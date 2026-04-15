Vincent Kompany bile öfkeden kendinden geçmişti: Vinicius Junior, FC Bayern karşısında yine sorun çıkardı

Kimmich, hakem Slavko Vincic'ten bir serbest vuruş talep etti, ancak hakem oyunu devam ettirdi; bu durum Vinicius'un Kimmich'e bir kez daha saldırması için bir bahane oldu. Brezilyalı oyuncu, yerde yatan Bayern oyuncusunun ayak bileğine önce hafifçe vurdu, ardından Kimmich'i bir kez daha yere itti.

Teknik direktör Vincent Kompany saha kenarında öfkeyle tepki gösterdi - ve bu çok şey ifade ediyor. İlk maçın ardından Belçikalı, Vinicius'u korumak için onun yanına geçmişti. "Bence Vini olduğu gibi kalmalı," demişti Kompany sekiz gün önce Madrid'de, yıldız forvetin maçtaki provokasyonları sorulduğunda.

Hakem Vincic, Real'in yıldızıyla bir kez daha konuşarak onu uyardı, ancak bununla yetindi. Tamamen anlaşılmaz bir şekilde, zaten sarı kart cezasını almış olan Vinicius'a, olası bir yarı finalde oynamasını engelleyecek bir sarı kart gösterilmedi.