye düşse de, Alman şampiyonu toparlandı ve ilk küçük fırsatlarını yakaladı. 

23. dakikada Josip Stanisic, iyi bir uzun pasla Harry Kane'i kaçırdı. İngiliz oyuncu geniş bir alanda kalmıştı ve kendisiyle Paris'in kalesi arasında sadece Willian Pacho vardı. Ancak yan hakem bayrağını kaldırmadan hakem Joao Pinheiro hemen ofsayt kararı verdi. 

  • Ballack daha sonra öfkelenerek tepki gösterdi. Bir yandan Kane muhtemelen Nuno Mendes ile aynı hizadaydı, diğer yandan da ofsayt durumu söz konusu olsaydı, VAR bu maçın kaderini belirleyebilecek bir pozisyonda müdahale edebilirdi.

    "Hakem, yan hakem bayrağını kaldırmadan önce düdüğü çaldı. Bunu yapmamalıydı. Bu çok büyük bir hatalı karar. Hakemler bunu akışına bırakmalı. Neden düdük çalıyor? Tek başına kaleye doğru koşuyor. Çok yakındı, sonra ne olduğu başka bir konu. Ama bunu düdükle kesmemeliydi," diye öfkelendi Ballack: "Bu seviyede böyle bir şey olmamalı!"

    Kısa bir süre sonra, 29. dakikada, Pinheiro, henüz 15. Şampiyonlar Ligi maçında yine gündeme geldi: Daha önce sarı kart görmüş olan Nuno Mendes, Bayern'in bir kontra atağını bariz bir elle oynama ile engelledi. Ancak Pinheiro, kırmızı kart göstermek yerine, Laimer'in daha önce yaptığı sözde elle oynama için düdük çaldı. Ancak Avusturyalı oyuncu topa daha çok karnı ve uyluğuyla oynamıştı. Bu durumda bu, en az 60 dakika boyunca sayı üstünlüğüyle oynayacak olan FCB için açık bir hatalı karar ve dezavantaj olurdu.

    "Hakem bir kez daha bu harika futbol maçına müdahale etti ve dengeleri bozdu. Bayern burada açıkça mağdur oldu," dedi Sami Khedira, DAZN'de.

    FC Bayern penaltı istiyor - ancak Pinheiro doğru karar verdi

    Ve yine sadece iki dakika sonra, yedek kulübesindeki teknik direktör Vincent Kompany de tamamen çılgına döndü. Vitinha, kendi ceza sahası içinde topu uzaklaştırmaya çalışırken, Joao Neves’in yana doğru uzattığı koluna kısa mesafeden sert bir vuruş yaptı. 

    Pinheiro penaltı kararı vermemeyi tercih etti ve bu karar ile kurallara uygun hareket etti. "UEFA talimatı. Top kendi takım arkadaşınız tarafından ceza sahasından dışarı atılırsa penaltı verilemez," demişti DFB hakem başkanı Knut Kircher daha geçen yıl. Uluslararası Futbol Kuralları Kurulu (IFAB) uyarınca, bir oyuncunun şut veya kafa vuruşunda top eline veya koluna çarparsa, bu bir el faulü sayılmaz. Ancak top doğrudan rakip kaleye girerse veya oyuncu hemen ardından gol atarsa, bu durumda rakip takım doğrudan serbest vuruş hakkı kazanır.

