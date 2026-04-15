Real Madrid'in tartışmalı ve kutuplaştırıcı yıldız forveti, 9. dakikada aşırı hırsla Kimmich'e karşı ikili mücadeleye girdi ve pas denemesinin ardından orta saha oyuncusunu gözle görülür bir şekilde itti.
Çeviri:
Vincent Kompany bile öfkeden kendinden geçmişti: Vinicius Junior, FC Bayern karşısında yine sorun çıkardı
Kimmich, hakem Slavko Vincic'ten bir serbest vuruş talep etti, ancak hakem oyunu devam ettirdi; bu durum Vinicius'un Kimmich'e bir kez daha saldırması için bir bahane oldu. Brezilyalı oyuncu, yerde yatan Bayern oyuncusunun ayak bileğine önce hafifçe vurdu, ardından Kimmich'i bir kez daha yere itti.
Teknik direktör Vincent Kompany saha kenarında öfkeyle tepki gösterdi - ve bu çok şey ifade ediyor. İlk maçın ardından Belçikalı, Vinicius'u korumak için onun yanına geçmişti. "Bence Vini olduğu gibi kalmalı," demişti Kompany sekiz gün önce Madrid'de, yıldız forvetin maçtaki provokasyonları sorulduğunda.
Hakem Vincic, Real'in yıldızıyla bir kez daha konuşarak onu uyardı, ancak bununla yetindi. Tamamen anlaşılmaz bir şekilde, zaten sarı kart cezasını almış olan Vinicius'a, olası bir yarı finalde oynamasını engelleyecek bir sarı kart gösterilmedi.
- Getty Images
Vinicius Junior - Kimmich: Geçmişi olan bir düello
Biletleri tükenmiş ve coşkuyla dolup taşan Allianz Arena, Vinicius'un merhametini ve davranışını yüksek sesli yuhalamalarla karşıladı; 25 yaşındaki oyuncu, daha sonra da topa her dokunduğunda yuhalandı.
Kimmich ile sürekli provokasyon yapan Brezilyalı oyuncu arasında, 2024'teki yarı final rövanş maçından kalma bir geçmiş de var. O zamanlar, yüksek sesli ve abartılı şikayetleri ve oyunculuk performanslarıyla tanınan Vinicius Junior, 2026'daki ilk maçta olduğu gibi penaltı veya faul koparmaya çalışmakla kalmadı, aynı zamanda Kimmich'i son derece sportmenlik dışı bir hareketle kışkırttı.
Maçın son dakikalarında Real'in taç atışı öncesinde Vinicius, Kimmich'e elini uzatıp topu istedi, ancak topu kendi yanından yere düşürdü. Kimmich, zaman kazanmasını engellemek için topu onun kucağına bıraktı, ancak Vinicius topu tekrar yere koydu ve yerine kendinden uzağa yuvarladı.
Real, o zaman Joselu'nun son dakikalarda attığı iki golle (88., 90.+1) Şampiyonlar Ligi finaline yükselmiş, orada Borussia Dortmund'u yenerek 15. ve bugüne kadarki son Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanmıştı. Ancak bu kez şans, rekor şampiyonun yanındaydı.
Vincic, Camavinga'yı sahadan attı - Vinicius alaycı bir şekilde alkışladı
Zira Vincic, 9. dakikada Vincius'a karşı merhametli davranmış olsa da, maçın son dakikalarında Eduardo Camavinga'yı zaman kazanmaya çalıştığı gerekçesiyle oyundan atma kararı o kadar da acımasızdı (86.). Camavinga, daha önce sarı kart görmüş olmasına rağmen topu kısa süreliğine ele geçirmiş ve böylece Bayern'in hızlı bir şekilde oyuna devam etmesini engellemişti. Camavinga'nın daha önce uyarıldığının farkında olmadığı anlaşılan Vincic, önce sarı kartı, ardından da kırmızı kartı çıkardı.
Real Madrid oyuncuları öfkeden çılgına döndü ve şaşkına döndü. Vinicius alaycı bir şekilde alkışladı, ancak bu hareket cezasız kaldı. Sayı üstünlüğü yakalayan Bayern, sadece üç dakika sonra golü buldu. Luis Diaz'ın şutu defans oyuncusuna çarparak 3-3'lük eşitliği sağladı. Michael Olise ise uzatma dakikalarında 4-3'ü kaydetti.
Böylece Real Madrid ve Vinicius Şampiyonlar Ligi'nden elenirken, Bayern yarı finalde Paris Saint-Germain ile karşılaşacak.