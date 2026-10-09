Olise, Bayern'de sezona müthiş bir başlangıç yaptı. Geçen sezon tüm kulvarlarda 52 maçta 22 gol ve 31 asist üreten 24 yaşındaki oyuncu, bu sezon ise tüm kulvarlarda çıktığı yalnızca yedi maçta sekiz gol attı.

Almanya'daki olağanüstü formu, dünya futbolunun dikkatini kısa sürede üzerine çekti. Daha da önemlisi, teknik direktörü Kompany'nin tam hayranlığını kazandı. Belçikalı çalıştırıcı, yeni yıldızından büyük ölçüde etkilendi. Kompany artık Olise'nin kendi pozisyonunda dünya çapında bir referans noktası haline geldiğine kesin olarak inanıyor.