AFP
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Vincent Kompany, Bayern Münih yıldızı Michael Olise'nin inanılmaz formunu sürdürmesinin ardından onu "dünya klasında" diye övdü
Almanya'da dikkat çekici bir başlangıç
Olise, Bayern'de sezona müthiş bir başlangıç yaptı. Geçen sezon tüm kulvarlarda 52 maçta 22 gol ve 31 asist üreten 24 yaşındaki oyuncu, bu sezon ise tüm kulvarlarda çıktığı yalnızca yedi maçta sekiz gol attı.
Almanya'daki olağanüstü formu, dünya futbolunun dikkatini kısa sürede üzerine çekti. Daha da önemlisi, teknik direktörü Kompany'nin tam hayranlığını kazandı. Belçikalı çalıştırıcı, yeni yıldızından büyük ölçüde etkilendi. Kompany artık Olise'nin kendi pozisyonunda dünya çapında bir referans noktası haline geldiğine kesin olarak inanıyor.
- Getty Images
Kompany'den dünya çapında açıklama
Kompany, kısa süre önce Sky'a verdiği röportajda Olise'yi dünya çapında bir oyuncu olarak görüp görmediği soruldu. Bayern teknik direktörü buna net bir yanıt verdi.
"O zaten dünya çapında mı? Evet, kesinlikle. Hiç şüphesiz," dedi Kompany. "Michael Olise'nin yeteneğine sahip bir oyuncu her zaman en iyilerden biri olurdu. Mesele sadece yeteneği değil, aynı zamanda mentalitesi ve detaylara verdiği önem."
Başkalarının gözden kaçırdıklarını görmek
Kompany, Olise'in olağanüstü futbol zekâsını hızlı yükselişinin arkasındaki kilit etken olarak öne çıkardı. Fransız oyuncunun, birçok yaşıtından tamamen farklı bir frekansta oynadığını belirtti.
"O, antrenmanda bile başkalarının görmediği şeyleri her zaman görüyor," diye devam etti Kompany. "Onu dünya futbolunda özel bir oyuncu yapan da bu. Bizim rolümüz bir oyuncuyu dünya yıldızına dönüştürmek değil, bu imkânsız. O zaten bunların hepsini içinde barındırıyor."
- Getty Images
Başarıya ulaşma açlığını korumak
Gelen büyük övgülere rağmen Kompany, Olise'nin standartlarının düşmesine izin vermemesi gerektiği uyarısında bulundu. Teknik adam, yıldız oyuncusunun sezon boyunca daha da yüksek seviyelere ulaşmak için kendini zorlamasını bekliyor.
"En önemli şey, gelişme açlığını koruması" diyerek sözlerini tamamlayan Kompany'nin bu değerlendirmesi, Bayern Münih'in yurt içi ve Avrupa'da zafere uzanma hedefinde bu hırsa ne kadar ihtiyaç duyacağını da ortaya koyuyor.
Olise, önündeki maçlarda da inanılmaz gol serisini sürdürmeye çalışacak. Bu seviyeyi koruması halinde, dünya futbolunun en heyecan verici oyuncularından biri olmayı kuşkusuz sürdürecek.
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